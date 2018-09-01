Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві

1 вересня розпочався Архієрейський собор Константинопольської церкви у Стамбулі. Туди прибули понад сто єпископів з усього світу. Правоохоронці Києва розслідують вбивство чоловіка у підземному переході в Голосіївському районі. Нові деталі про вбивство Захарченка. Такими були головні новини 1 вересня в Україні та світі.

У Стамбулі почався собор Константинопольської церкви

Собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій.

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Собор триватиме до 3 вересня. Питання України мають розглядати у неділю, 2 вересня, у другій половині дня. Якщо під час обговорення ідею надання автокефалії Україні підтримає більшість ієрархів – тоді для надання Томосу УПЦ не буде жодних процедурних перепон.

За інформацією видання, після консультацій з єпископами з усього світу, Константинопольський патріархат Варфоломій може остаточно визначити терміни надання Томосу Києву.

Нагадаємо, 31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кірілом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

З відповідною заявою після закінчення зустрічі двох престоятелів виступив митрополит Гальський Еммануїл, відповідальний за процес подання Томосу Україні. Він наголосив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Розмова патріархів тривала 2,5 години. Велику частину часу ієрархи розмовляли віч-на-віч у присутності перекладачів.

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Зазначається, що на старті зустрічі Патріарх Варфоломій тепло привітав Кирила, проте відповідно не називав його "Святійшим", вживаючи слова звернення "Блаженство", що свідчить про верховенство Константинопольского патріарха.

Вбивство чоловіка у підземному переході в Києві

Спершу вночі оперативний черговий по лінії 102 отримав повідомлення про те, що в підземному пішохідному переході в Голосіївському районі лежить закривавлений чоловік.

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Тоді на місце пригоди терміново виїхали патрульні та лікарі "швидкої". Свідок, вказав місце, де було виявлено тіло чоловіка в крові без ознак життя.

Медики встановили, що смерть наступила в результаті ножового поранення у серце. На місці події працювали експерти та кінологи. Поліція почала з'ясовувати обставини вбивства.

Згодом у поліції розповіли, що під час проведення комплексу розшукових заходів для встановлення та затримання підозрюваних, правоохоронці опитали свідків, відпрацювали місце події та переглянули записи із камер відеонагляду. У результаті до управління поліції доставили кількох осіб, які можуть бути причетними до вбивства чоловіка.

Особа загиблого на цей час не встановлена, оскільки жодних документів на місці не було. На вигляд чоловіку 25-30 років, був одягнений у темні джинси та синю спортивну кофту із сірим верхом. Тож правоохоронці звертаються до всіх осіб, у кого протягом ночі зникли родичі, надати таку інформацію,

– йдеться в повідомленні.



Експерти та кінологи з'ясовують обставини вбивства

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину передбачено до 15-ти років позбавлення волі.

Нові деталі щодо вбивства Захарченка

Лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Разом з ним поранили ще трьох сепаратистів. 24 канал зібрав всю інформацію про вбивство Захарченка, яка відома, на цей момент.

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Разом із Захарченком на місці вибуху був ще й так званий "міністр" фінансів самопроголошеної "ДНР" Олександр Тімофєєв з прізвиськом "Ташкент". Як стверджують російські ЗМІ, він загинув миттєво на місці події, щоправда згодом бойовики цю інформацію спростували. За їхніми словами, в результаті вибуху загинули 2 людини, поранено – 11, з яких госпіталізовано шестеро.

Проросійські бойовики стверджують, що начебто затримали на проспекті Богдана Хмельницького "українських диверсантів", яких підозрюють у замаху на Олександра Захарченка. Про кількість затриманих не повідомляють.

Терористи перекрили всі виїзди з Донецька і оголосили надзвичайний стан.

Представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський заявив, що окупаційна влада звинувачує у причетності до вбивства екс-лідера бойовиків Олександра Захарченка 14 осіб, 4 із них – начебто визнали свою вину.

"Зараз, вони (окупанти – 24 канал) стверджують про 2 Диверсійно-розвідувальні групи. І вже заявили про український слід. Зараз у них проходять по цій ДРГ 14 осіб. За інформацією джерела, четверо вже зізналися у співпраці з Україною, але це – фейк. Покази вибивали", – зазначив Лисянський.

Він також додав, що за всіма арештами і затриманнями людей в Донецьку і ОРДО після смерті Захарченка, стоїть так званий оперативний штаб МГБ "ДНР", який створили спеціально для "розслідування" смерті Захарченка.

Український нардеп Антон Геращенко, зі свого боку, повідомив, що "Ташкент" перебуває при смерті. Крім того, поранені ще двоє людей, за попередньою інформацією, охоронці Захарченка.

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У псевдореспубліці ДНР скасували заходи з нагоди 1 вересня через смерть ватажка Олександра Захарченка.

У зв'язку з сьогоднішніми подіями у Донецьку. Урочисті заходи до 1 вересня в Донецьку скасовані. Обіцяють, що перенесуть на понеділок,

– написав представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

У свою чергу підконтрольне проросійським бойовикам видання повідомляє з посиланням на "міністерство освіти ДНР", що початок навчального року перенесли на вівторок, 4 вересня. "У зв'язку з оголошеним в Республіці жалоби заняття в школах Донецької народної Республіки розпочнуться 4 вересня" — йдеться у повідомленні.