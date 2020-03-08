Головні новини 8 березня: Марші за права жінок, окупанти запустили електричку з Криму
У Міжнародний жіночий день в Україні пройшли декілька акцій. Російські окупанти вирішили запустити з анексованого півострова електричку. Внаслідок обстрілу бойовиків біля Мар'їнки спалахнула велика пожежа. У результаті влучання протитанкової ракети по вантажівці, український військовий загинув. ВООЗ розвінчала абсурдні міфи про лікування коронавірусу. Такими були головні новини неділі, 8 березня.
Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:
Марші за права жінок
8 березня у Києві зібралися два протилежні марші. Учасники однієї акції виступали за розширення жіночих прав, зокрема й права жінки вільно розпоряджатися своїм тілом. Натомість покликом іншої акції є заборона абортів. Стежили за акціями сотні правоохоронців. Вони стримували рух, аби мітингарі не перетнулися, адже 2019 року на подібних акціях відбулися сутички.
Зверніть увагу У Києві на 8 березня дві протилежні акції: за права жінок і проти абортів – фото
Один мітинг відбувається під загальною ідеєю щодо розширення жіночих прав. Учасниці виступають проти сексизму та закостенілого патріархату. Серед гасел – "Скажемо ні патріархату, фемінізм у кожну хату!".
Ми не будемо більше терпіти зверхність, зневагу, сексизм, сексуальну об'єктивацію та насильство. Наші потреби — це невіднятна права людини. Ми втомились від системної нерівності – у сферах прийняття рішень, в політиці, в оплаті праці, в сім'ї,
– кажуть учасниці.
Учасники акції прагнуть, аби держава ратифікувала Стамбульську конвенцію і зменшила кількість насильницьких злочинів.
Плакат за ратифікацію Стамбульської конвенції / Фото 24 каналу
Що таке Стамбульська конвенція?Міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі. Метою конвенції є запобігання насильству, захист постраждалих та покінчення з безкарністю злочинців. 12 березня 2012 року Туреччина стала першою країною, що ратифікувала Конвенцію, а вслід за нею 31 інша країна з 2013 до 2018 роки. Україна цю угоду підписала у 2011 році, однак досі не ратифікувала. Тому в нашій державі вона не дійсна.
Учасники протилежної за задумом акції виступали за традиційні сімейні цінності. Серед їхніх основних покликів – заборона аборту. Варто зазначити, що мітинг проводив священник.
Марш проти абортів у Києві / Фото 24 каналу
Також у Києві була окрема група учасниць, які прийшли у чорних траурних вбраннях із червоними трояндами. Дівчата стверджували, що фемінізм давно помер, тому принесли його труну. Також вони переконані, що потрібно відійти від радикального жіночого руху, але і не приставати на консервативні погляди "протиабортного руху".
Дивіться відео маршу у Києві від 24 каналу:
Вулицями Львова 8 березня пройшов марш за права жінок. У ньому взяли участь не лише жінки, але і чоловіки. Вони вважають, що всі повинні бути у рівних умовах. Однак не минулося без сутичок – невідомі закидали яйцями та облаяли деяких учасниць акції.
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Одна з феміністок та організаторів маршу Марта Чумало зазначила, що учасниць акції закидали яйцями та кричали, щоб ті покинули Україну. Потерпілі жінки звертатимуться до поліції.
У Харкові також пройшов Марш жіночої солідарності. У ньому взяли участь сотні людей, вони пройшли ходою від Палацу дитячої творчості у напрямку Саду імені Шевченка. Охороняли марш пів тисячі правоохоронців, серед них були й нацгвардійці.
Учасниці й учасники ходи скандували гасла "Права жінок – права людини", "Вільна жінка – вільна країна", "Моє тіло – моє діло", "Нумо, Харків! Права замість парків!". Учасники ходи виступали проти сексизму, гендерного насильства і расизму.
Зі своєю акцією у центр Харкова вийшли й націоналісти. Вони несли плакат "У вас – товар, у нас – купець" та мали з собою коровай. Деякі намагалися подарувати учасницям акції за права жінок тюльпани. Ті жесту не оцінили, а взялися скандувати: "Квітам – клумби, жінкам – права!".
Марш жіночої солідарності / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"
Що відомо про Міжнародний жіночий день: головне
- Міжнародний жіночий день відзначають у світі 8 березня. Щоправда, у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій первинний сенс. Під впливом радянської пропаганди 8 березня сприймають, як еквівалент Дня матері.
- Насправді ж у цей день жінки мали виходити на демонстрації та влаштовувати мітинги, аби звертати увагу громадськості на свої проблеми.
- Після розпаду СРСР Міжнародний жіночий день відзначають в країнах СНД: в Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Туркменії, Росії, Україні, Білорусії.
Де у світі відзначають 8 березня / Інфографіка 24 каналу
Президент України Володимир Зеленський також привітав жінок з 8 березня. Він пригадав, як у його дитинстві чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Водночас він наголосив, що жінки й самі здатні на щоденні подвиги.
Жінки примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі,
– пожартував президент.
Про те, як силовики в Україні вітають своїх жінок – читайте у матеріалі 24 каналу.
Окупанти запустили електричку з Криму
Росію та анексований Крим віднедавна з'єднує залізничне сполучення. Поїзди через Кримський міст курсують з декількох міст Росії. Зокрема з Москви, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Єкатеринбурга, Краснодара, Казані, Самари та Анапи та у зворотному напрямку. Тепер же окупанти вирішили запустити з анексованого півострова електричку.
Електричка курсує з Керчі до Анапи / Фото TASS
Першу електричку окупанти запустили 7 березня за сполученням Керч – Анапа. Перевезеннями займається "Південна приміська пасажирська компанія". Вона є дочірньою російської компанії "Гранд Сервіс Експрес".
Подорож у російську Анапу з Криму займає 2 години, вартість проїзду в електричці складає 439 рублів (160 гривень). У розкладі компанії-перевізника – по 2 рейси з Криму на Кубань і стільки ж у зворотному напрямку щодня з понеділка по четвер, по 3 – у п'ятницю і вихідні.
Що відомо про залізничне сполучення Криму і Росії?Залізничне сполучення з Росії до півострова, що пролягає через Кримський міст, офіційно було відкрите 23 грудня 2019 року. Під час "офіційної церемонії відкриття" Володимир Путін проїхався в потягу Кримським мостом. Окупанти стверджують, що із Санкт-Петербурга до Севастополя 23 грудня вирушив перший рейсовий потяг.
У представництві Володимира Зеленського заявили, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченському мосту є незаконним. А візит в окупований Крим Путіна є грубим порушенням і нехтуванням міжнародного права. Міжнародна спільнота також засудила чергові незаконні дії Росії.
Через обстріли бойовиків біля Мар'їнки спалахнула пожежа
Проросійські бойовики підступно обстріляли українські позиції біля прифронтової Мар'їнки. Вони застосували бронебійно-запалюючі боєприпаси. Внаслідок обстрілу спалахнула суха трава, а пожежа швидко поширилася на велику територію. Вогонь дістався будинків місцевого населення.
Пожежа дійшла і до позицій українських захисників, вона пошкодила один опорний пункт. Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вдалося локалізувати одразу після того, як вона добралася до будинків місцевих. Якби вогонь охопив покинуті будинки у Мар'їнки, то пожежа тривала б кілька днів, та через сильний вітер сягнула б більш серйозних масштабів.
Важливо! Протягом доби проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції української армії. В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець. Ще шестеро бійців отримали поранення.
Відомо, що проросійські найманці поцілили з протитанкової ракети по вантажівці, яка їхало до позицій ЗСУ. Двоє наших військових отримали поранення, один із них – бойове ураження.
За добу найгарячіше було:
- неподалік Опитного. Там гатили з 82-міліметрових мінометів, станкових протитанкових гранатометів, а також з протитанкового ракетного комплексу;
- поблизу Авдіївки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з гранатометів різних систем.
Мар'їнка на карті:
ВООЗ розвінчала абсурдні міфи про лікування коронавірусу
Наразі ефективної вакцини від китайського коронавірусу немає, тож люди вигадують свої методи запобігання хворобі. Інколи доходить до абсурду. Всесвітня організація охорони здоров'я розвінчала міфи про Covid-19.
Що точно не допоможе у лікуванні коронавірусу
- Прийом кокаїну
Насправді ж прийом кокаїну не допоможе захиститися від зараження коронавірусом. Ба більше, він може бути небезпечним для здоров'я. Адже кокаїн – це наркотик, що викликає звикання та має небезпечні побічні ефекти.
- Дитяча сеча
Дитяча сеча не є засобом профілактики нової коронавірусної інфекції. Тож, миття рук або протирання поверхонь дитячої сечею не захистить від коронавірусу.
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- Часник
Часник – корисний для здоров'я продукт, що володіє певними антибактеріальними властивостями. Проте його ефективність проти коронавірусу не була доведена.
- Кунжутне масло
Кунжутне масло також не здатне вбити новий коронавірус. Знищити вірус Covid-19 можна при обробці поверхонь деякими хімічними речовинами. Але не можна натирати ними тіло або шкіру!
Ефективна профілактика коронавірусу
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).
- Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте. Й не рукою, а ліктем.
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
- Ретельно мийте фрукти та овочі.
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
- У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Все, що треба знати про коронавірус: коротко
- Станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 643 людей. Загальна кількість інфікованих – 107 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.
- Covid-19 вийшов за межі Китаю, де його вперше зафіксували. Тепер хворі на коронавірус є у більше як 100 країнах світу.
- 3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.
- Нині не існує вакцини від коронавірусу. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
Карта захворювань на китайський коронавірус:
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