Головні новини 3 квітня: в Україні посили карантин, Зайцева та Дронов сидітимуть 10 років
З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Верховний Суд залишив без змін вирок щодо Олени Зайцевої та Геннадія Дронова: обох звинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові. Бригада українських медиків летить в Італію задля допомоги у боротьбі з COVID-19. Такими були головні новини 3 квітня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
В Україні посилили карантин: що відомо
Рішення посилити заходи безпеки на час карантину затвердили на засіданні уряду 3 квітня.
Зверніть увагу Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці
Нові карантинні обмеження:
- з 6 квітня заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
- з 6 квітня не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
- не можна відвідувати спортивні майданчики;
- обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
- відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
- не можна самовільно залишати місця обсервації;
- виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.
Нові важливі заходи контролю:
- уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років;
- на виїздах з усіх областей України облаштують блокпости;
- усі, хто повертатимуться з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;
- порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор;
- хворим на коронавірус заборонили виходити в аптеки та магазини;
- працюватиме лише 21 пункт пропуску на кордоні з Україною.
Якщо епідемічна ситуація покращиться, уряд послабить карантин до кінця квітня. Зокрема Шмигаль згадав про ймовірність запуску громадського транспорту у містах. Однак, поки введені обмеження діятимуть до 24 квітня.
Важливо! Станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили 942 випадки COVID-19, з яких 23 людини, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужали.
Нові обмеження через карантин / Інфографіка Кабміну
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Зайцева та Дронов сидітимуть у в'язниці 10 років: рішення Верховного Суду
Олена Зайцева та Геннадій Дронов, яких обвинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, відбуватимуть повний термін покарання. Тобто сидітимуть у в’язниці упродовж 10 років.
Відповідне рішення оголосила колегія суддів Верховного Суду України за результатами розгляду касаційних скарг 3 квітня. Зокрема, суд розглянув касаційні скарги захисту Зайцевої та Дронова і залишив їх без задоволення.
Таким чином, Верховний Суд залишив без змін:
- вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року;
- ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.
Як наголосив головний суддя, постанова Верховного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Відомо, що повний текст постанови суд оголосить 8 квітня 2020 року о 16:00
Смертельна ДТП у Харкові: коротко
- Сталася вона 18 жовтня 2017 року.
- Тоді на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg.
- Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
- Внаслідок ДТП авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів.
- Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
- Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань.
- У підсумку і Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
- У лютому 2019 року Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.
- У серпні 2019 року апеляційний суд у Харкові залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін.
До слова Вбивство Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою
Пандемія коронавірусу: бригада українських медиків летить в Італію
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу для Італії. Серед іншого він передбачає, що бригада українських медиків вирушить туди для участі у боротьбі з коронавірусом.
Своїм указом Володимир Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Італії, а Кабінет Міністрів зобов'язав підготувати її надання.
Водночас Офіс Президента України у своєму телеграмі пояснює, що в указі мовиться передовсім про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії. Там вони допомагатимуть місцевим лікарям боротися з коронавірусом, а також набиратимуться досвіду у боротьбі з інфекцією.
У своєму традиційному відеозверненні Зеленський зазначив, що за два тижні українські медики повернуться. Прибудуть вони з дуже цінним досвідом та знаннями.
Мовиться про:
- протидію коронавірусу в піковий період,
- швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів.
До теми Зеленський звернувся до українських лікарів через коронавірус: головні тези
У Києві зацвіли магнолії: чарівні фото
У Національному ботанічному саду імені Микола Гришка, що у Києві, почали квітнути магнолії. Щоправда, більшість дерев ще сірі, адже сезон лише розпочався. Однак можна знайти й ті, які буяють цвітом у всій своїй красі.
Через карантинні обмеження відвідувачів у саду майже немає. Лише подекуди кияни вигулюють собак. Але попри красу магнолій, українців закликають залишатись вдома, адже будь-яка прогулянка може стати причиною зараження COVID-19.
Для того, аби люди попри всю красу магнолій не виходили з дому, та не наражали себе на небезпеку через пандемію COVID-19, кореспондентка 24 каналу зробила кілька кадрів цвітіння.
Дивіться вражаючі кадри магнолій / Фото: 24 канал
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