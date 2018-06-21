Головні новини Чемпіонату світу з футболу 21 червня

На Чемпіонаті світу 21 червня не обійшлося без несподіванок. Якщо в двох матчах результати виявилися доволі очікуваними, то у третьому стали дещо шокуючими.

Головна увага восьмого ігрового дня була прикута до матчу збірних Аргентини та Хорватії. Але він був запланований аж на вечір. А до того на поле вийшли збірні Данії та Австралії.

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Гра видалася з чималою кількістю моментів, але забити гол кожній з команд вдалося лише по одному разу. За збірну Данії відзначився Еріксен ще на початку матчу, в дотик пробивши після пасу п'яткою у повітрі.

Австралія на це відповіла ударом з пенальті. Як і у матчі з Францією, гол забив Єдінак. Для того, щоб визначити, чи було порушення, суддя був змушений вдатися до відеоповтору, який засвідчив, що Поульсен зіграв рукою у власному штрафному майданчику.

Єдінак забив за збірну Австралії з пенальті

Другий матч у групі С – між збірними Франції та Перу. "Інки" перевершили своїх суперників за багатьма показниками. Вони й м'ячем більше володіли, і пасів більше віддали (і точніше). Та забили у цьому матчі лише французи. Одного голу їм вистачило, щоб виграти й вийти в плей-оф. Його автор – Кіліан Мбаппе. 19-річний форвард просто добив м'яч у порожні ворота (той і так туди летів) після удару Олів'є Жиру.

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Мбаппе став наймолодшим автором голів на Чемпіонаті світу у складі збірної Франції

Воротар збірної Франції Уго Льоріс теж не був без роботи у цій грі, але перуанці так поки і не зуміли забити гол на цьому Чемпіонаті світу.

Ситуація в групі С склалася наступним чином – Франція з шістьма очками забезпечила собі вихід у плей-оф. У збірної Данії чотири бали. Одне очко в активі у Австралії. Перу не набрало жодного очка і вилітає з Чемпіонату світу.

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Головний матч 21 червня приніс найбільшу сенсацію – збірна Аргентини розгромно поступилася збірній Хорватії. "Картаті" і до матчу не були аутсайдерами відносно Мессі та компанії, однак букмекери більше схилялися в сторону саме "альбіселесте".

Аргентинці доволі непогано розпочали матч, і створили декілька моментів поблизу воріт Субашича. Хорвати на це відповіли своїми моментами. Але голів у першому таймі не було. Все відклали на другу 45-хвилинку.

Перший гол у матчі – помилка воротаря Аргентини Кабальєро, який віддав м'яч в ноги нападнику Ребічу (майже як Каріус у фіналі Ліги чемпіонів у Києві). Два наступні – індивідуальна майстерність півзахисників хорватів – Модріча та Ракітіча.

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Ракітіч забив третій гол у ворота збірної Аргентини

Ця поразка поки не викидає Аргентину з Чемпіонату світу. Але шансів у них не так і багато. У випадку перемоги ісландців у матчі з Нігерією 22 червня, аргентинцям слід сподіватися, що хорвати тих же ісландців переможуть 26 червня. Самим їм треба буде в цей день обігрувати нігерійців. І забивати чим більше, щоб покращити різницю забитих-пропущених..

На Донбасі ж 21 червня противник продовжував збройні провокації проти українських військ на окремих напрямках. Режим тиші зберігався сьогодні на Луганському та Донецькому напрямку. На Маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї і гранатометів вів вогонь по наших позиціях поблизу Кам’янки та Лебединки. Також окупанти з вогневих позицій поблизу Новоазовська випустили два снаряди зі 122-мм артилерійських гармат в бік Гнутового.

У Олега Сенцова, який 14 травня розпочав голодування у російській тюрмі, проблеми із нирками та серцем. У політв'язня сталася криза і його примусово намагалися нагодувати.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.