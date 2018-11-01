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Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

У Росії переконують, що введені обмеження спрямовані "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб зі сторони України і на нормалізацію двосторонніх відносин".

Так, санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

Розташовані в Росії рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій підлягають блокуванню. Також заборонено виводити капітал у громадян і компаній за межі Росії.

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Під дію російських санкцій зокрема потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, народний депутат Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Арєв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза, нардеп Андрій Білецький, продюсер Єгор Бенкендорф, екс-нардеп та співачка Оксана Білозір, бізнесмен Геннадій Боголюбов, нардеп Ольга Богомолець, нардеп Максим Бурбак, нардеп Олександр Бригинець, нардеп Іван Вінник, нардеп Артем Вітко, нардеп Сергій Власенко, нардеп Віктор Вовк, очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, нардеп Михайло Гаврилюк, нардеп Віктор Галасюк, нардеп Євген Геллєр, нардеп Артур Герасимов, нардеп Ірина Геращенко та багато інших.

З повним санкційним списком можна ознайомитись на сайті 24 каналу.

Цікаво, що під російські обмеження не потрапили ані глава держави Петро Порошенко, ані прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Проте навіть тут РФ не змогла не вляпатися у конфуз. Так, у санкційному списку допущено безліч помилок, перекручені прізвища українських політиків, а активіста С14 Євгена Карася взагалі переплутали із галеристом-тезкою.

Сьогодні Росія наклала іменні санкції на українських діячів. В списку Іллєнко, Коханівський, Аваков і.... Єген Карась. Але не Васильович. А Валерійович. Митець і власник художньої галереї, а не лідер С14,

– зазначив праворадикал.

Українців неабияк розсмішили санкції РФ, які по суті нічого не вирішують.

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Так, Петро Порошенко взагалі прирівняв присутність людини у російському санкційному списку до державної нагороди.

За невеликим виключенням, це список гідних людей, включно з моїм сином, включно з половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, членів уряду. Приймаємо перебування в цьому списку як державну нагороду,

– заявив Порошенко.

У російському МЗС поспішили також пояснити несподіване введення санкцій проти України.

"Йдеться не про наші ініціативні санкційні кроки, а лише про відповідні дії. Росія дуже довго стримувалася від прийняття подібних заходів, але нинішній київський режим зайшов надто далеко, щоб не відповідати на ті недружні кроки, які ми бачили", – пояснила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона також наголосила, що Захід має поставитися із розумінням до таких дій Росії стосовно України.

"Люди, які сповідують глобальну санкційну ідеологію, повинні до цього ставитися з розумінням", – зіронізувала Захарова.

Своєю чергою, українські дипломати назвали введення Росією санкцій продовженням агресії.

Меркель відвідала Київ

1 листопада, канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України. Центральними темами для спілкування мали стати ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.

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Так, під час спільного брифінгу із Порошенком Меркель заявила, що Німеччина підтримає продовження економічних санкцій, введених Євросоюзом проти Росії через анексію Криму та агресію на Донбасі.

Радий вітати в Україні Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина пані Ангелу Меркель pic.twitter.com/CMZY0WFVWf — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 ноября 2018 г.

Окрім цього німецький канцлер висловила свій жаль стосовно нестабільності перемир'я на Донбасі та заявила про безальтернативність мінських угод.

Маємо тісну співпрацю щодо мінського формату. На жаль, немає стабільного перемир'я. Нам потрібно посилити зусилля, що стосується зон розведення. Ми спільно працюємо, щоб запровадити місію ООН. У нас нічого іншого немає крім Мінського процесу. Німеччина буде на боці України,

– зазначила вона.

Окрім цього Меркель наголосила що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям.

Поліція затримала підозрюваних у замаху на вбивство координатора С14 Сергія Мазура

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Правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у замаху на вбивство координатора громадської організації С14 Сергія Мазура.

Сьогодні в ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура, в результаті якого був тяжко поранений його батько,

– повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

До речі, сам Сергій Мазур підтвердив цю інформацію та заявив, що затримані чоловіки, найімовірніше, й справді є тими, хто вчинили на нього замах.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня у Борисполі, в квартиру лідера праворадикальної організації С14 Сергія Мазура кинули бойову гранату. Внаслідок вибуху поранень зазнав його батько. На момент інциденту Мазура не було вдома. Спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", проте потім перекваліфікувала справу як замах на вбивство.

Українка Музичук – у трійці кращих шахісток світу

Міжнародна організація шахістів (ФІДЕ) оновила рейтинг найкращих шахістів та шахісток світу. Українка Анна Музичук в оновленому рейтингу посіла третє місце, її сестра Марія – на шостій сходинці.



Анна Музичук

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