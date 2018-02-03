Головні новини 2 лютого: український боксер став найкращим у світі, ЗСУ звільнили ще одне селище

Збройні Сили повернули під контроль України ще одне селище – Катеринівку в Луганській області. Молодий український боксер Олександр Хижняк став найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році. В Україну повертається похолодання. Такими були головні новини 2 лютого в Україні та світі.

Звільнили ще одне селище

Українським військовим вдалося звільнити ще одне селище – звільнено Катеринівку в Попаснянському районі Луганської області.

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"Жодних порушень. За мінськими домовленостями – це все наше", – зазначив волонтер Юрій Мисягін.

Інформацію про те, що селище мало бути під контролем української армії, підтвердили і у штабі АТО.

Найкращий боксер світу

Міжнародна боксерська асоціація визнала українського боксера Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році.

Цікаво, що таку ж нагороду отримав український боксер Олександр Усик у 2011 році.

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Так, у 2017 році Хижняк отримав всі можливі золоті нагороди боксерських змагань. Він став чемпіоном Європи у віковій групі до 22 років, отримав титул найкращого боксера на чемпіонаті Європи в Харкові, а також виграв золото чемпіонату світу в Гамбурзі.

Раніше Олександр Хижняк встановив національний рекорд за кількістю виграних титулів за рік.

До речі, під час церемонії вручення нагороди найкращому боксерові світу, яка відбувалась у Сочі, Хижняк виступив з промовою українською мовою.

"Мені надзвичайно приємно бути серед найкращих боксерів світу. Дуже приємно представляти саме свою країну тут і на різних у всьому світі. Хотілось подякувати своєму батькові, тренеру за постійну підтримку та допомогу", – сказав найкращий боксер року.

Олександр Хижняк: промова

Повертається зима

Вже на вихідних, 3-4 лютого, у багатьох областях України стане прохолодніше – з Балкан наближається циклон. Він принесе опади – дощ з мокрим снігом, який місцями переросте у хуртовини, та сильні пориви вітру.

З понеділка, 5 лютого, значно похолодає – місцями до 14 градусів морозу.

На Заході та Півночі очікується різке зниження температури уночі до -7...-12 градусів морозу, вдень до -4...-9 градусів морозу, у центральних областях вночі та вдень до -4...-9 градусів морозу. Хоча сильних опадів не передбачається, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Протягом усього періоду, у горах Iвано-Франкiвщини та на високогір'ї Закарпаття зберігається, а в горах Львівщини очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).