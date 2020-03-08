Головні новини 8 березня: Марші за права жінок, окупанти запустили електричку з Криму

У Міжнародний жіночий день в Україні пройшли декілька акцій. Російські окупанти вирішили запустити з анексованого півострова електричку. Внаслідок обстрілу бойовиків біля Мар'їнки спалахнула велика пожежа. У результаті влучання протитанкової ракети по вантажівці, український військовий загинув. ВООЗ розвінчала абсурдні міфи про лікування коронавірусу. Такими були головні новини неділі, 8 березня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Марші за права жінок

8 березня у Києві зібралися два протилежні марші. Учасники однієї акції виступали за розширення жіночих прав, зокрема й права жінки вільно розпоряджатися своїм тілом. Натомість покликом іншої акції є заборона абортів. Стежили за акціями сотні правоохоронців. Вони стримували рух, аби мітингарі не перетнулися, адже 2019 року на подібних акціях відбулися сутички.

Зверніть увагу У Києві на 8 березня дві протилежні акції: за права жінок і проти абортів – фото

Один мітинг відбувається під загальною ідеєю щодо розширення жіночих прав. Учасниці виступають проти сексизму та закостенілого патріархату. Серед гасел – "Скажемо ні патріархату, фемінізм у кожну хату!".

Ми не будемо більше терпіти зверхність, зневагу, сексизм, сексуальну об'єктивацію та насильство. Наші потреби — це невіднятна права людини. Ми втомились від системної нерівності – у сферах прийняття рішень, в політиці, в оплаті праці, в сім'ї,

– кажуть учасниці.

Учасники акції прагнуть, аби держава ратифікувала Стамбульську конвенцію і зменшила кількість насильницьких злочинів.



Плакат за ратифікацію Стамбульської конвенції / Фото 24 каналу

Що таке Стамбульська конвенція?Міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі. Метою конвенції є запобігання насильству, захист постраждалих та покінчення з безкарністю злочинців. 12 березня 2012 року Туреччина стала першою країною, що ратифікувала Конвенцію, а вслід за нею 31 інша країна з 2013 до 2018 роки. Україна цю угоду підписала у 2011 році, однак досі не ратифікувала. Тому в нашій державі вона не дійсна.

Учасники протилежної за задумом акції виступали за традиційні сімейні цінності. Серед їхніх основних покликів – заборона аборту. Варто зазначити, що мітинг проводив священник.



Марш проти абортів у Києві / Фото 24 каналу

Також у Києві була окрема група учасниць, які прийшли у чорних траурних вбраннях із червоними трояндами. Дівчата стверджували, що фемінізм давно помер, тому принесли його труну. Також вони переконані, що потрібно відійти від радикального жіночого руху, але і не приставати на консервативні погляди "протиабортного руху".

Дивіться відео маршу у Києві від 24 каналу:

Вулицями Львова 8 березня пройшов марш за права жінок. У ньому взяли участь не лише жінки, але і чоловіки. Вони вважають, що всі повинні бути у рівних умовах. Однак не минулося без сутичок – невідомі закидали яйцями та облаяли деяких учасниць акції.

Варто прочитати Марш за права жінок у Львові: у ході взяла участь колона у костюмах з серіалу "Оповідь служниці"

Одна з феміністок та організаторів маршу Марта Чумало зазначила, що учасниць акції закидали яйцями та кричали, щоб ті покинули Україну. Потерпілі жінки звертатимуться до поліції.

У Харкові також пройшов Марш жіночої солідарності. У ньому взяли участь сотні людей, вони пройшли ходою від Палацу дитячої творчості у напрямку Саду імені Шевченка. Охороняли марш пів тисячі правоохоронців, серед них були й нацгвардійці.

Учасниці й учасники ходи скандували гасла "Права жінок – права людини", "Вільна жінка – вільна країна", "Моє тіло – моє діло", "Нумо, Харків! Права замість парків!". Учасники ходи виступали проти сексизму, гендерного насильства і расизму.

Зі своєю акцією у центр Харкова вийшли й націоналісти. Вони несли плакат "У вас – товар, у нас – купець" та мали з собою коровай. Деякі намагалися подарувати учасницям акції за права жінок тюльпани. Ті жесту не оцінили, а взялися скандувати: "Квітам – клумби, жінкам – права!".



Марш жіночої солідарності / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"

Що відомо про Міжнародний жіночий день: головне

Міжнародний жіночий день відзначають у світі 8 березня. Щоправда, у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій первинний сенс. Під впливом радянської пропаганди 8 березня сприймають, як еквівалент Дня матері.

Насправді ж у цей день жінки мали виходити на демонстрації та влаштовувати мітинги, аби звертати увагу громадськості на свої проблеми .

Після розпаду СРСР Міжнародний жіночий день відзначають в країнах СНД: в Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Туркменії, Росії, Україні, Білорусії.



Де у світі відзначають 8 березня / Інфографіка 24 каналу

Президент України Володимир Зеленський також привітав жінок з 8 березня. Він пригадав, як у його дитинстві чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Водночас він наголосив, що жінки й самі здатні на щоденні подвиги.

Жінки примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі,

– пожартував президент.

Про те, як силовики в Україні вітають своїх жінок – читайте у матеріалі 24 каналу.

Окупанти запустили електричку з Криму

Росію та анексований Крим віднедавна з'єднує залізничне сполучення. Поїзди через Кримський міст курсують з декількох міст Росії. Зокрема з Москви, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Єкатеринбурга, Краснодара, Казані, Самари та Анапи та у зворотному напрямку. Тепер же окупанти вирішили запустити з анексованого півострова електричку.



Електричка курсує з Керчі до Анапи / Фото TASS