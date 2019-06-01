Головні новини 1 червня: вибух на заводі в Росії, День захисту дітей в Україні

Вибухи прогриміли на військовому заводі "Кристал" у російському Дзержинську 1 червня: є десятки постраждалих. На Київщині підстрелили 5-річного хлопчика і в цьому підозрюють правоохоронців. В Україні відзначили День захисту дітей: зі святом вітали і зірки, і політики. Такими були головні новини 1 червня в Україні та світі.

Вибухи на заводі в Росії

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На військовому заводі "Кристал" у російському Дзержинську прогриміли вибухи та спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею повибивало вікна в будинках довкола. У місті оголосили надзвичайний стан.

Завод "Кристал" спеціалізується на створенні вибухових речовин і складів, безпечних технологій їх виробництва, випробувань, транспортування та утилізації.

Внаслідок інциденту постраждали 79 осіб. По допомогу до медиків звернулись 38 працівників заводу і 41 місцевий житель. 15 із них потрапили до лікарень.

Вибухи сталися в цеху, де виробляють тротил. Після цього спалахнула пожежа площею понад 100 квадратних метрів, її вже ліквідували. Місцеві жителі скаржилися на їдкий дим, однак влада стверджує, що здоров'ю людей нічого не загрожує.

Дивіться відео вибуху на заводі "Кристал" у Дзержинську:

Стрілянина в дитину

В Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Поліцейські стверджують, що 4 дітей гуляли на вулиці, коли 5-річний хлопчик з необережності посковзнувся та впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.

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Проте, коли медики зробили дитині операцію, з’ясували, що в голову хлопчика стріляли з пістолета. Тож правоохоронці додатково оглянули місце інциденту та виявили гільзи від набоїв, стаканчики та банки.



5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення і потрапив до реанімації

До завдання травм дитині можуть бути причетними 2 працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції. Тож слідчі Держбюро розслідувань відкрили справу та проводять розслідування за фактом умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень. У помешканнях поліцейських провели обшуки і вилучили набої та зброю.

Поліцейських планують затримати та оголосити їм про підозру у спробі умисного вбивства малолітньої дитини. Правоохоронцям також планують обрати запобіжний захід.

День захисту дітей

У День захисту дітей українські політики поділилися в мережі фотознімками своїх дітлахів та мріями про краще майбутнє для маленьких українців. Зокрема, фото зі своїми дітьми та дружиною опублікував президент Володимир Зеленський.

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А в офіс політсили "Європейська Солідарність" п’ятого президента Петра Порошенка працівники прийшли на роботу разом зі своїми дітьми. Вони разом розмалювали велику мапу Європи.

Зірки українського шоу-бізнесу теж приєдналися до святкування Дня захисту дітей та зворушливо привітали своїх малюків. Так, українська співачка Джамала показала ніжну світлину з маленьким сином Еміром-Рахманом та проникливо підписала її.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук також залишив вітальний допис: "Вітаю всіх з Днем захисту дітей! Заради них стараємось найбільше!"