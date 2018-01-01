Головні новини 1 січня: вбивство правозахисниці Ноздровської та смолоскипна хода у Києві

На Київщині знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську, сестру загиблої у резонансній ДТП, яка зникла кілька днів тому. Смолоскипна хода у Києві на честь дня народження Степана Бандери. Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим Роком. Святкування Нового Року в Україні. Такими були головні новини 1 січня.

Вбивство правозахисниці Ноздровської

На Київщині знайшли мертвою Ірину Ноздровську, сестру загиблої у резонансній ДТП. Тіло жінки знайшли роздягненою в річці.

Ірина зникла кілька днів тому. Востаннє виходила на зв'язок ще у п'ятницю, 29 грудня.

Щодо загибелі 38-річної юристки поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

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У свою чергу, голова профспілки МВС Ілля Кива заявив, що загибель Ноздровської може бути пов'язана з такими версіями загибелі, як самогубство або вбивство, під час якого жінку скинули з моста. Також вбивство може бути пов'язане з правозахисною професійною діяльністю юристки.

Слідча група працює, розшукуються речі і уточнюються нові версії щодо цієї події. Родичі були сповіщені щодо знайденого тіла. У неї залишилася неповнолітня дочка,

– зазначив Кива.

Тіло Ірини знайшов місцевий мешканець, що вигулював собаку. Жінка була роздягнена, з одягу на тілі були лише шкарпетки і пояс.

На Київщині знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську

Зазначимо, жінка вела активну роботу у справі про аварію, в якій загинула її сестра Світлана Сапатинська. Аварія сталася 30 вересня 2015 року уселі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, збив на смерть 26-річну сестру Ірини. Дядько винуватця ДТП на той момент був головою Вишгородського районного суду.

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Правник за освітою Ноздровська активно вела справу своєї сестри в суді особисто і повідомляла, що родичі і друзі Россошанського погрожували їй та її сім'ї розправою. Остання погроза прозвучала 28 грудня, після судового засідання. Тоді батько Россошанського пригрозив Ірині зі словами: "Ты плохо кончишь!".

Після вбивства правозахисниці, доньці загиблої Анастасії проситимуть приставити охорону, через те, що їй також неодноразово погрожували.

Смолоскипна хода у Києві

У столиці 1 січня з нагоди річниці з дня народження політичного діяча, ідеолога українського націоналістичного руху та символа боротьби за незалежність своєї держави Степана Бандери відбулася щорічна масова смолоскипна хода.



Активісти вийшли на смолоскипну ходу у Києві

Близько півтори-двох тисяч людей з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності.

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Організаторами акції є "Правий сектор", Нацкорпус та інші. Такі акції заплановані у ще 9 містах: Львові, Тернополі, Дніпрі, Рівному, Сумах, Харкові, Херсоні, Кривому Розі та Мелітополі.

Смолоскипна хода у Києві на честь дня народження Степана Бандери

Новорічне привітання Порошенка

Президент України Петро Порошенко привітав українців з 2018 роком. Під час щорічного президентського звернення глава держави звернувся як до українців, так і до закордонних колег та союзників.

"Дорогі українці. Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. З глибокою пошаною привітаємо українських воїнів, які надійно тримають оборону на східних рубежах. Шлю також щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам", – сказав Порошенко.

Новорічне привітання Петра Порошенка з 2018 роком

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Проте, у Путіна обурилися через новорічне привітання президента України Петра Порошенка. Він назвав його цинічним через слова про жителів окупованого Донбасу.

"Після декількох років обстрілів і повної блокади жителі Донбасу почули від Порошенка, що "їхній будинок – Україна". У цинізму, схоже, немає меж", – заявив глава комісії російської Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков.

После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Така реакція з'явилася після того, як Порошенко привітав жителів анексованого Криму та окупованого Донбасу, зазначивши: "Ваш будинок – Україна".

Новий рік в Україні

У Києві тисячі киян прийшли на Софійську площу, щоб зустріти перші хвилини Нового 2018 року у центрі столиці біля головної ялинки країни, яка у цю ніч засяяла по-особливому – усіма кольорами веселки.

Гостей свята розважав симфонічний оркестр та ді-джеї, а на святковому ярмарку продавали різні смаколики. Також для киян та гостей міста організатори свята пропонували багато розваг: і карусель, і гірки.

Новий 2018 рік у Києві

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Також, чимало жителів анексованого Криму зустріли Новий 2018 рік за київським, а не московським часом.

У Бахчисараї та Керчі люди влаштували феєрверк опівночі за українським часом.

А в Севастополі в новорічну ніч за Києвом місцеві жителі підривали петарди, жовті і блакитні повітряні кульки і також пускали феєрверки.