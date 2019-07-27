Головні новини 27 липня: Скандал з КОРДом і Глуховерею, масштабна спецоперація у Білій Церкві

В Україні набуло розголосу відео, на якому спецпідрозділ КОРД затримав патрульних за те, що вони зупинили авто керівника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховері. Поліція Київщини провела масштабну операцію у Білій Церкві. На 51-му році життя трагічно помер видатний український легкоатлет Роман Вірастюк. Такими були головні новини суботи, 27 липня.

КОРД затримав патрульних через Глуховерю: суть скандалу

У мережі опублікували відео, як спецпідрозділ КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) затримав патрульних. Перед цим останні зупинили авто начальника управління поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховері за порушення правил дорожнього руху. За кермом авто перебував водій Глуховері, але чоловік заявив, що запізнюється на зустріч до начальства та відмовився показати водійське посвідчення. Згодом він усе ж показав документ, але водночас викликав "кордівців".

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У підсумку спецпризначенні затримали поліцейських і відвезли їх у кабінет Глуховері.

"Ми ж не вибірково штрафуємо людей. Чоловік порушив правила. Це не було справою принципу. Ми його зупиняли, а він хотів просто поїхати", – намагався пояснити ситуацію один із правоохоронців.

Зауважимо, що це трапилося ще у вересні 2018 року, а відео з’явилося лише зараз, оскільки цю історію намагалися приховати.

На інцидент уже відреагував президент Володимир Зеленський – гарант вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю, а від голови ДБР Романа Труби чекає на швидке та безкомпромісне розслідування.

Ця ситуація шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які дійсно є переконаними, що вони, разом зі своїм обслуговуючим персоналом, живуть понад законом. Я хочу попередити всіх чиновників у Києві та по всій країні – часи безкарності та особливого до вас ставлення, до якого ви так звикли за часів усіх попередніх президентів України, назавжди минули. Ані ви, ані ваші друзі більше не будете стояти понад законом. Ви будете тільки і передусім під ним. Тож радійте, якщо ви понесете заслужену відповідальність за законом, що я вам твердо обіцяю. Бо інакше народ скористається своїм правом суверена у власній державі, і ви опинитесь взагалі поза законом,

– емоційно наголосив Зеленський.

Додамо, що цією справою вже зайнялися слідчі Державного бюро розслідувань. Водночас у поліції заявили, що розпочали внутрішнє розслідування події, яке особисто контролюють голова Нацполіції Сергій Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Масштабна Спецоперація у Білій Церкві

Співробітники Нацполіції у Київській області провели понад 50 обшуків у Білій Церкві. Деталей справи правоохоронці поки не розголошують, проте вже відомо, що у межах цієї операції було затримано щоонайменше 10 членів трьох злочинних угруповань, які займалися тиском на бізнес, вимаганнями та побиттям людей.

З підприємців вимагали гроші. Їх били, знищували майно. У лютий спосіб, аби тільки підкорити собі. Ми звертаємося до підприємців Білої Церкви та району: якщо ви стали жертвами таких злочинів – подайте до поліції відповідні заяви,

– зауважив речник поліції Київської області Микола Жукович

Слідчі дії ще тривають, відтак кількість затриманих може зрости.

Результат спецоперації у Білій Церкві

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Помер Роман Вірастюк

Пішов із життя бронзовий медаліст чемпіонату Європи 1994 року зі штовхання ядра Роман Вірастюк. Днями йому зробили складну операцію на серці, яка тривала 20 годин. Зауважимо, що у 2005 році легкоатлету провели операцію з протезування аорти тп аортальних клапанів. А наприкінці 2015 року в пресі з'явилася інформація, що Роман Вірастюк потребує ще двох кардіохірургічних операцій, через що почалася кампанія зі збору коштів.

Церемонія прощання зі спортсменом пройде спершу у Києві на НСК "Олімпійський" – 28 липня з 11:00 до 13:00, а вже наступного дня його тіло перевезуть до рідного Івано-Франківська. Тут же Романа Вірастюка й поховають.

Роман Вірастюк є братом відомого стронгмена Василя Вірастюка, який також раніше займався штовханням ядра. Останнім часом Роман працював директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Також він брав участь у позачергових парламентських виборах 2019, але не зумів перемогти в мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області.

Роман Вірастюк на ЧС-2003 у Парижі: відео

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Зеленський неофіційно відвідав Одесу

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 липня, прибув з неофіційним візитом до Одеси. Однак його перебування у Південній Пальмірі розтягнеться на 3 днів. Разом з гарантом в курортне місто приїхала його дружина Олена з дітьми та голова Офісу президента Андрій Богдан.

Прилетів сюди політик економ-класом. На борту літака перебували й інші пасажири, серед яких – і одеські школярі. До слова, дехто з дітей устиг зробити з президентом селфі.

Коли я підійшла до нього, то президент міцно спав. Андрій Богдан, який сидів поруч, попросив увійти в становище і дати йому поспати. Але я все-таки попросила його розбудити. Навряд чи у дітей буде інший шанс сфотографуватися з найголовнішою людиною в країні. Володимира Олександровича розбудили. Він поставився до цього з розумінням, і ми сфотографувалися,

– розповіла вчителька Саїда Роговська.

Зеленський в Одесі

Відомо, що в Одесі Зеленський разом із сином відвідав гумористичне шоу "Ліга сміху" (проект "Студії Квартал 95"). На концерті не оминув нагоди з цього пожартувати ведучий Євген Кошовий.

"У залі присутній наш колишній (Зеленський раніше вів "Лігу Сміху" – 24 канал). Ведіть себе зухвало, щоб йому було завидно", – сказав комік.

Зеленський відвідав "Лігу сміху" в Одесі: дивіться відео

Також президент відвідав один із пляжів міста.

"Ми, всюди охорона, боєві водолази, спецконтроль з проходу до моря, на пляж – через рамки. На фоні видно, як засмагають розвідники", – прокоментував гарант світлину, на якій він позує з Богданом.

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А вже 28 липня Зеленський може відвідати матч за Суперкубок України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем. За словами журналіста Ігоря Бурбаса, президент зупинився в тому ж готелі, що й кияни.