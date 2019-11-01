Головні новини 1 листопада: скандал з Макроном, зарплати депутатів і розведення військ

Президент Франції Еммануель Макрон виступив зі скандальною заявою про українських мігрантів. Народні депутати отримали зарплати за жовтень. Дату розведення військ у Петрівському доведеться переглянути, а у Золотому завершився перший етап розведення. В Україну іде потепління. Такими були головні новини 1 листопада.

Найважливіші новини України та світу за 1 листопада.

Макрон потрапив у скандал через заяву про українських мігрантів

Французький лідер Еммануель Макрон у своєму інтерв'ю місцевому виданню заявив про так звані "нелегальні українські банди". На батьківщині Макрона одразу ж звинуватили у спробі підіграти прихильникам правих поглядів перед виборами 2022 року.

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Я надаю перевагу легальним мігрантам Гвінеї чи Кот-д'Івуару. Це куди краще, ніж нелегальні банди з України чи Болгарії,

– заявив французький лідер.

Критики одразу ж закинули: таким чином Макрон хоче підіграти прихильникам правих поглядів та відібрати голоси у Марі Ле Пен на майбутніх президентських виборах.

Натомість на захист Еммануеля Макрона став французький уряд. Там заявили про важливість звернення президента до усіх французів і через усі засоби масової інформації.

Через скандальну заяву Макрона до Міністерства закордонних справ України був запрошений посол Франції Етьєн де Понсен. Він і роз'яснив висловлювання президента Макрона щодо українців.

"Посол відзначив, що французька сторона немає претензій до громадян України, які подорожують Францією. Відтак, слова Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", – наголосили в МЗС.

Також українська та французька сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співпраця в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

Зарплата народних депутатів

Народним депутатам Верховної Ради ІХ скликання вже нарахували зарплату за жовтень. Перший віцеспікер Руслан Стефанчук залишився лідером серед колег і заробив майже 55 тисяч гривень. Найменше ж отримала депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Луценко – майже 20 тисяч гривень.

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Яку зарплату отримали керівники Ради?

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков – 44 600 гривень;

– 44 600 гривень; перший віце-спікер Руслан Стефанчук – 54 100 гривень;

– 54 100 гривень; віце-спікер Олена Кондратюк – 45 400 гривень.

Яку зарплату отримали голови фракцій і груп?

Давид Арахамія зі "Слуги народу" – 36 700 гривень;

зі "Слуги народу" – 36 700 гривень; Юрій Бойко та Вадим Рабінович з ОПЗЖ – 38 800 і 32 800 гривень;

з ОПЗЖ – 38 800 і 32 800 гривень; Юлія Тимошенко з "Батьківщини" – 43 400 гривень;

з "Батьківщини" – 43 400 гривень; Артур Герасимов та Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" – 38 800 і 36 500 гривень;

з "Європейської солідарності" – 38 800 і 36 500 гривень; Сергій Рахманін з "Голосу" – 40 700 гривень;

з "Голосу" – 40 700 гривень; Тарас Батенко та Віктор Бондар з депутатської групи "За майбутнє" – по 41 300 гривень;

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко за жовтень отримав 31 600 гривень зарплати, а лідер "Голосу" Святослав Вакарчук – 41 660 гривень.



Скільки заробили народні депутати України / інфографіка 24 каналу

Розведення військ у Петрівському та Золотому

Планувалося, що розведення сил і засобів у Петрівському на Донеччині відбудеться 4 листопада. Втім, через те, що проросійські окупанти здійснили обстріл Петрівського 30 жовтня, дату доведеться змінити.

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Дійсно обстріли були, і ми очікуємо перегляду дати розведення, оскільки рахуємо 7 днів від останніх обстрілів. Вони були 30 жовтня,

– розповів міністр оборони Андрій Загороднюк.

До цього, 29 жовтня, спостерігачі ОБСЄ теж чули постріли та вибуху у районі Петрівського. Це поки останній населений пункт, де має відбутися розведення сил і засобів з боку обох сторін конфлікту.

Натомість у Золотому завершився важливий етап розведення військ – пункт дзеркального відведення. Спостерігачі ОБСЄ з використанням безпілотників перевірили виконання умов розведення та підтвердили його.

Загалом впродовж 1 листопада ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. На щастя, втрат у ЗСУ внаслідок обстрілів – немає.

Попри це, штаб ООС повідомив, що "завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів".

"У разі загрози життю та здоров'ю бійців, загрози захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп Об'єднані сили дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – наголосили в ООС.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

В Україну повертається тепло

Цих вихідних в Україні нагадає про себе бабине літо. Якщо у суботу потепліє не так відчутно, то вже з неділі в регіонах температура повітря підійматиметься до +20 градусів.

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Водночас, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що з 1 по 4 листопада температура повітря буде теплою – +10-14 градусів. Проте, це потепління ненадовго затримається в Україні.

Загалом цьогоріч останній місяць осені буде теплішим, аніж в попередні роки. Середня температура по Україні коливатиметься від 0 до 8 градусів тепла.