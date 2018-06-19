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Головні новини Чемпіонату світу 19 червня

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Головні новини Чемпіонату світу 19 червня

На Чемпіонаті світу 19 червня було зіграно три матчі. Всі три закінчилися з неочікуваними результатами.

Спочатку збірна Колумбії поступилася збірній Японії. Це сталося після того, як колумбійці вже на шостій хвилині залишилися в меншості, а у їх ворота було призначено пенальті. Це стало перше вилучення на Мундіалі.

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Збірна Колумбії зуміла зрівняти рахунок ще у першому таймі. Не обійшлося без системи, яка фіксує, чи перетнув м’яч лінію воріт.

Та все ж японці зуміли перемогти, забивши другий гол у матчі після подачі з кутового.

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У другому матчі дня теж було зафіксовано рахунок 2:1. Однак він виявився не настільки неочікуваний. Хоча букмекери напередодні віддавали перевагу збірній Польщі, сусіди України поступилися збірній Сенегалу. Все через помилки у захисті. Перший раз африканська збірна відзначилася завдяки автоголу. У другому Ньянг скористався незграбним пасом верхом від Крихов’яка своєму воротарю. Щесни не зумів вчасно вийти з воріт, і сенегалець обіграв голкіпера за межами штрафного майданчика, і забивав м'яч вже у порожні ворота. 

Крихов’як згодом виправився, забивши гол у ворота Сенегалу, але щоб навіть врятувати нічию цього не вистачило.

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У третьому матчі збірна Єгипту грала проти збірної Росії. "Фараони" не зуміли перемогти росіян, і у випадку перемоги Уругваю у матчі проти Саудівської Аравії, Салах та компанія вилетять з Чемпіонату світу. Збірна ж країни-агресора гарантувала собі вихід в плей-оф.

Упродовж 19 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Противник з 7:00 до 18:00 години 4 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників. В ході обстрілів одного українського захисника було поранено.

У російській тюрмі продовжує голодування Олег Сенцов, яке він оголосив 14 травня з вимогою звільнити українських в’язнів, які незаконно утримуються окупантами.

Чотири роки тому, 19 червня 2014 року, в боях з російськими терористами у смт Ямпіль загинуло щонайменше семеро українських захисників.

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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