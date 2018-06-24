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Головні новини Чемпіонату світу з футболу 24 червня

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Головні новини Чемпіонату світу з футболу 24 червня

НА Чемпіонаті світу з футболу 24 червня були зіграні останні матчі другого туру. Відтак у деяких групах визначилися команди. які вийшли в плей-оф, у ще деяких – ті, хто покине вже точно покине турнір після групового етапу. Та є такі групи. де жодна з команд не гарантувала собі вихід у 1/8 фіналу, і ніхто ще остаточно не вилетів.

У неділю, 24 червня, було зіграно традиційних три матчі. По чотири гри в один день розпочнуться вже з понеділка, 25 червня. При цьому по два матчі будуть йти одночасно.

Першими грали збірні Англії та Панами. І вони повторили досягнення, яке за день до цього встановили дві інші команди в їх групі G – Бельгія та Туніс – забили на двох сім голів в одному матчі. Правда шість з них – у виконані англійці, а Гаррі Кейн зробив хет-трик (правда два голи з пенальті, а один – рикошет від його п'яти). Панама ж відзначилася дебютним голом на Чемпіонатах світу (команда вперше пробилася на Мундіаль).

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Відтак у цьому квартеті лідирують Бельгія та Англія (в обох команд по шість очок та різниця забитих пропущених 8:2). Туніс та Панама точно вилітають.

Продовжили ігровий день збірні Японії та Сенегалу. Неочікувані лідери групи H у цьому матчі могли забезпечити собі перше місце у квартеті, а надалі – і гарантовану путівку в плей-оф. Та не зуміли. Забивши в кожному з таймів по два голи, команди так і зіграли у нічию 2:2. Тож все для них вирішуватиметься у третьому турі.

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Хто вже гратиме лише за престиж у третьому турі – так це збірна Польщі, яка розгромно поступилася збірній Колумбії. Перемога однієї з команд давала їй можливість повернутися у боротьбу за вихід у плей-оф. Хоча нічия Японії та Сенегалу зберігала шанси для кожної з команд. навіть якби вони зіграли у нічию. Та поляки не зуміли забити гол у ворота Оспіни, натомість пропустили тричі. І тепер точно покинуть турнір після 28 червня, коли зіграють останній матч проти збірної Японії. 

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У той же час Олег Сенцов, якого російський Мін'юст таки визнав українцем продовжує голодування в ув'язненні в країні-агресорі. З 14 травня, коли він про це оголосив, минуло 42 дні.

На Донбасі 24 червня, станом на 18:00 годину за даними штабу Операції об'єднаних сил, ворог 5 разів порушував режим припинення вогню й у всіх випадках обстріли велися із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.Під час бойових дій на Маріупольському напрямку один наш військовослужбовець отримав поранення.

В цей день 24 червня 2014 року під Слов'янськом біля гори Карачун російські окупанти збили український вертоліт Мі-8. Загинуло 9 український військових.

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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