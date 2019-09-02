Головні новини 2 вересня: закрите засідання Кабміну та кого з українців знайшли у "Лефортово"

Закрите засідання нового Кабінету Міністрів, ліквідація економічного департаменту поліції, звільнення військового прокурора Матіоса, рекомендації Комітету щодо зняття недоторканності депутатів, перелік віднайдених у московському СІЗО "Лефортово" українських бранців та посилення урагану "Доріан" біля США. Такими були головні новини 2 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 2 вересня.

Підготовче засідання уряду: відео та головні теми

2 вересня відбулося підготовче засідання нового Кабінету Міністрів України. Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що відтепер засідання уряду будуть закритими – щоб не було "шоу" і "показухи".

Тим часом Гончарук хоче досягти зростання економіки на 40% за 5 років: амбітні плани нового прем'єра

А проте за результатами засідання Гончарук розповів журналістам про головні обговорювані теми. Подібні брифінги, обіцяв голова Кабміну, стануть звичною практикою, аби була якісна комунікація із засобами масової інформації.

Отже, уряд ухвалив документ, який дозволяє новим міністрам отримати в управління міністерства. Урядовці досягли згоди про швидкий перехід до цифрового документообміну та відмову від паперових документів.

Також ліквідували департамент захисту економіки Національної поліції.

УБЕЗ – всьо! Більше поліцейський не повинен втручатися у діяльність бізнесу,

– заявив Гончарук.

Натомість створять аналітичний несиловий орган, який опікуватиметься економічними питаннями – Службу фінансових розслідувань.

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Відео: результати першого засідання уряду

Відео засідання уряду та брифінгу після нього:

До слова, на нараді в Офісі Президента Олексій Гончарук заявляв про амбітну ціль досягнути 40% економічного зростання за 5 років. Завдяки цьому вдасться створити близько мільйона нових робочих місць. Крім того, новий Кабмін планує боротися з бідністю.

Ліквідація економічного департаменту поліції

Прем'єр Гончарук зазначив, що відтепер поліція більше не має права просто так втручатися у діяльність бізнесу. Замість ліквідованого департаменту створять ефективну структуру для розслідування фінансових злочинів, куди зможуть прийти на роботу порядні та чесні працівники – Службу фінансових розслідувань.

Ліквідація Департаменту не завершиться простою зміною вивісок, а буде використана для реформування підрозділів Нацполіції. Якщо в системі є чесні та професійні люди, які доведуть, що не брали хабарі і готові працювати для держави – вони матимуть таку можливість,

– наголосив Гончарук.

Володимир Зеленський уже зобов'язав забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань (СФР) до 1 грудня 2019 року. Новий орган буде займатися виявленням, припиненням, розкриттям та розслідуванням злочинів, спрямованих проти фінансових інтересів держави.

Чим ще займатиметься Служба фінансових розслідувань?СФР – єдиний правоохоронний орган, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, спрямованих проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах.



Окрім цього, СФР буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні чинники, що сприяють розвитку економічної злочинності та вчиненню таких злочинів. А на основі аналізу подавати пропозиції уряду щодо формування державної політики з метою забезпечення ефективного запобігання економічним злочинам.

Головне про закриті засідання уряду: причини

Відтепер засідання уряду відбуватимуться в закритому режимі, а за його результатами урядовці мають намір повідомляти журналістам про ухвалені рішення й відповідати на запитання.

Ми переформатуємо засідання урядів для того, щоб це не було показухою, шоу за склом,

– наголосив прем'єр.

Гончарук подякував за увагу журналістам та наголосив, що "глибше ми поговоримо про це через годину". Це відбулося перед початком засідання уряду.

Важливо: Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу вже з 1 жовтня, – Гончарук

Через годину Гончарук вийшов до журналістів та, серед іншого, вкотре наголосив: "Ми не вирішували робити засідання уряду закритими. Ми вирішили припинити показуху. Раніше це були вистави. Вистав більше не буде. Але буде відверте і чесне спілкування з пресою і суспільством".

Ми будемо говорити про нашу роботу не для того, щоб показати, як багато і важко ми працюємо. А для того, щоб ви розуміли, навіщо ми це робимо. Що робить держава і навіщо,

– підсумував Гончарук.

Хто такий Олексій Гончарук – читайте тут.



Новий склад Кабінету Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

Головні невідкладні законопроєкти команди Зеленського

Державний бюджет України на 2020 рік. Головно мовиться про стимулювання економічного зростання.

Запровадження ринку землі. Мовиться про ринок земель сільськогосподарського призначення, скасування мораторію на продаж землі.

Запуск масштабної приватизації. Це про скасування переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Поліпшення бізнес-клімату. Створення умов для зниження з боку комерційних банків кредитних ставок і доступності кредитування бізнесу та іпотеки

Детінізація економіки. Легалізація грального бізнесу, видобутку бурштину, повний аудит державних реєстрів і їхнє впорядкування.

Розвиток інфраструктури. Мова про внутрішній водний транспорт, будівництво та ремонт автомобільних доріг, реструктуризацію "Укрзалізниці".

Розвиток енергетики. Підготовка до опалювального сезону, розробка спеціальних дозволів для видобутку нафти та природного газу.

Протидія рейдерству, гарантування захисту прав власності. Посилення гарантій захисту державної власності, захисту прав засновників юридичних осіб і протидію рейдерству.

Протидія контрабанди та корупції під час митного оформлення товарів. Забезпечити запуск діяльності Державної митної служби, не допустити до роботи у ній старих корупціонерів.

Реформа правоохоронних органів. Подолання корупції та судова реформа. Перший пріоритет – елітна корупція та організована злочинність. Другий пріоритет – злочини, що завдають великих збитків економіці та нацбезпеці. Третій пріоритет – екологічні злочини. Четвертий пріоритет – злочини проти неповнолітніх.

Боротьба з корупцією. Повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних для бізнесу органів державної влади (Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека та Укравтодор).

Оборона. Потужна боєздатна армія, безпека країни від агресора.

Децентралізація влади. Невідкладне завершення процесу децентралізації, місцеві вибори на новій адміністративній основі.

Державний розвиток. Нова державна стратегія регіонального розвитку на наступні 6 років.

Реформування Служби безпеки України. Викласти цілісне бачення української спецслужби за всіма напрямками та перспективами розвитку.

Комітет рекомендує Раді зняти недоторканність з нардепів

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в понеділок, 2 вересня. "За" проголосували 17, проти – двоє, ще один – утримався. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Важливо: Зняття недоторканності: що це означає

Під час засідання комітету виникла суперечка щодо можливості початку другої сесії парламенту з 3 вересня, адже розглядати зміни до Конституції у другому читанні можна лише на наступній сесії після першого читання. Однак рішення таки ухвалили.

Депутати Сергій Власенко ("Батьківщина") та Руслан Князевич ("Європейська солідарність") стверджували, що засідання комітету поки проводити не можна, адже такі засідання проходять у межах сесії парламенту, а не між сесіями – зміни парламент може внести після чергової сесії.

Голова комітету Ірина Венедиктова ("Слуга народу") наголосила, що комітет ще зустрінеться за планом у середу, а це засідання позапланове.

Згодом Власенко покинув засідання комітету зі словами: "Мій правовий досвід навчив мене, що не можна брати участь у незаконних діях. Я вважаю ці дії незаконними, я не буду брати участь сьогодні у засіданні комітету".

Суперечки щодо законопроєкту

Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко на погоджувальній раді зазначила, що важливо врахувати застереження Конституційного Суду.

Є висновок Конституційного Суду, який має так само певні зауваження до законопроєкту Петра Порошенка, які ми розглядали в першому читанні. І так само є висновок Венеціанської комісії, який повністю підтверджує ці самі застереження. Мовилося про те, щоб не було жодної підстави для Конституційного Суду скасувати наше з вами перше голосування – важливо, щоби ми врахували ці застереження,

– зазначила Геращенко.

У "Слузі народу" не згодні і вважають, що КС не дав застережень по суті.

Якраз ми виходимо з того, що в резулятивній частині жодного застереження немає і навпаки чітко зазначено, що немає підстав для того, щоб стверджувати, що воно суперечить Конституції України,

– наголосив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Свою позицію висловив і голова фракції "Голос".

У нас є ціла категорія громадян які, де-юре, не є недоторканними, але, де-факто, користуються недоторканністю. Тому питання не в тому, які зміни ми вносимо до Конституції, а яким чином у нас працює невідворотність покарання,

– наголосив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

Варто зазначити, що у перший же день своєї роботи Верховна Рада України IX скликання ухвалила у першому читанні зняття депутатської недоторканності. За позбавлення імунітету проголосували 363 депутати. Тоді рішення підтримали майже усі депутатські фракції, група "За майбутнє" та усі позафракційні депутати. Не голосували лише представники "Опозиційної платформи – За життя".

До речі: Коли ВР остаточно проголосує за зняття депутатської недоторканності: прогноз від "Слуги народу"

Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. У теорії передбачалось, що недоторканність має сприяти ефективній роботі депутатів та гарантувати, що ніщо і ніхто не заважатиме їм реалізовувати свої права та обов’язки. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

Відео: суперечка щодо зняття недоторканності

Сенцова нема: яких українських бранців знайшли у "Лефортово"

В московському СІЗО "Лефортово", окрім 24 моряків, наразі перебувають ще 8 українських бранців. Та серед них немає незаконно ув'язненого режисера Олега Сенцова. Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у фейсбуці. Він разом із російською активісткою Вікторією Івлєвою принесли до СІЗО передачі, адресовані політв’язням. Там у них прийняли продукти для 32 бранців.

Важливо: У РФ заявили про важливий етап в обміні полоненими

Так, окрім українських моряків, у "Лефортово" утримують:

Романа Сущенка Володимира Балуха Олександра Кольченка Миколу Карпюка Станіслава Клиха Павла Гриба Артура Панова Олексія Сизоновича

Журналіст наголосив: Олега Сенцова серед в’язнів "Лефортово" нема.

Що відомо про цих українських політв’язнів – читайте тут.

Важливо! Вже невдовзі може відбутися обмін бранцями між Україною і Росією. Український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін стверджує, що обмін відбудеться вже 3 вересня. Проте офіційно досі невідомо, коли саме відбудеться обмін.

У якому форматі може відбутися обмін полоненими?Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців.



Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з восьмої колонії російського міста Лабитнангі. Російські ЗМІ повідомляють, що він досі перебуває у Бутирському ізоляторі – найбільшій в'язниці Москви. Утім, офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Рябошапка звільнив Матіоса

Новопризначений Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав указ про звільнення головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Так само Матіоса звільнено і з посади заступника генерального прокурора.

Цікаво: Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора

Цим указом Анатолія Матіоса так само повністю виключили зі списків особового складу Генеральної прокуратури України. Прокурора направлено у розпорядження Міністерства оборони України, де буде вирішуватися питання про подальше проходження військової служби.

Анатолій Матіос попрощався з колегами і відомством у себе на Facebook-сторінці. Він згадав про перстень царя Соломона із написом "І це мине". За його словами, він завжди у житті і кар'єрі пам’ятав про ці слова.

Єдине, що хочу сказати – це велике спасибі всім, хто був та служив зі мною поряд! Тим офіцерам, хто всі ці п'ять років війни ніс величезний тягар служби у лавах військової прокуратури! Колеги та офіцери, дякую вам! Честь маю,

– підсумував Матіос.

Що відомо про Анатолія Матіоса?Анатолій Матіос працював на посаді головного військового прокурора України з 27 серпня 2017 року. До цього протягом 9 років працював на різних посадах в управліннях Служби безпеки України. Має військове звання генерал-лейтенанта юстиції.



Однією з найгучніших справ Анатолія Матіоса було затримання за його участю львівського судді-хабарника Ігоря Зварича. Тоді "служителя Феміди" ув'язнили на 10 років.

Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди

У чотирьох штатах Америки через ураган "Доріан" оголосили надзвичайний стан та повідомили про евакуацію. Національний ураганний центр США прогнозує зсуви ґрунту в прибережних районах. Швидкість вітру "Доріана" становить майже 290 кілометрів за годину – це найпотужніший ураган в Америці з 1980-го року.

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У чотирьох американських штатах, а саме: Джорджії, Флориді, Північній та Південній Кароліні – оголосили евакуацію через ураган "Доріан".

Надзвичайний стан в Америці та масова евакуація.

З 12:00 у понеділок деякі штати розпочнуть масову евакуацію набережних зон. У неділю губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер наказав евакуювати все узбережжя свого штату. Передбачається, що 830 тисяч осіб повинні бути евакуйовані за допомогою державних військ. Округи штату у вівторок закриють шкільні та урядові будівлі. Щоб забезпечити швидку евакуацію, чиновники вже розвертають автомобілі назад на великих автодорогах. Ми не хочемо, щоб люди застрягли на шосе,

– сказав МакМастер під час недільної прес-конференції. Губернатор Джорджії Брайан Кемп також наказав евакуювати всю зону Атлантичного узбережжя штату, а влада Флориди евакуює населення в деяких вразливих прибережних районах. Окрім того, у місті Джексонвілл у Флориді місцева влада запровадила комендантську годину та заборонила продаж алкоголю. Губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер попередив жителів округів про майбутні дощі, пориви вітру та повені.

Через наближення Доріана у США скасували близько 770 авіарейсів. У міжнародних аеропортах Орландо Форт-Лодердейл-Голлівуд оголосили про зупинку обслуговування комерційних рейсів та попередили про закриття терміналів.



Масова евакуація у Флориді / Скріншот з відео



У чотирьох штатах Америки оголошено надзвичайний стан / Скріншот з відео

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Де ураган "Доріан" зараз?

Першого вересня ураган вдарив по північних Багамах, завдавши великих збитків. Сотні людей ховалися в школах, церквах й інших місцях. Внаслідок стихійного лиха загинув семирічний хлопчик, а ще одна дитина зникла безвісти.

Читайте також: Ураган "Доріан" на Багамах: загинула 7-річна дитина За допомогою човнів відбувається масове переміщення людей на острови, які розташовані вище над рівнем моря. Не зважаючи на це, багато хто з місцевих жителів проігнорував попередження влади про нищівну силу урагану. Відповідно до онлайн-мапи, "Доріан" наближається до штату Флорида. Ураган "Доріан" онлайн на карті:

В Маямі готуються до наближення урагану: онлайн

Онлайн-трансляція наближення урагану "Доріан" з камери спостереження на пляжі:

Чим небезпечний ураган "Доріан"? За шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона "Доріан" має 5 рівень небезпеки. Це максимальний рівень, який передбачає великі негативні наслідки та збитки: повалення дерев, знесення та руйнування будинків. За таких умов обов'язковою є масова евакуація населення з прибережних територій.

Милі поради першачкам від президента Зеленського

2 вересня у більшості українських шкіл – перший день нового навчального року. З цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський звернувся до маленьких українців, що вперше переступатимуть поріг школи, з милими та зворушливими порадами. Звісно, поради насичені й притаманним президенту гумором.

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"Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг", – написав Володимир Зеленський у своєму фейсбуці. Президент зазначив, що дітей чекатимуть найцікавіші роки життя. І з цієї нагоди дозволив собі дати першачкам кілька милих і "суто людських" порад:

► Ніколи не думайте: "Це мені в житті взагалі не знадобиться". Повірте, я знаю, про що кажу.

► Не списуйте. Будьте самостійними.

► Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили "домашку". Будьте особистостями.

► Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.

► Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.

► Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.

► І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне.

Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що в кожного з вас із цього "предмета" буде тверда 12-ка! З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!

– підсумував український глава держави.

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А для тих, хто школу давно закінчив і вже забув, як воно було колись – 24 канал пропонує "Згадати все":