Головні новини 1 червня: деталі ДТП кортежу у Києві, відомий можливий замовник вбивства Бабченка

Вбивство журналіста Аркадія Бабченка замовив В’ячеслав Пивоварник. Деталі ДТП з кортежем у Києві, яке 31 травня збило дитину на пішохідному переході. На Кримському мості сталася перша ДТП після його відкриття. Російський журналіст Шура Буртін розпочав голодування на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Такими були головні новини п'ятниці, 1 червня, в Україні та світі.

Названо ім'я ймовірного замовник вбивства Бабченка

Підозрюваний в організації замовного вбивства Аркадія Бабченка Борис Герман заявив, що вбивство журналіста йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.

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Він є колишнім громадянином України та наразі проживає у Москві. Як наголосив Герман, Пивоварник працює в особистому приватному фонді президента Росії Володимира Путіна.

Зазначається, що Пивоварник є бізнесменом, який довгий час жив в Україні, а нині мешкає в Москві.

"Про Пивоварника, цей громадянин України проживає зараз у Москві і відповідає в приватному фонді Путіна за організацію терористичних актів і державного військового перевороту на наступних виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну", – додав Герман.

Дивіться відео подробиць про ймовірного замовника вбивства Бабченка В'ячеслава Пивоварника:

Сам Бабченко, на якого готувався замах, назвав дивними заяви підозрюваного в організації цього злочину Бориса Германа щодо замовників вбивства.

"Охи*іти дівки танцюють. Прибравши інше в сторону, зі сказаного особисто мене цікавить ось що. Тобто, існує якийсь Пивоварник, який керує якимось фондом Путіна, головним завданням якого є проведення терактів в Україні, він засилає сюди бабло, зброю, передає якийсь список з тридцяти осіб, в якому фігурує і моя пика, людина – нехай буде навіть таємний агент, бог з ним – наймає кілера для мого вбивства, але точно знає, що вбивати він мене не буде, а буде імітація (от би мені такий провидницький дар)... еммм... Я правильні роблю висновки зі сказаного? Російського сліду хотіли? Ну, нате. В обидві руки", – зауважив журналіст.

Деталі ДТП з кортежем у Києві

Ввечері 31 травня у Києві на нерегульованому пішохідному переході авто з кортежу збило 13-річного велосипедиста. Як спочатку повідомляли ЗМІ, ця машина належала до кортежу Президента України Петра Порошенка, проте згодом цю інформацію спростували.

У результаті наїзду хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму і перелом ноги, його госпіталізували.



У Києві авто з кортежу збило дитина на пішохідному переході

У прес-службі поліції Києва повідомили, що це було їхнє авто, яке виконувало спецзавдання.

Автопригода із участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, трапилася на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21-ї години. "Фольксваген" збив хлопчика, який їхав на велосипеді. У результаті дитина отримала тілесні ушкодження, "швидка" доставила його в лікарню,

– розповіли правоохоронці.

Обоє працівників поліції, які перебували в автомобілі, у присутності громадян та понятих пройшли тест на "драгері", який показав, що вони не вживали алкоголь.

Сам водій авто, який працює у батальйоні супроводження Головного управління Національної поліції міста Києва, заявив, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували. Також поліцейський додав, що хлопець на велосипеді їхав дуже швидко та, вочевидь, порушував правила.

"Хлопець на велосипеді був у навушниках, не бачив, ми його теж не бачили. Він вилетів одразу, ми стукнули його велосипед, і він виходить впав на капот, і його відкинуло потім від капоту. Я одразу до нього підбіг, дав води, почав надавати медичну допомогу та одразу ми викликали швидку", – пояснив напарник водія.

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Щодо стану постраждалого хлопчика, то його двічі прооперували у київському Охматдиті. Зараз дитина перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

"Стан хлопця був нестабільно важкий: багато травм кінцівок, забій легень, забій печінки, закрита черепно-мозкова травма та перелом кісток черепа. Дитину вдалося стабілізувати у реанімації і відправили у операційну для корекції отриманих травм. Працювали приблизно 6 годин і сьогодні зранку дитину перевели у відділення реанімації", – сказав заступник головного лікаря Юрій Довбня.

Дивіться відео коментарів медиків, які розповіли про стан збитого велосипедиста:

ДТП на Кримському мосту

На Кримському мості, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку, сталася перша дорожньо-транспортна пригода після його відкриття 15 травня.

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Зокрема, одразу через кілометр після в'їзду на міст з боку Таманського півострова РФ легковий автомобіль зіткнувся з пасажирськими автобусом, у результаті інциденту постраждалих немає.

"Обмеження в русі не вводилися. Учасники оформили протокол про ДТП у спрощеній формі", – розповіли у прес-службі ФКУ Упрдор "Тамань".

Підтримка для Сенцова

Журналіст видання "Російський репортер" Шура Буртін розпочав голодування на підтримку незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування у колонії.

"Мені набридло репостити фразу "Олег Сенцов, черговий день голодування". Репостнеш, намажеш бутер і відчуваєш себе комахою. Здається, що ми просто хором ведемо зворотний відлік – дев'ять-вісім-сім – до смерті людини. А хлопець він, здається, сильний - візьме та й правда помре. Що я тоді відчую? Кажуть: а більше ми нічого не можемо, акцію в підтримку у Москві не погодили, навіть одиночні пікети не можна проводити через чемпіонат. Кольченко недавно сидів у карцері, до цього лежав у тюремній лікарні з дистрофією – і приєднався. А що мені заважає?" – заявив Буртін.

На думку журналіста, "принаймні почуття голоду перебиває почуття сорому". Окрім того, Буртін закликав приєднатися до голодування усіх, хто може, адже можливо це вплине на ситуацію з режисером.



Російський журналіст Буртін оголосив про голодування на підтримку Сенцова