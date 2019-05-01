Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації

Путін підписав новий указ про отримання громадянства Росії частиною українців. Кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко витратили на передвиборчу рекламу сотні мільйонів гривень. В Україні та світі відзначили 1 травня, не обійшлося без сутичок. Учаснику Євробачення-2019 від Нідерландів Дункану Лоуренсу загрожує дискваліфікація. Такими були головні новини середи, 1 травня.

Ще один паспортний указ Путіна

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання паспорта РФ для окремих категорій громадян України. Окрім жителів окупованого Донбасу, цей спрощений порядок стосується також і українців з території окупованого Криму.

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Кого стосується цей указ Путіна?



– Українців з незаконно анексованого Криму, які покинули півострів до 18 березня 2014 року і не мають громадянства іншої держави. Також їхніх дітей, членів подружжя та батьків.



– Іноземних громадян та осіб без громадянства, які самі або найближчі родичі яких були учасниками депортації з території Кримської АРСР.



– Громадян України, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Росії, вид на проживання в Росії, посвідчення біженця або свідоцтво про надання тимчасового притулку в Росії.

Додамо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Вже згодом Путін заявив, що на цьому зупинятись не збирається. Очільник Кремля хоче піти ще далі – надавати російське громадянство всім українцям.

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Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український.

Якщо людина живе на території України і користується усіма благами, які їй надає громадянство України, то в такому випадку отримання громадянста Російської Федерації може означати втрату українського. І я думаю, що так треба буде робити – анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і так далі

– сказав Гримчак.

Окрім того, Україна буде створювати механізми, аби відслідковувати отримання російського паспорта своїми громадянами.

На думку замміністра, мета Росії з паспортами дуже цинічна. У майбутньому вона матиме підстави заявити, що захищає на Сході України своїх громадян. Також, Видання паспортів Росії мешканцям окупованих територій має на меті дестабілізувати ситуацію та легалізувати бойовиків. Окрім того, наявність російського паспорта допоможе уникнути кримінального переслідування України працівникам окупаційної адміністрації так званих "ДНР" та "ЛНР".

Як Україна відреагувала на паспортний указ Путіна?Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на ідею Путіна про видачу паспортів усім українцям, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ.



Водночас, чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України.



Українські дипломати наразі готують жорсткий пакет санкцій проти Росії через цей указ.



Міжнародна спільнота такожзасудила дії російського президента. У ЄС та ОБСЄ заявляють, що своїми діями Росія планує ще більше дестабілізувати ситуацію та загострити конфлікт. У Конгресі "паспортний указ" очільника кремля назвали "ще одним нахабним нападом на суверенітет України". Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання 25 квітня.

Витрати Порошенка і Зеленського на вибори

Президент України Петро Порошенко витратив на рекламу 585 мільйонів гривень і виступив єдиним донором власної виборчої кампанії.

Найбільше коштів під час першого туру виборів гарант витратив на телерекламу – 329 мільйонів гривень (56% від усіх витрат). Його рекламували такі канали: ТРК "Україна", ІНТЕР, СТБ та Прямий.

Окрім того, Порошенко витратив значні кошти на друковану рекламу – 117,4 мільйона гривень (20%) та на розміщення зовнішньої реклами – 58,2 мільйони гривень (10% від усіх витрат).

Ще 2,2 мільйони гривень Порошенко заплатив НСК "Олімпійському" за проведення 14 квітня прес-конференції, а 19 квітня дебатів з Зеленським. Хоча загальний кошт проведення дебатів мав скласти 6 мільйонів гривень – порівну по 3 мільйони мали заплатити штаби кандидатів.



Витрати Порошенка на рекламу під час виборчої кампанії

Загалом офіційні витрати президента на виборчу кампанію до кінця першого туру склали понад 800 мільйонів гривень – 122 мільйони було сплачено за рекламу ще у 2018 році. Але реально ця сума може бути значно більшою.

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Водночас, переможець виборів президента України Володимир Зеленський задекларував 143 мільйони гривень витрат на рекламу у першому турі виборів. Кошти на ведення кампанії він переважно отримав з приватних внесків та фінансування партії.

Зокрема, виборчий фонд Зеленського поповнили: внески фізичних осіб – 71,7 мільйонів, від партії "Слуга Народу" – 65,9 мільйонів, власні кошти кандидата – 11,7 мільйонів, внески юридичних осіб – 7,1 мільйонів.

Найбільше Зеленський, як і його конкурент Порошенко, витратив на телерекламу – близько 107 мільйонів (75% коштів). Його транслювали на ICTV – на 19 мільйонів, СТБ та 1+1 – по 17 мільйонів, ТРК "Україна" – 16,6 мільйонів, ІНТЕР – 13,7 мільйонів, Новий Канал – 10,5 мільйонів.

Ще 22,5 мільйонів (16% фонду) майбутній президент витратив на розміщення реклами на зовнішніх носіях.



Витрати Зеленського на рекламу під час виборчої кампанії

Як відзначали 1 травня в Україні та світі

Тюльпановий бій у Харкові

У Харкові в перший день травня відбулося аж дві акції: одна група людей вийшла на ходу-святкування 1 травня, інша – влаштувала акцію "поховання" комунізму, учасники якої принесли траурні вінки до пам'ятника Першій майовці.



У Харкові 1 травня пройшли дві ходи: прихильників та противників 1 травня

На святкування зібралися приблизно півсотні людей пенсійного віку, які є прибічниками соціалістів і низки профспілок. Частина з них брали участь в акціях Антимайдану в Харкові у 2013-2014 роках. Вони з гаслом "Мир. Труд. Май" рушили колоною від площі Конституції до місця, де в 1891 році відбулося перше комуністичне зібрання.

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Проте, цю ходу очолили патріотичні харків'яни, які скандували "Слава Україні" та несли плакат "Поховання комунізму". Під час руху учасники акцій обмежилися тільки словесними перепалками. Вже під пам'ятником Майовці невідомі облили зеленкою кількох прибічників 1 травня.

Сьогодні вкотре 1 травня проросійські сили в Харкові виходять на мітинг. Ми прийшли його моніторити на наявність забороненої комуністичної символіки. І провести перформанс "похорону" комунізму на початку маршу,

– розповів активіст Вадим Позняков.

Загалом, серйозних порушень порядку не було. Але, коли прихильники 1 травня почали співати радянсько-піонерські пісні, між харків'янами почалася війна квітів. Табори почали кидатися одне в одного тюльпанами.



У Харкові прихильки 1 травня і активісти побилися тюльпанами

У Харкові активісти принесли траурні вінки до пам'ятника Першій майовці: відео

Спокійний мітинг у Києві

У столиці близько сотні представників державних підприємств та організацій вийшли на мітинг під будівлю Українського дому до Дня праці. Вони вимагали ухвалити стратегію реформування охорони праці в Україні, збільшити кількість робочих місць та розвивати ринок праці, аби молодь не виїжджала жити за кордон.

Мітингарі були одягнені у жовті кепки із символікою профспілок Київської міської ради профспілок та тримали такі прапори.



Мітинг до 1 травня у Києві

Жорстокі сутички у Франції

По всій Франції на демонстрації до 1 травня вийшло понад 150 тисяч громадян. Їх безпеку забезпечували 7 тисяч 400 поліцейських. В країні зачинили понад 580 магазинів, ресторанів і кафе на шляху демонстрантів. Не працювали і деякі станції метро в столиці.

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Найскладнішою ситуація була у Парижі. Там на демонстрації вийшли 16 тисяч профспілкових активістів, "жовтих жилетів" і антикапіталістів. Між ними та поліцією спалахнули серйозні сутички. Демонстранти кидали каміння, пляшки у правоохоронців, палили автомобіл. Копи у відповідь намагалися змусити мітингувальників відступити застосовуючи сльозогінний газ та ґумові кулі.



У Парижі 1 травня пройшли серйозні сутички між поліцією та протестувальниками

У районі Монпарнас поліцейські затримали понад 200 людей у зв'язку з безладами: 148 осіб були арештовані. Ще понад 12,4 тисяч протестувальників поліція перевірила.



Сутички демонстрантів із поліцією у Франції

Що відзначають 1 травня?У перші дні травня у світі відзначають Міжнародний день робітників, або День праці. Проте різні святкування та урочистості в цей період беруть свій початок ще з часів античності та отримали назву День богині Маї – покровительки землі та родючості.

Учаснику Євробачення загрожує дискваліфікація

Євробачення-2019 продовжує обростати скандалами. Один із фаворитів пісенного конкурсу, представник Нідерландів Дункан Лоуренс потрапив у гучний скандал, який загрожує йому дискваліфікацією.

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25-річний артист має виконувати на Євробаченні пісню "Arcade". Саме ця пісня зробила його знаменитим і він потрапив у топ рейтингів букмекерів конкурсу.

Проте, у мережі знайшли ролик, на якому Дункан Лоуренс виконує цю ж пісню у 2017 році. Відео триває 29 хвилин, а виступ нідерландця включає 5 треків, перший з яких – "Arcade". Таким чином нідерландець порушує головну умову Євробачення - конкурсний трек не повинен публікуватись до вересня 2018 року. Тепер фавориту шоу загрожує дискваліфікація.

Представники Євробачення-2019 поки коментують гучний скандал.

Офіційний кліп Дункана Лоуренса на пісню "Arcade": відео