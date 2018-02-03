09:35
3 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Найвідоміший росіянин. Нове захоплення Жириновського
Вєсті Кремля
22:22, 2 лютого
Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка
Вєсті.UA
20:58, 2 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 2 лютого: український боксер став найкращим у світі, ЗСУ звільнили ще одне селище

09:15, сьогодні 1607 Читать новость на русском
Головні новини 2 лютого
Головні новини 2 лютого / box.sport.ua

Збройні Сили повернули під контроль України ще одне селище – Катеринівку в Луганській області. Молодий український боксер Олександр Хижняк став найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році. В Україну повертається похолодання. Такими були головні новини 2 лютого в Україні та світі.

Звільнили ще одне селище

Українським військовим вдалося звільнити ще одне селище – звільнено Катеринівку в Попаснянському районі Луганської області.

Читайте також: Звільнення Новоолександрівки: бойовики екстрено стягують сили

"Жодних порушень. За мінськими домовленостями – це все наше", – зазначив волонтер Юрій Мисягін.

Інформацію про те, що селище мало бути під контролем української армії, підтвердили і у штабі АТО.

Найкращий боксер світу

Міжнародна боксерська асоціація визнала українського боксера Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році.

Цікаво, що таку ж нагороду отримав український боксер Олександр Усик у 2011 році.

Читайте також: Усик побив рекорд Холіфілда та повторив досягнення Кличка

Так, у 2017 році Хижняк отримав всі можливі золоті нагороди боксерських змагань. Він став чемпіоном Європи у віковій групі до 22 років, отримав титул найкращого боксера на чемпіонаті Європи в Харкові, а також виграв золото чемпіонату світу в Гамбурзі.

Раніше Олександр Хижняк встановив національний рекорд за кількістю виграних титулів за рік.

До речі, під час церемонії вручення нагороди найкращому боксерові світу, яка відбувалась у Сочі, Хижняк виступив з промовою українською мовою.

"Мені надзвичайно приємно бути серед найкращих боксерів світу. Дуже приємно представляти саме свою країну тут і на різних у всьому світі. Хотілось подякувати своєму батькові, тренеру за постійну підтримку та допомогу", – сказав найкращий боксер року.

Олександр Хижняк: промова

Повертається зима

Вже на вихідних, 3-4 лютого, у багатьох областях України стане прохолодніше – з Балкан наближається циклон. Він принесе опади – дощ з мокрим снігом, який місцями переросте у хуртовини, та сильні пориви вітру.

З понеділка, 5 лютого, значно похолодає – місцями до 14 градусів морозу.

На Заході та Півночі очікується різке зниження температури уночі до -7...-12 градусів морозу, вдень до -4...-9 градусів морозу, у центральних областях вночі та вдень до -4...-9 градусів морозу. Хоча сильних опадів не передбачається, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Протягом усього періоду, у горах Iвано-Франкiвщини та на високогір'ї Закарпаття зберігається, а в горах Львівщини очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Негода в Україні Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": НКВД возвращается в Луганск, ведь не выделяться – тут главный принцип
Ольга Черненко 506
Как люди Путина подрались из-за Сталина
2 лютого, 23:00 Как люди Путина подрались из-за Сталина
Іван Яковина 1088
Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату
2 лютого, 22:01 Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату
Олексій Чибісов 2028
2 лютого, 21:03 "Довга рука нашої армії": коли і куди полетять українські ракети
Катерина Петренко 3214
2 лютого, 20:02 "Бандерівський" закон: як Україні вийти переможцем із ситуації
Яніна Ткачук 1539
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Як виглядає звільнена від бойовиків Новоолександрівка: фото з місця подій від військових
 2 лютого , 21:55
Київську вулицю заливає окропом
4 січня , 17:05
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук