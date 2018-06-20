Головні новини на Чемпіонаті світу 20 червня

На Чемпіонаті світу 20 червня було зіграно три матчі. В одному з них визначилося одразу дві команди, які виступлять у раунді плей-оф. А також після цього ігрового дня одразу три команди офіційно припинили боротьбу за вихід з групи, і вже після третього матчу відправляться додому.

Першим 20 червня грали збірні Марокко та Португалії. Гол у цьому матчі було забито вже на четвертій хвилині матчу. Його автор – Кріштіану Роналду. Це його четвертий гол (за два матчі) на Чемпіонаті світу. А за збірну Португалії – 85-ий. Завдяки цьому він став найкращим бомбардиром європейських збірних, одійшовши легендарного Ференца Пушкаша. Хоча до іранця Алі Даеі йому ще далекувато – в того 109 голів за збірну.

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Тим не менше цей єдиний гол приніс збірній Португалії перемогу. Участь у 1/8 фіналу команді ще не гарантовано, але крок у цьому напрямку вже зроблено.

А от хто гарантував собі вихід у плей-оф – так це збірна Уругваю. Вона грала о 18:00 годині зі збірною Саудівської Аравії. Матч не видався легким для південноамериканської збірної. Забити їм вдалося лише раз – і то після результативної помилки воротаря, який невдало зіграв на виході при подачі з кутового. Відзначився у матчі Луїс Суарес.

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До речі, це був 100-ий матч для форварда за збірну, а забитий гол став 52-им у футболці національної команди.

Сотий гол за збірну проводив і партнер Суареса по "Барселоні" – Жерар Піке за збірну Іспанії. Голів захисник не забив, а його команда дотримала гольового ліміту – один гол за весь матч.

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Як і у випадку зі збірною Португалії, перемога Іспанії не гарантувала "фурія роха" вихід у плей-оф. Після цього матчу ситуація в квартеті B є доволі складною. Поки точно покинула турнір збірна Марокко, яка двічі програла. Іспанія та Португалія набрали по чотири очки. Три бали в активі збірної Ірану. Саме ці три збірні й розіграють дві путівки у плей-оф, де вони вийдуть на збірні Уругваю та Росії.

Окрім вже згаданого Марокко, Чемпіонат світу також покинули збірні Саудівської Аравії та Єгипту.

У той час на Донбасі 20 червня російсько-окупаційні війська три рази порушував режим припинення вогню. В районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, ворог провокував наші підрозділи вогнем з мінометів калібру 82-мм. На Маріупольському та Донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського противник вів вогонь зі стрілецької зброї й гранатометів. Об’єднані сили надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.

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