Головні новини 3 квітня: в Україні посили карантин, Зайцева та Дронов сидітимуть 10 років

З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Верховний Суд залишив без змін вирок щодо Олени Зайцевої та Геннадія Дронова: обох звинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові. Бригада українських медиків летить в Італію задля допомоги у боротьбі з COVID-19. Такими були головні новини 3 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

В Україні посилили карантин: що відомо

Рішення посилити заходи безпеки на час карантину затвердили на засіданні уряду 3 квітня.

Зверніть увагу Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці

Нові карантинні обмеження:

з 6 квітня заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора ;

перебування у громадських місцях ; з 6 квітня не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей ;

не можна ходити крім випадків службової необхідності та ; дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

заборонено перебувати не можна відвідувати спортивні майданчики ;

; обмежено прогулянки у парках, скверах , лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою ;

, лісових зонах, ; відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;

чи допомоги; не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

Нові важливі заходи контролю:

уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років ;

; на виїздах з усіх областей України облаштують блокпости;

з усіх областей України усі, хто повертатимуться з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;

обов'язково порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор ;

; хворим на коронавірус заборонили виходити в аптеки та магазини;

працюватиме лише 21 пункт пропуску на кордоні з Україною.

Якщо епідемічна ситуація покращиться, уряд послабить карантин до кінця квітня. Зокрема Шмигаль згадав про ймовірність запуску громадського транспорту у містах. Однак, поки введені обмеження діятимуть до 24 квітня.

Важливо! Станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили ​942 випадки COVID-19, з яких 23 людини, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужали.



Нові обмеження через карантин / Інфографіка Кабміну

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Зайцева та Дронов сидітимуть у в'язниці 10 років: рішення Верховного Суду

Олена Зайцева та Геннадій Дронов, яких обвинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, відбуватимуть повний термін покарання. Тобто сидітимуть у в’язниці упродовж 10 років.

Відповідне рішення оголосила колегія суддів Верховного Суду України за результатами розгляду касаційних скарг 3 квітня. Зокрема, суд розглянув касаційні скарги захисту Зайцевої та Дронова і залишив їх без задоволення.