22:50
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, сьогодні
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів

      1169 Читать новость на русском
      Новини України сьогодні 2 квітня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 2 квітня / Колаж 24 каналу

      ЦВК майже завершила підрахунки – до 100% залишилось лише кілька сотих. У першому турі виборів перемагає Володимир Зеленський. Українці вимагають проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком – підписують петицію, запустили флешмоб. На Донбасі загинула відома харківська волонтерка. Такими були головні новини вівторка, 2 квітня, в Україні і світі.

      ЦВК майже завершила підрахунки – бракує зовсім трохи

      Читайте також: Хто кого підтримає в другому турі виборів: думка політолога

      Центральна виборча комісія станом на 22:30 годину 1 квітня підрахували 99.83% голосів виборців. У першому турі виборів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,22%.

      Підрахунок офіційних результатів:

      • Володимир Зеленський – 30,22%
      • Петро Порошенко – 15,95%
      • Юлія Тимошенко – 13,39%

      За трійкою лідерів слідують Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,68% та 6,91%.

      А ось третя у списку Юлія Тимошенко переконана, що чинний президент Петро Порошенко пройшов до другого туру президентських виборів нечесно. Однак вона не планує оскаржувати в суді результати голосування.

      Вибори (були) Порошенком сфальсифіковані, він не повинен бути в другому турі, він туди прорвався нечесним шляхом,
      – передбачувано заявила Тимошенко на прес-конференції.

      https://infogram.com/1pqm2mnjwnj013bqrjqlz6216zt0ey0y7nw

      Українці вимагають дебатів

      Читайте також: Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським: заява Суспільного

      Виборці вже знають, які кандидати візьмуть участь у другому турі, тож тепер вимагають дебатів. Однак у Зеленського досі не впевнені, чи до них готові. Так, сам кандидат у президенти раніше на все погодився, однак тепер його радники дещо змінили риторику.

      Кажуть, що у проведенні таких "собачих боїв" просто немає сенсу. У Зеленського вважають, що обговорювати свою програму та план дій із Порошенком їхній кандидат не повинен.  А ще – дебати може зірвати графік як художнього керівника студії "Квартал 95".

      Що таке дебати і для чого вони потрібні?Дебати – це чітко структурований публічний обмін думками між двома сторонами, у цьому разі – між кандидатами у президенти. Мета учасників дебатів – переконати аудиторію у правильності позиції кожного з них. А ще учасники дебатів намагаються сформувати у слухачів позитивне враження та ставлення до себе.

      Дебати – складова демократичного процесу виборів. У такому форматі виборцям зручніше порівняти позиції політиків і зрозуміти, наскільки кандидат у президенти вірить у те, що він планує зробити, чи зможе він це виконати. Дебати – не найоб’єктивніший варіант, але він важливий для виборчого процесу.

      Тим часом на сайті Верховної Ради з'явилася петиція, якою українці хочу зобов'язати проводити публічні дебати. Українці повинні знати про плани кандидатів, їх команду і перспективи розвитку країни при їх президентстві.

      У Верховній Раді вже зареєстрували проект закону про їхнє обов'язкове проведення перед другим туром президентських виборів. Автори – народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Геращенко та Марія Іонова.

      Цей законопроект, до речі, я реєструвала і в ВР попереднього скликання – аби примусити прийти на дебати Януковича (з Ющенком у 2004 році, – ред.), який також ховався,
      – повідомила Геращенко.

      Водночас соціальними мережами шириться флешмоб #Дебати_Челендж. Українці вже готують свої запитання до кандидатів.

      А тепер про гроші. Якщо поділити суми, які кандидати потратили на вибори, на кількість їхніх виборців, то отримаємо цікаві цифри.

      Зазначимо, обов'язкова застава –2,5 мільйонів гривень та офіційні витрати на проведення передвиборчої агітації.

      Читайте також: Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського

      На Донбасі загинули двоє українських воїнів

      Через обстріли бойовиків на Донбасі в України знову важкі втрати. Загинули Яна Червона із позивним "Відьма" та Олександр Милютін із позивним "Дєда" – вони були воїнами окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна". Смерть воїнам принесла міна ворога, яка влучила у бліндаж.

      Яна Червона – відома харківська волонтерка, воювала у зоні бойових дй у складі батальйону з вересня 2016 року. Вдома її чекали чоловік та двоє дітей.


      Загиблий Олександр Милютін

      На смерть українських воїнів відреагував і Президент України Петро Порошенко.

      Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити,
      – написав він на своїй сторінці у Twitter.

      Як і передбачали військові, після першого туру виборів ситуація на Донбасі загострилась. Бойовики гатять по українських позиціях із забороненого озброєння – лише від початку доби 2 квітня таких обстрілів було вже 10. Тоді ж ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

      Читайте також: Найгарячіший день на фронті за останній тиждень: окупант бив майже по всіх населених пунктах

      Аутизм – не вирок

      Що ви знаєте про аутизм? До Дня розповсюдження знань про аутизм розповідаємо, що це таке та як допомогти адаптуватися. Якщо суспільство навчиться взаємодіяти з дорослими і дітьми, які страждають на аутизм, ці люди зможуть соціалізуватися, зайняти своє місце, жити щасливо і без обмежень.

      Читайте також: Як дізнатися, що у вашої дитини аутизм: основні ознаки

      Але щоб відкрити для людей з аутизмом широкі можливості, кожному з нас треба розуміти – у чому суть захворювання, як взаємодіяти та чого робити не варто.

      blog_ava
      Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      сьогодні
      5969
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини ЦВК Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
      сьогодні , 22:22 Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
      1169
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      сьогодні , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 1414
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      сьогодні , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 6799
      Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      сьогодні , 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      Євгенія Мазур 415
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      сьогодні , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      928
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук