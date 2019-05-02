Головні новини 2 травня: 5 років трагедії в Одесі та нові правила субсидій

В Одесі відзначали 5 років з трагічних подій, що трапилися тут 2 травня 2014 року та внаслідок яких щонайменше 48 осіб загинули. З травня в Україні змінюється порядок виплати субсидій і вводиться додатковий механізм контролю за боржниками. За квітень на окупованому Донбасі полягло 15 захисників України. Українці вигадали "вічний блокнот". Такими були головні новини четверга, 2 травня.

5 років трагедії в Одесі

В Одесі відзначили 5 років з трагічних подій, що трапилися тут 2 травня 2014 року та внаслідок яких щонайменше 48 осіб загинули. У місті відбулася низка заходів, зокрема й на Куликовому полі, де було розташовано містечко антимайдану.

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На вулиці Одеси 2 травня вийшли 2 тисячі 500 правоохоронців. Поліцейські посилено контролювали ситуацію в місті, тож все пройшло спокійно. Оскільки центральні вулиці Одеси були перекриті, то у місті утворилися численні затори.

Уранці на Куликовому полі побували кілька проросійських політиків – депутат міськради Олександр Орлов, нардепи Михайло Добкін, Євген Мураєв і Вадим Новинський. Також пройшов молебень за загиблими. Здебільшого люди клали квіти та одразу йшли геть. За інформацією поліції, в акції на Куликовому полі взяли участь 200 осіб.

Правоохоронці посилено контролюють Куликове поле та Соборну плошу в Одесі : дивіться відео

Серед інцидентів: поліцейські зупинили на Куликовому полі 15-річну дівчину із забороненою радянською символікою на одязі. До адмінвідповідальності притягнений її батько, адже дівчинка ще неповнолітня.

За деякою інформацією, Новинський з Мураєвим привезли до Одеси кілька груп "скорботних". Приїхали ці люди на автобусах з київськими номерами.



На заходи щодо вшанування жертв трагедії 2 травня приїхали підозрілі автобуси: кажуть, що за цим стоять Новинський і Мураєв

Що сталося в Одесі 2 травня 2014 року?У цей день у місті відбулися масові сутички між проукраїнськи налаштованими жителями та проросійськими колаборантами, які напали на мирну акцію. Внаслідок нападу на вулиці Грецькій у центрі Одеси загинули 6 осіб. Згодом сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташовано наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців утекла до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася чадним димом. Загалом у цей день загинули 48 людей.



З нагоди 4 роковин трагедії в Одесі 2 травня Моніторингова місія ООН з прав людини опублікувала п'ятихвилинний фільм про розслідування. Основним висновком місії став той факт, що за 4 роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень в центрі міста і пожежі в на Куликовому полі.

Нові правила субсидій

З травня в Україні змінюється порядок виплати субсидій і вводиться додатковий механізм контролю за боржниками. Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, нікуди звертатися не треба.

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Кому треба звернутися знову:

тим, чиї справи розглядала Комісія;

орендарям житла;

внутрішньо переміщеним особам;

родинам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї;

сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;

сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.

Як нараховуватимуть субсидії із 1 травня: інфографіка

Яка пеня за несплату? За невчасну оплату житлово-комунальних послуг з 1 травня почнуть нараховувати пеню. За кожен день прострочення платежу пеня становитиме 0,01%, або 3,65% за рік, але загальний розмір пені не може перевищувати суми боргу. Пеню нараховуватимуть з першого робочого дня, що йде за останнім, коли мала бути внесена оплата. Тож радимо оплачувати все вчасно.

Як будуть нараховувати пеню: інфографіка

Загиблі українські воїни

Ситуація на Донбасі залишається напружена. Лише за квітень полягло 15 захисників України. Наймолодшому з бійців було всього 20 років. Захисники України гинули від розривів снарядів, куль снайперів та під час обстрілів проросійськими бойовиками.

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Кулеметниця Яна Червона загинула 2 квітня внаслідок обстрілів з мінометів. У Яни залишились матір, чоловік та 2 малих дітей. Олександр Мілютін загинув в один день із Яною Червоною. У військового залишились сестра – також військова – та донька. Юрій Фармагей загинув під час бою біля Пісків. У бійця залишилися дружина, 2 дітей та 2 онуків.

Іван Лисиця загинув поблизу хутора Вільний на Луганщині. Дмитро Стрекнєв загинув разом з Іваном Лисицею. Микола Неживий загинув внаслідок ворожих обстрілів на позиції "Зеніт" неподалік від окупованого Донецька. Також від ворожих куль загинули Олег Бойцов, Роман Чибінєєв, Володимир Лисаківський, Ігор Ігнатенко, Микола Волков, Олександр Цапенко, Юрій Коновод, Сергій Гвоздієвський та Володимир Куцик. Більше про історії бійців читайте далі.

Українці вигадали "вічний блокнот"

Трішки гордощів за співвітчизників на кінець. Український стартап Nuka запустив кампанію на Kickstarter, аби зібрати 20 тисяч доларів на "вічний блокнот і олівець". Однак станом на 2 травня стартап зібрав навіть більше, ніж потрібно – майже 27 тисяч доларів.

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Інноваційний блокнот дозволяє робити записи, а потім видаляти їх. Стерти записи можна спеціальними вологими серветками та балончиками із нетоксичною рідиною всередині.

З чого виготовлений інноваційний блокнот? Компоненти для блокноту виготовляються з водонепроникних матеріалів. Тож нотатки не можуть бути знищені, навіть якщо розлити на них будь-яку рідину.

З чого виготовлений олівець? Його виготовлено із унікального металевого сплаву. Тобто він виглядає як звичайний олівець, однак його не потрібно постійно заточувати.

Українці вигадали "вічний блокнот": дивіться відео