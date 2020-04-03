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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Головні новини 3 квітня: в Україні посили карантин, Зайцева та Дронов сидітимуть 10 років

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      Якими були головні новини 3 квітня / Колаж 24 каналу

      З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Верховний Суд залишив без змін вирок щодо Олени Зайцевої та Геннадія Дронова: обох звинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові. Бригада українських медиків летить в Італію задля допомоги у боротьбі з COVID-19. Такими були головні новини 3 квітня.

      Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

      В Україні посилили карантин: що відомо

      Рішення посилити заходи безпеки на час карантину затвердили на засіданні уряду 3 квітня.

      Зверніть увагу Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці

      Нові карантинні обмеження:

      • з 6 квітня заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • з 6 квітня не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      • дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
      • не можна відвідувати спортивні майданчики;
      • обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      • відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
      • не можна самовільно залишати місця обсервації;
      • виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

      Нові важливі заходи контролю:

      Якщо епідемічна ситуація покращиться, уряд послабить карантин до кінця квітня. Зокрема Шмигаль згадав про ймовірність запуску громадського транспорту у містах. Однак, поки введені обмеження діятимуть до 24 квітня.

      Важливо! Станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили ​942 випадки COVID-19, з яких 23 людини, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужали.

      Посилення карантину
      Нові обмеження через карантин / Інфографіка Кабміну

      Радимо ознайомитися Карантин в Україні і світі: де жорсткіші обмеження

      Зайцева та Дронов сидітимуть у в'язниці 10 років: рішення Верховного Суду

      Олена Зайцева та Геннадій Дронов, яких обвинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, відбуватимуть повний термін покарання. Тобто сидітимуть у в’язниці упродовж 10 років.

      Відповідне рішення оголосила колегія суддів Верховного Суду України за результатами розгляду касаційних скарг 3 квітня. Зокрема, суд розглянув касаційні скарги захисту Зайцевої та Дронова і залишив їх без задоволення.

      Таким чином, Верховний Суд залишив без змін:

      • вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року;
      • ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

      Як наголосив головний суддя, постанова Верховного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

      Відомо, що повний текст постанови суд оголосить 8 квітня 2020 року о 16:00

      Смертельна ДТП у Харкові: коротко

      • Сталася вона 18 жовтня 2017 року.
      • Тоді на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg.
      • Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
      • Внаслідок ДТП авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів.
      • Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
      • Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань.
      • У підсумку і Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
      • У лютому 2019 року Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.
      • У серпні 2019 року апеляційний суд у Харкові залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін.

      До слова Вбивство Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою

      Пандемія коронавірусу: бригада українських медиків летить в Італію

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу для Італії. Серед іншого він передбачає, що бригада українських медиків вирушить туди для участі у боротьбі з коронавірусом.

      Своїм указом Володимир Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Італії, а Кабінет Міністрів зобов'язав підготувати її надання.

      Водночас Офіс Президента України у своєму телеграмі пояснює, що в указі мовиться передовсім про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії. Там вони допомагатимуть місцевим лікарям боротися з коронавірусом, а також набиратимуться досвіду у боротьбі з інфекцією.

      У своєму традиційному відеозверненні Зеленський зазначив, що за два тижні українські медики повернуться. Прибудуть вони з дуже цінним досвідом та знаннями.

      Мовиться про:

      • протидію коронавірусу в піковий період,
      • швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів.

      До теми Зеленський звернувся до українських лікарів через коронавірус: головні тези

      У Києві зацвіли магнолії: чарівні фото

      У Національному ботанічному саду імені Микола Гришка, що у Києві, почали квітнути магнолії. Щоправда, більшість дерев ще сірі, адже сезон лише розпочався. Однак можна знайти й ті, які буяють цвітом у всій своїй красі.

      Через карантинні обмеження відвідувачів у саду майже немає. Лише подекуди кияни вигулюють собак. Але попри красу магнолій, українців закликають залишатись вдома, адже будь-яка прогулянка може стати причиною зараження COVID-19.

      Для того, аби люди попри всю красу магнолій не виходили з дому, та не наражали себе на небезпеку через пандемію COVID-19, кореспондентка 24 каналу зробила кілька кадрів цвітіння.

      Дивіться вражаючі кадри магнолій / Фото: 24 канал

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 ДТП у Харкові Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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