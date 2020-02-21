Головні новини 21 лютого: ситуація у Нових Санжарах, звіт уряду Гончарука у Верховній Раді

Українці та іноземці, які прибули напередодні з китайського Уханя, провели ніч у санаторії у Нових Санжарах. Скалецька перебуває разом з ними. Гаазький арбітраж визнав юрисдикцію у справі України проти РФ щодо Азовського моря. У Раді заслухали проміжний звіт уряду про 5 місяців роботи. Андрій Кузьменко (Скрябін) може стати народним артистом посмертно. Такими були головні новини 21 лютого.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 21 лютого, в Україні:

Ситуація у Нових Санжарах

Актуально: Зоряна Скалецька розповіла, як пройшов перший день в ізоляції, і показала свою кімнату: відео

Як минув перший день евакуйованих

Українці та іноземці, що прибули напередодні з китайського Уханя, провели першу ніч у санаторії у Нових Санжарах на Полтавщині. Разом з ними зараз перебуває і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка керуватиме міністерством найближчі два тижні по Skype. Вчора, 20 лютого, Зоряна Скалецька заявила про свій намір бути разом з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями під час 14-денної обсервації.

Журналіст Олександр Махов, який перебував у літаку під час евакуації українців та іноземців, розповів про умови в обсервації:

загалом тут розмістили 45 українців і 27 іноземців , а також екіпаж літака, на якому вони прибули з Китаю.

, а також екіпаж літака, на якому вони прибули з Китаю. виходити назовні заборонено, але всередині можна пересуватись вільно. Їжу тричі на день приносять люди у захисних костюмах , респіраторах та окулярах. Мешканців обсервації медики оглядають двічі на день, й підтверджують, що стан у всіх задовільний.

, респіраторах та окулярах. Мешканців обсервації медики оглядають двічі на день, й підтверджують, що стан у всіх задовільний. доступ до гарячої води цілодобовий, й питної води теж вдосталь. Пасажири живуть в кімнатах як хто: по одному, двох чи втрьох. В кожній кімнаті є телевізор та холодильник, й, що не менш важливо, – балкон, адже можна вдосталь дихати свіжим повітрям.

в обсервації проживає дві родини з дітьми. Одна сім'я з України – мама, тато та їх 8-річний син, проживають разом в одній кімнаті. Друга сім'я – жінка з Аргентини та двоє її дітей, 3 та 5 років.

передавати продукти ззовні можна через КПП. Втім додав, що всі мешканці обсервації втомлені від уваги та зайвого нагнітання ситуації.

Тим часом у самому містечку ситуація вже спокійна. Поліція відпустила 23 з 24 затриманих агресивних протестувальників у Нових Санжарах, які блокували в'їзд до селища автобусів з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями. Ще 1 затриманий учасник протестів перебуває наразі під вартою.

Правоохоронці Полтавщини несуть службу в посиленому режимі. Цілодобово на патрулюванні перебувають 200 правоохоронців: як поліцейських, так і гвардійців.

У яких умовах живуть евакуйовані з китайського Уханя у Нових Санжарах: дивіться відео

Що відомо про постраждалих

В МВС повідомили, що під час сутичок у Нових Санжарах постраждали 9 поліцейських. Чотирьом надали першу домедичну допомогу у лікарні і відпустили додому. Ще 5 перебувають на стаціонарному лікуванні та потребують додаткового обстеження. Окремі правоохоронці постраждали внаслідок потрапляння каміння в голову.

Крім того, до медиків звернувся 1 цивільний. Лікарі виявили в нього легкі тілесні ушкодження, надали допомогу та відпустили додому.

Звернення Зеленського до українців через протести у Нових Санжарах

До теми: Держава не залишить жодного українця в біді, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до українців щодо подій у Нових Санжарах. За його словами, у наступні два тижні українці повинні пройти іспит на зрілість. Також Зеленський зазначив, що українець повинен бути впевнений у тому, що держава не залишить його у складні часи, адже кожен українець – незамінний.

Він заявив, що заворушення в Нових Санжарах були сплановані і пообіцяв покарати винних. Зеленський сказав, що "часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку і національної безпеки, закінчилися".

За його словами, особи багатьох провокаторів потрапили на камери журналістів. Зеленський згадав і лікарів, що порушили клятву Гіппократа. Його вразило, як персонал медичного закладу співі гімн України після того, як дізнався, що евакуйованих не везуть до них.

За словами Володимира Зеленського, умови в санаторії "Нові Санжари" відповідають нормам та практиці інших країн, що здійснювали евакуацію.

Президент зазначив, що усі евакуйовані та персонал забезпечені засобами індивідуального захисту та знаходяться під цілодобовим наглядом лікарів. Нині ніхто не має симптомів ГРВІ й підвищеної температури, але 21 лютого евакуйовані пройдуть контрольні тести на наявність ознак вірусу, результати яких повідомлять найближчим часом.

Звернення Володимира Зеленського: відео

Що відомо про протести у Нових Санжарах

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг.

Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба" й розбили кілька вікон та двері. Евакуйовані у відповідь показували серця, махали прапорцями або просто закривали обличчя.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а правоохоронці зачинили ворота зсередини.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

Миротворець заявив, що внесе організаторів акцій протесту в базу "Чистилища".

Дивіться відео з протестів у Нових Санжарах 20 лютого:

Україна проти Росії: рішення Гаазького арбітражу

До теми: Гаазький арбітраж визнав свою юрисдикцію у справі України проти РФ щодо Азовського моря

Арбітражний суд у Гаазі визнав, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії щодо порушень останньої в Азовському морі та в Керченській протоці. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, справа стосується незаконного будівництва Росією Керченського мосту між Азовським та Чорним морями та переслідування судноплавства на Азові. Зокрема, РФ незаконно зупиняє судна, які прямують в українські порти Маріуполя і Бердянська.

Коротко про позов України проти Росії

У вересні 2016 року Україна подала до Гаазького суду позов проти Росії. Україна звинуватила Кремль у порушенні Конвенції ООН з морського права. Ініціатива України мотивувалася "метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".

Зокрема, Україна вимагає, аби Росія припинила перешкоджати навігації суден в акваторії морів, незаконно видобувати корисні копалини та виловлювати рибу. Також Київ наголосив на незаконному спорудженні Керченського мосту.

У лютому 2018 року до Постійної палати третейського суду в Гаазі подали пакет доказів того, що Росія дійсно порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морях.

Росія ж у відповідь подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти неї.

Вже у червні 2019 постійна палата Третейського суду в Гаазі почала слухати позов України проти Росії щодо порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо анексованого Криму.

18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі у відкритому Чорному морі, а ввечері 20 листопада судна прибули до порту Очакова на Миколаївщині.

При цьому Росія переконує, що передача кораблів ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН.

Дивіться відео про те, як Росія захоплювала українські кораблі:

Звіт уряду у Раді

Знайте більше: Звіт уряду: як експерти оцінюють роботу Гончарука

У Верховній Раді під час засідання заслухали проміжний звіт Кабміну про попередні п'ять місяців роботи. Доповідь презентував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Депутати розкритикували звіт, назвали його занадто загальним та зазначили, що незадоволені роботою уряду.

Зокрема, він зазначив, що за останні пів року уряд здійснив державний аудит усіх сфер життєдіяльності країни.

Про інвестиції

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українській економіці є потрібними інвестиції. Власне їхнє залучення стане стратегією уряду щодо економічного розвитку на наступні 5 років. Як зауважив Гончарук під час виступу в Раді, де він презентував звіт роботи уряду, сьогодні українська економіка, на жаль, є маленькою. Вона складає лише 0,3 від загального ВВП у світі.

За його словами, стратегія економічного розвитку на наступні 5 років – це залучення інвестицій. І це дуже чіткий меседж, який уряд зараз хоче донести.

Окремо він також підкреслив старт державної програми з надання населенню дешевих кредитів для започаткування власної справи під низькі відсотки, яка має простимулювати українців почати займатися бізнесом.

За його словами, додатковим стимулом для перезавантаження економіки стануть розпочата урядом програма приватизації збиткових держпідприємств та передача об'єктів у концесію інвесторам.

Про корупцію

Гончарук наголосив, що за п’ять місяців роботи уряд запустив дешеві кредити, знизив платіжку, подолав рейдерство та викорінив корупцію на топ-рівні. І більшість позитивних перетворень відбулися в Україні вперше.

На думку прем'єра, вагомим результатом роботи уряду також є викорінення корупції у найвищих ланках влади, що позитивно впливає на довіру до України серед іноземних інвесторів та надає можливість отримувати державі дешеві ресурси.

За його словами, також команді уряду, завдяки розв'язанню проблеми з утворенням ціни на газ, вдалось зменшили платіжки на опалення.

Крім цього, серед результатів роботи уряду за перші 5 місяців – підготовка до старту програми "Велике будівництво", презентація додатку "Дія", створення Офісу протидії рейдерству, об'єднання геокадастрів, закриття нелегальних АЗС та забезпечення готовності Уряду до запуску ринку землі.

Про перепис населення

Він відзначив, що уряд провів оцінку наявного населення для того, щоб краще розуміти кількість людей, які проживають на території держави, їхній віковий склад. Олексій Гончарук наголосив, що це "не перепис населення, як намагалися зманіпулювати".

Про анбандлінг

Також розповів про анбандлінг "Нафтогазу" – відділенням ГТС від нього, а також зазначив, що уряду вдалося домовитися з Росією про продовження транзиту газу. За його словами, це вплинуло на економічні показники, які не знижувалися.

Що таке анбандлінг?Це добровільний поділ великих промислових підприємств на кілька менших, мобільних і самостійних структур. У випадку "Нафтогазу" анбандлінг – це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобування і постачання природного газу та електричної енергії.



На практиці це означає, що одна й та сама особа не має права здійснювати прямий чи опосередкований контроль над підприємством з виробництва або постачання газу водночас з контролем над оператором газотранспортної системи чи газотранспортною системою.

Як оцінили звіт уряду Гончарука

Представники фракцій критикували звіт уряду. Також вони відзначили, що економіка почала падати, а уряд не запропонував варіантів вирішення цієї ситуації.

Народна депутатка від партії "Голос" Юлія Клименко наголосила, що звіт, як і програма уряду, був на загальну тему.

17 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України опублікував звіт про свою діяльність на офіційному сайті. Відомо, що уряд залучив до підготовки презентації приватну компанію, послуги якої коштували 74 тисячі гривень.

Натомість населення дало свою оцінку роботі уряду – повністю підтримують діяльність уряду лише 6%, ще 34% – лише окремі ініціативи. Загалом кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку, зросла утричі за останні пів року.

Соціологи пояснюють, що рівень довіри до уряду суттєво залежить від політичних симпатій людей:

серед прихильників партії "Слуга народу" довіряють уряду 65%, не довіряють – 27%;

електорат партії "Опозиційна платформа – За життя": відповідно 11% і 88%;

"Європейської солідарності" – відповідно 8% і 89%;

ВО "Батьківщина" – 18,5% і 75%.

Що відомо про опитування? Проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Соціологи опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дивіться відеосюжет про звіт уряду Гончарука у парламенті:

Звання народного артиста для Скрябіна

Радимо згадати: Роковини смерті Андрія Кузьменка – кого ми втратили

Верховна Рада може посмертно вшанувати Андрія Кузьменка (Скрябіна) званням народного артиста України. Ініціативу нардепа зі "Слуги народу" Павла Мельника підтримали 260 народних депутатів. Він запропонував Президенту України внести зміни до указу, щоб дозволити надавати почесні звання посмертно.



Андрій Кузьменко / Фото viva.ua

Почесне звання "Народний артист" хочуть також надати й іншим видатним діячам України, які не отримали нагороди за життя. До слова, прихильники музиканта створили петицію про вшанування Скрябіна званням "Народного артиста України" ще у 2015 році. Проте вона не зібрала відповідну кількість підписів.

Що відомо про загибель Андрія Кузьменка?Лідер гурту "Скрябін" загинув у ДТП біля села Лозоватка (Криворізький район Дніпропетровської області) близько 8:20 ранку 2 лютого 2015 року.



Його позашляховик зіткнувся з молоковозом. У салоні машини перебували ще дві жінки, які внаслідок аварії отримали поранення. Андрій Кузьменко загинув на місці ДТП.