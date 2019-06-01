01:20
2 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Головні новини 1 червня: вибух на заводі в Росії, День захисту дітей в Україні

      2128 Читать новость на русском
      Головні новини 1 червня в Україні та світі
      Головні новини 1 червня в Україні та світі / Колаж 24 каналу

      Вибухи прогриміли на військовому заводі "Кристал" у російському Дзержинську 1 червня: є десятки постраждалих. На Київщині підстрелили 5-річного хлопчика і в цьому підозрюють правоохоронців. В Україні відзначили День захисту дітей: зі святом вітали і зірки, і політики. Такими були головні новини 1 червня в Україні та світі.

      Вибухи на заводі в Росії

      Дивіться також: У Росії на військовому заводі прогриміли потужні вибухи: фото та відео

      На військовому заводі "Кристал" у російському Дзержинську прогриміли вибухи та спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею повибивало вікна в будинках довкола. У місті оголосили надзвичайний стан.

      Завод "Кристал" спеціалізується на створенні вибухових речовин і складів, безпечних технологій їх виробництва, випробувань, транспортування та утилізації.

      Внаслідок інциденту постраждали 79 осіб. По допомогу до медиків звернулись 38 працівників заводу і 41 місцевий житель. 15 із них потрапили до лікарень.

      Вибухи сталися в цеху, де виробляють тротил. Після цього спалахнула пожежа площею понад 100 квадратних метрів, її вже ліквідували. Місцеві жителі скаржилися на їдкий дим, однак влада стверджує, що здоров'ю людей нічого не загрожує.

      Дивіться відео вибуху на заводі "Кристал" у Дзержинську:

      Стрілянина в дитину

      В Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Поліцейські стверджують, що 4 дітей гуляли на вулиці, коли 5-річний хлопчик з необережності посковзнувся та впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.

      Читайте також: Чоловік з ножем напав на дітей у парку в Японії і влаштував різанину – фото

      Проте, коли медики зробили дитині операцію, з’ясували, що в голову хлопчика стріляли з пістолета. Тож правоохоронці додатково оглянули місце інциденту та виявили гільзи від набоїв, стаканчики та банки.

      стріляли в 5-річного хлопчика Київщина поліція
      5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення і потрапив до реанімації

      До завдання травм дитині можуть бути причетними 2 працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції. Тож слідчі Держбюро розслідувань відкрили справу та проводять розслідування за фактом умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень. У помешканнях поліцейських провели обшуки і вилучили набої та зброю.

      Поліцейських планують затримати та оголосити їм про підозру у спробі умисного вбивства малолітньої дитини. Правоохоронцям також планують обрати запобіжний захід.

      День захисту дітей

      У День захисту дітей українські політики поділилися в мережі фотознімками своїх дітлахів та мріями про краще майбутнє для маленьких українців. Зокрема, фото зі своїми дітьми та дружиною опублікував президент Володимир Зеленський.

      Читайте також: Як останній дзвоник відсвяткували українські зірки зі своїми дітьми: фото і відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      В День Захисту Дітей прийнято говорити про необхідність забезпечення прав дитини та порушувати нагальні питання дитинства. Дорогі дорослі, давайте будемо говорити про це не лише сьогодні, а кожного дня, кожної миті пам’ятати, що діти потребують нашої любові, турботи та підтримки. Давайте пам’ятати, що діти - це наше майбутнє, наше продовження, наш завтрашній день, та робити все від нас залежне, щоб в усіх дітей було щасливе, безпечне, повноцінне дитинство. Адже щасливі дорослі виростають з щасливих дітей. А сьогодні я хочу сказати «дякую» своїм дітям! Це не я вас захищаю! Це ви нас з татом захищаєте своєю любов‘ю.... Люблю вас! Дякую за захист️️

      Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

      А в офіс політсили "Європейська Солідарність" п’ятого президента Петра Порошенка працівники прийшли на роботу разом зі своїми дітьми. Вони разом розмалювали велику мапу Європи.

      Зірки українського шоу-бізнесу теж приєдналися до святкування Дня захисту дітей та зворушливо привітали своїх малюків. Так, українська співачка Джамала показала ніжну світлину з маленьким сином Еміром-Рахманом та проникливо підписала її.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд “ви помазали дитину якимось не тим кремом”, “ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі”. Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність ось, що я відчуваю. #jamala #family #love #kyiv #life

      Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

      Фронтмен гурту "Океан Ельзи" та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук також залишив вітальний допис: "Вітаю всіх з Днем захисту дітей! Заради них стараємось найбільше!"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Діти не знають, що існує один день в році, коли всі наголошують на захисті їх прав. Діти - це цілодобова любов, догляд і цілорічний захист і опіка. Це гучні слова, що не буває чужих дітей, але якщо замислитися, це ж так і є. Вони приходять в цей світ беззахисними і дуже потребують нас, дорослих. Давайте поо це пам‘ятати щодня, нехай щодня буде день дитини.

      Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дети! Какое счастье ,что вы есть!️ #сестрята

      Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

       

      blog_ava
      Володимир Зеленський вперше показав обличчя сина: фото
      1 червня
      3462
      Теги: Надзвичайні ситуації Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Новини Росії Петро Порошенко Володимир Зеленський Вибух Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 1 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів, обігравши "Тоттенхем"
      сьогодні , 00:02 "Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів, обігравши "Тоттенхем"
      719
      Зачем нужен референдум: пример Британии с Brexit
      1 червня , 22:59 Зачем нужен референдум: пример Британии с Brexit
      Павло Казарін 222
      Рецепти щастя з фронту: "У мене є все! І навіть собака"
      1 червня , 22:02 Рецепти щастя з фронту: "У мене є все! І навіть собака"
      Володимир Патола 436
      Головні новини 1 червня: вибух на заводі в Росії, День захисту дітей в Україні
      1 червня , 22:00 Головні новини 1 червня: вибух на заводі в Росії, День захисту дітей в Україні
      2134
      Зеленський в аквагримі та розмальовка у Порошенка: що в День захисту дітей постять політики
      1 червня , 16:27 Зеленський в аквагримі та розмальовка у Порошенка: що в День захисту дітей постять політики
      4414
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук