Головні новини 19 квітня: порушення карантину на Великдень та смог у Харкові

Попри заклики залишатися вдома на Великдень, деякі українці таки пішли до храмів. Мешканці Харкова потерпають від смогу, який з'явився у місті та області. Ситуація з пожежами на Житомирщині погіршилася, вогонь перекинувся на 2 села. Проросійські бойовики на Великдень обстріляли з міномета захисників Пісків. Такими були головні новини в Україні та світі в неділю, 19 квітня.

Найважливіші новини України та світу за неділю, 19 квітня:

Великдень в Україні

Українці вперше в історії відсвяткували Великдень вдома, адже напередодні влада та МОЗ закликали громадян дотримуватися карантину. Для того, аби українці не наражались на небезпеку, всі великодні служби проводили онлайн, а люди могли придбати вже освячені паски або ж освятити їх біля дому.

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Одним з інновацій цьогорічного святкування, яке зокрема рекомендувала ПЦУ, стало освячення кошиків просто біля домівок. Більшість українців дивилися богослужіння онлайн, а у соціальних мережах навіть запустили однойменний флешмоб – "ВеликденьВдома".

Великдень у зоні ООС українські військові зустріли в окопах на передовій, на бойових позиціях та в місцях несення служби. Українські воїни освятили писанки, паски й теж ласують ними та іншими смаколиками.

Дивіться фото святкування Великодня в зоні ООС на Донбасі / Фото пресцентру штабу ООС

Однак свято не минуло і без порушників карантину. За інформацією Нацполіції, 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч. Це значно менше, ніж торік. Зауважимо, що у 2019 році до храмів пішли 7,5 мільйона людей.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що усього зафіксували 19 порушень під час богослужінь у таких областях:

у Донецькій області – 4,

у Дніпропетровській – 2,

Запорізькій – 2,

у Києві – 1,

у Житомирській – 1,

у Запорізькій – 1,

в Івано-Франківській – 1,

у Рівненській – 1,

в Одеській – 1,

у Тернопільській – 1,

у Харківській – 1,

у Черкаській – 1,

у Чернігівській – 1.

Порушення карантину на Великдень: головне

Поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі. Під час великоднього богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму. Поліція розбила територію лаври на квадрати, аби люди стояли на безпечній відстані один від одного. Правоохоронці також підготували маски для тих, хто прийшов без них.

Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися на богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі, що на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень. Правоохоронці повідомили, що у лаврі перебували приблизно 300 людей.

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У Харкові одразу у двох храмах люди не дотрималися правил карантину та зібралися на освячення великодніх кошиків приблизно по 40 людей.

В Одесі не вдалося уникнути скупчення вірян на Великдень. Люди були без масок і не дотримувались дистанції

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Смог у Харкові

Мешканці Харкова потерпають від смогу, який з'явився у місті та області 19 квітня. Смог може бути пов'язаний з пожежами. Повідомляється, що смог спостерігається не лише у Харкові, але й в області. До прикладу, жителі Пісочина та Дергачів також скаржаться на забруднення повітря.

Зверніть увагу! Станом на вечір 19 квітня у Харкові зафіксували рівень AQI, який досягає 167 одиниць. Тоді як показники у межах 150 – 200 говорять про те, що стан повітря може бути потенційно небезпечним.

Ймовірні причини смогу у Харкові

Смог прийшов з Житомирської області, де вирують потужні пожежі.

Це не смог, а імла, яку могли принести повітряні маси з Київської та Житомирської областей.

Швидше за все, смог у Харкові протримається до найближчого дощу.



Рівень забруднення повітря у Харкові / Скриншот Saveecobot

Масштабні пожежі на Житомирщині

У Житомирській області під час пожежі вогонь перекинувся на села Острови, Личмани та три хутори Середня, Верхня та Нижня Рудня. В результаті пожежі згоріли 39 дачних будівель. Понад 50 людей евакуювали у сусідні села.

Загалом гасіння пожеж відбувається на території 4 лісових господарств:

"Овруцьке ЛГ",

"Овруцьке СЛГ",

"Словечанське ЛГ",

"Словечанський лісгосп АПК".

Участь у гасінні пожежі також брали Збройні Сили України та представники ДСНС з Івано-Франківської та Тернопільської областей. Всього було залучено 960 осіб і 156 одиниць техніки. Допомагали гасити вогонь і 3 літаки АН-32П: вони скинули 168 тонн води.

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Що відомо про пожежі на Житомирщині?16 квітня поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області почалася лісова пожежа. 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл. Рятувальники досі намагаються приборкати стихію. Ймовірною причиною пожежі є підпал сухої трави. За словами глави МВС Авакова, пожежі на Житомирщині є причиною забрудненого повітря у Києві.



Штрафи за підпал трави в Україні / Інфографіка 24 каналу

Мінометний обстріл у Великдень

Проросійські бойовики просто на Великдень обстріляли з міномета захисників Пісків. На щастя, серед українських військових обійшлося без втрат. На таку зухвалу провокацію з боку російських найманців українські захисники відповіли прицільним обстрілом у відповідь зі штатного озброєння.

Наші підрозділи продовжують контролювати противника на усій лінії зіткнення. При цьому українські бійці дотримуються умов припинення вогню, але готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків,

– запевнили у штабі ООС.

На усіх трьох ділянках розведення сил станом на 19 квітня ситуація залишається стабільною. Сторони дотримуються режиму тиші.

До слова, упродовж доби 18 квітня проросійські бойовики на Донбасі здійснили п’ять обстрілів українських позицій. Традиційно застосовували вони заборонену мінськими угодами зброю. Воїни Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, змушуючи противника до дотримання режиму тиші.



Карта проведення Операції Об'єднаних сил / інфографіка 24 каналу