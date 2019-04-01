Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати

У першому турі виборів президента України перемагає Володимир Зеленський за підрахунком майже 100% голосів. Хто підтримає Зеленського та Петра Порошенка у другому турі. Бійцям Операції Об’єднаних сил та патрульним поліцейським збільшили зарплати. Такими були головні новини 1 квітня в Україні.

Результати першого туру виборів президента

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Центральна виборча комісія станом на 22:00 годину 1 квітня підрахували 95,14% голосів виборців. У першому турі виборів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%.

Підрахунок офіційних результатів:

Володимир Зеленський – 30,23%

Петро Порошенко – 15,94%

Юлія Тимошенко – 13,40%

П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,58% та 6,96%.

Хто підтримує Зеленського, а хто – Порошенка

Частина політиків вже заявила про підтримку кандидатів у президенти у другому турі виборів.

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Порошенка підтримають:

Рефат Чуборов

Сергій Кривонос

Олександр Турчинов

Юрій Шухевич

Серед зірок Порошенка підтримають лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай, Іван Леньо з гурту Kozak System, Сергій Фоменко ( гурт "Мандри"), український співак та композитор, автор пісні "Україна" Тарас Петриненко, співачка Анжеліка Рудницька та вокаліст гурту "Сонячна машина" Андрій Войтюк, акторка Ірма Вітовська, автор низки сатиричних п'єс Лесь Подерев’янський.

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Зеленський з Порошенком позмагаються за президентське крісло у другому турі виборів

Зеленського підтримають:

Олександр Шевченко

Сергій Лещенко

Міхеїл Саакашвілі

Олександр Данилюк

Серед зірок: коміки і колеги кандидата з "95 Кварталу", епатажна співачка Оля Полякова, шоумен Сергій Сивохо, співачка Камалія.

Військовим та патрульним збільшили зарплати

Військові ЗСУ отримають у квітні вищі зарплати за виконані у березні завдання у складі підрозділів, які беруть участь в Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

На скільки зросли зарплати бійців ООС?

З 1 березня розмір виплат за участь в ООС на першій лінії зіткнення зріс на 2 тисячі гривень (загальна сума склала 12 тисяч гривень);

розмір виплат за участь в ООС на другій лінії зіткнення зріс на 1 тисячу гривень (загальна сума – 5 тисяч 500 гривень).

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У Міноборони повідомили, що винагороду також виплатять військовослужбовцям ВМС за час виконання бойових завдань в Азовському морі. Винагорода складе 12 тисяч гривень за місяць пропорційно дням такої участі.

Скільки грошей отримуватиме рядовий військовий-контрактник за виконання завдань у зоні ООС?

на першій лінії зіткнення – збільшену суму від 22 тисяч 157 гривень;

на другій лінії зіткнення – від 15 тисяч 557 гривень.



Бійцям ООС і патрельним поліцейським збільшили зарплати

Працівникам патрульної поліції України підвищили зарплати на 2 тисячі гривень. А ще патрульні отримуватимуть тисячу гривень премії за реєстрацію факту дачі хабара.

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Підвищені зарплати патрульних поліцейських, які вони отримуватимуть "на руки" за вирахуванням усіх податків:

патрульні, які працюють у містах з населенням менше мільйона тепер отримуватимуть 10 тисяч 100 гривень (було – 8 тисяч 100 гривень);

патрульні у містах з населенням понад 1 мільйон зароблятимуть 12 тисяч 100 гривень (було – 10 тисяч 100 гривень);

патрульні у Києві отримуватимуть зарплату у розмірі 13 тисяч 100 гривень (було – 10 тисяч 100 гривень).

А у підрозділів "ТОР" – ще більше! Ці цифри – мінімум. А далі, враховуючи посаду, – більше! Плюс – премії за різні подвиги і заслуги,

– повідомив у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

А ще зараз вирішують питання щодо забезпечення правоохоронців житлом, додав Жуков. Цим займається вже створений відділ з житлового забезпечення.

Приколи на виборах

Жодні вибори в Україні не минають без ситуацій, коли без сміху – ніяк. А для когось увесь виборчий процес – один суцільний жарт. 24 канал підготував добірку найсмішніших жартів та приколів дня голосування на виборах президента України 31 березня 2019 року.

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Дивіться відео про приколи на виборах президента України: