Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста

Зеленський заявив, що йде у Президенти України. У Запоріжжі побили і підстрелили лідера "АвтоЄвроСили". Новий очільник ОБСЄ їде в Україну. В Україні вшанували пам'ять Степана Бандери. Такими були головні новини 1 січня в Україні та світі.

Зеленський йде у Президенти України

За кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він заявив, що офіційно йде у Президенти України.

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Відео із заявою Зеленського з'явилося в усіх дотичних до нього соцмережах.

Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів Вам марно обіцяти. І зараз, за кілька хвилин до Нового року я Вам дещо пообіцяю та одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю Вам піти у Президенти України, і одразу виконую. Я іду у Президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком! З новим слугою народу!

– заявив Володимир Зеленський.

Згодом генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко пояснив, чому перед Новим роком в ефірі телеканалу не показали привітання Президента України Петра Порошенка.

Ми – комерційна телекомпанія. Це радянська традиція – показувати президентів під бій курантів. Курантів вже давно нема, а ви все сумуєте,

– додав Ткаченко.



Допис гендиректора 1+1

Крім того, вже ввечері Володимир Зеленський розпочав відкриту президентську кампанію. У відео-повідомленні на Facebook-сторінці він запросив людей у свою команду. Він зазначив, що йому не важлива стать, релігія, освіта і "мова, якою ти розмовляєш".

До слова користувачі соцмереж миттєво відреагували на заяву Зеленського, але поставилися до рішення коміка по-різному.

Деякі користувачі бажають йому перемоги на виборах і заявляють, що голосуватимуть за нього. У той же час, інші стверджують, що він залежний від олігарха Ігоря Коломойського. Користувачі радять Зеленському залишатися у шоу-бізнесі та гуморі, і не йти у політику, бо "кожен має займатися своїм".

Зеленський заявив, що іде у президенти: дивіться відео

У Запоріжжі напали на лідера "АвтоЄвроСили": фото 18+

У Запоріжжі сильно побили лідера громадської організації "АвтоЄвроСила" Владислава Погорєлова. Постраждалий стверджує, що його почав бити невідомий після того, як Погорєлов зробив йому зауваження, щоб той не кидав піротехніку під авто.

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"Прострелена нога і множинні травми за зауваження не кидати приводи під авто", – написав лідер "АвтоЄвроСили" у себе на Facebook-сторінці.

Правоохоронці з’ясували особу нападника. Ним виявився чоловік 1988 року народження. Його затримали і звинувачують у хуліганстві.

Що таке "АвтоЄвроСила"?Всеукраїнська громадська організація, створена та зареєстрована у вересні 2016 року, яка відстоює інтереси власників автомобілів на європейських номерах і намагається вплинути на схвалення Верховною Радою України законодавства, яке б дозволяло розмитнювати автомобілі, завезені з-за кордону за такими ставками, як у європейських країнах.

Крім того, 1 січня роковини вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Минулого року поблизу села Демидів під Києвом у водоймі знайшли її тіло.

Вбита горем матір озвучує кілька підозр, зокрема каже, що донці погрожував нардеп Антон Яценко, з яким вона працювала тривалий час, але їхні погляди розійшлись під час Революції Гідності. Однак Яценко такі звинувачення називає нісенітницею і каже, що працювали з Іриною зовсім недовго.

Новий очільник ОБСЄ їде в Україну

З 1 січня 2019 року стартував річний термін головування міністра закордонних справ Словаччини Мирослава Лайчака. Голова МЗС Павло Клімкін у Twitter написав, що очільник ОБСЄ невдовзі приїде в Україну та відвідає окупований Донбас.

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Буду радий вітати Мирослава (Лайчака) в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас,

– написав голова МЗС України.

Вітання Словаччині і моєму доброму другові @MiroslavLajcak з нагоди початку головування в #ОБСЄ. Бажаю @Slovakia_OSCE бути на сторожі цінностей та принципів ОБСЄ, які нахабно порушуються РФ. Буду радий вітати Мирослава в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 1, 2019

Пізніше новий голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Мирослав Лайчак назвав ситуацію в Україні та навколо неї питанням "спільної безпеки".

Мирослав Лайчак сказав, що Словаччина у процесі свого головування активно братиме участь "у зниженні напруги та посиленні довіри".

Тривала криза в Україні та навколо неї є однією з найважливіших проблем нашої спільної безпеки,

– йдеться у заяві Лайчака.

Більше того, голова ОБСЄ запевнив, що буде підтримувати повне виконання існуючих домовленостей, включно з повагою до режиму тиші та відведенням важкого озброєння.

В Україні вшанували пам'ять Степана Бандери

Рівно 110 років тому у селі Старий Угринів на Прикарпатті народився Степан Бандера. Наприкінці грудня, Верховна Рада оголосила цей день офіційним святом.

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У Львові до пам'ятника Бандері прийшли сотні людей. Саме у цьому місті він формувався, як український націоналіст. Сюди юний Степан приїхав навчатись у 1928 році. Та під час навчання вступив в Організацію Українських націоналістів, а згодом став її провідником.

У заході взяли участь представники влади, громадськості, ветерани ОУН-УПА та АТО. До пам’ятника поклали квіти та помолилися за новітніх героїв.

Я пов’язана з УПА, коли мені було 16 років, я розносила по селах естафети, ті що передавали. Боролася все життя, а мені вже 90 років і я досі борюся,

– розповіла львів'янка Софія.

У Києві влаштували ходу, присвячену 110-й річниці народження українського політичного діяча, одного з лідерів ОУН Степана Бандери. Цього року учасники ходи вийшли на акцію без традиційних смолоскипів, натомість запалили бенгальські вогні.

Факельна хода до 110 річниці дня народження Степана Бандери. Слава Україні! #Київ pic.twitter.com/Tvr9PrrHDC — Drive (@cintavra) January 1, 2019

Хто такий Степан Бандера?Український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки перебував у концтаборі Заксенгаузен, згодом Бандеру звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак він відхилив пропозицію та на співпрацю з гітлерівцями не погодився.



Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.