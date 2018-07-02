Головні новини 2 липня: обмінний список росіян, українці застрягли на відпочинку за кордоном

Україна готова передати Росії 23 осіб в обмін на своїх політв'язнів. Туристи не можуть повернутися в Україну з відпочинку з Тунісу, Албанії, Грузії, Іспанії. Сина екс-нардепа Олександра Ржавського Дмитра вбили у Києві. У Кабміні придумали покарання виконавцям-гастролерам у РФ. Путін надав полкам та дивізії армії Росії імена міст України. Такими були головні новини 2 липня.

Обмінний список громадян РФ

Україна готова обміняти 23 росіян на Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, а також захоплених у полон українців на Донбасі.

Це ті громадяни РФ, які засуджені за підготовку терактів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, Тернополі або ж за участь у військових діях на Донбасі, або наразі за їхніми справами ще ведуться судові процеси,

– сказала перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх бранців: Агєєв Віктор, Баранов Олександр, Бусигін Анатолій, Валіхідіс Олександр, Висоцький В’ячеслав, Гаджієв Руслан, Гратов Валерій, Гречин Владислав, Доронін Олег, Єгоров Сергій, Іванов Валерій, Кемаковський Ігор, Коваліс Ольга, Кусакін Василь, Макаров Владислав, Нефьодов Євген, Одінцов Максим, Сєдін Олексій, Сідоров Денис, Сливка Максим, Черних Павел, Чубарова Лариса та Шаталов Євген.

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Водночас, українська омбудсвумен Людмила Денісова висунула новий ультиматум Кремлю. Так, російська омбудсвумен Тетяна Москалькова зможе відвідати російських громадян, які засуджені за теракти та інші злочини на території України, одразу після того, як Денісову допустять до бранців Кремля на території Росії та окупованого Криму.

Людмила Денісова висунула ультиматум Кремлю щодо політв'язнів:

Також, Денісова заявила, що з 8 червня українського політв'язня Сенцова годують невідомою сумішшю.

"У мене є така підозра, і не тільки підозра, а є факт. Я хочу зараз, щоб ви всі побачили цей лист, у якому (Михайло) Федотов, (керівник ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини), там чітко пише, що з 8 червня Олега Сенцова годують якоюсь сумішшю. Ми не знаємо склад цієї суміші, що там саме, які там складові", – заявила Людмила Денісова.

Вона також зазначила, що надходить дуже суперечлива інформація щодо стану здоров'я Сенцова, який 14 травня оголосив голодування і наразі невідомо, що відбувається із ним.

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Окрім того, у Росії вперше заговорили про те, що Сенцов може потрапити у список на обмін засуджених в Україні росіян та українських політв'язнів.

"Я думаю, Сенцов може потрапити (у список з обміну, — ред.). Тема його обміну не раз піднімалася українською стороною, його прізвище, як і раніше актуальне", – заявив заступник голови комітету Ради федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв.

Українці застрягли за кордоном

Українські туристи застрягли в аеропортах щонайменше п'ятьох країн, звідки вони не можуть як повернутися додому, так і вилетіти на відпочинок. Так, вони по кілька годин, а то й діб сидять в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, Пальми-де-Майорки в Іспанії, а також в українському аеропорту "Київ".

Як розповів один з відпочивальників Іспанії В’ячеслав Сірий, майже 160 українських туристів не можуть вилетіти додому з відпочинку в місті Пальма-де-Майорка, що розташоване на острові Мальорка в Середземному морі. Усі вони перебувають в аеропорту міста Пальма з 5 ранку, не маючи інформації, коли буде проведений виліт до України.

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Своєю чергою, у прес-службі туроператора JOINUP затримку з вильотом туристів з Пальма-де-Майорки назвали технічною несправністю літака компанії Yanair, який мав 2 липня відвезти туристів з України туди на відпочинок і повернутися з тими українськими туристами, які зараз на островах.

"Ми вирішили, що рейс з України ми відміняємо, тому що ми не розуміємо, коли він відбудеться і чи відбудеться, а для туристів, які перебувають в Пальма-де-Майорка, ми зараз дуже оперативно і всіма силами шукаємо готель, де вони проведуть цю ніч і завтра зранку ми зробимо вивізний рейс", – розповіла представник прес-служби JOINUP Катерина Резніченко.

Жінка додала, що вивізний рейс з Пальма-де-Майорки теж, швидше за все, буде здійснено авіакомпанією Yanair не раніше ранку 3 липня.

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Решта відпочивальників інших країн, а саме Албанії, Грузії та аеропорту "Київ", не можуть вилетіти з них через скандал із авіаперевізником Bravo Airways та застряглими українськими туристами у Тунісі.

Всі вони – клієнти однієї авіакомпанії. Там пояснили, що затримка рейсів є пов'язаною з невиплатою коштів туроператором. Той своєї провини не визнає,

– розповіли журналісти.

Як розповів турист Ростислав Артеменко, близько 200 клієнтів цієї компанії очікують на свій літак в міжнародному аеропорту Албанії, Тірана. Вони залишилися без води, їжі та жодних пояснень від представників авіакомпанії. Турист додав, що адміністрація аеропорту від їхньої ситуації самоусунулася. Серед застряглих туристів чимало дітей, які намагаються заснути в залі очікування, де доволі прохолодно.

Додамо, що 2 липня, о 12:30 із Тунісу вилетів літак із українськими туристами, які застрягли там ще 29 червня.

"О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому", – повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич

О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому. pic.twitter.com/MoOGw1jYNH — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 июля 2018 г.

Вбивство сина екс-нардепа Ржавського

У Києві старшого сина екс-нардепа Олександра Ржавського Дмитра знайшли мертвим після погроз.

"Наш старший син загинув. Його вбили страшним варварським способом. Він помирав вдень у калюжі крові на бетонній підлозі свого виробничого складу наодинці зі своїм убивцею. Він сам його привіз туди, як він думав, для розмови, сподіваючись, що своя територія буде певною гарантією, що висловлені погрози тільки слова", – розповів колишній політик.

Бізнесмена з перерізаним горлом й венами виявили на території бази, яку орендує його фірма "Бліц-інвест", що займається виробництвом гідроізоляційних матеріалів. Поруч лежав зламаний канцелярський ніж.

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Наразі правоохоронці перевіряють всі версії і вивчають записи камер відеоспостереження, поки що сторонні особи на них не зафіксовані. За фактом вбивства порушено кримінальну справу, але правоохоронці не відкидають, що це – самогубство. Тіло загиблого передано на експертизу, яка має встановити причину смерті.

Покарання для зірок-гастролерів у Росії

В Україні створили законопроект, за яким виконавці, що гастролюють на території країни-агресора, будуть потрапляти до спеціального реєстру.

Законопроект є простим: він встановлює, що ті, хто гастролює на території держави-агресора, повідомляють про участь у всіх видовищних заходах, які планують у Російській Федерації, СБУ. Вона звертається до органу, який веде спеціальний реєстр осіб, які гастролюють на території держави-агресора. На підставі цього реєстру потім телебачення титрує виступ чи відеокліп такого виконавця написом, що цей артист гастролює на території держави-агресора. На радіо це відбувається шляхом голосового повідомлення з боку диктора, також все це титрується у рекламних оголошеннях і афішах щодо концертів, які відбуваються за участю цього виконавця в Україні,

– зауважив віце-прем’єр міністр В’ячеслав Кириленко

Політик наголосив, що пропонується також запровадити гастрольний збір у розмірі 20%, який буде стягуватися з кожного заходу, в якому беруть участь виконавець або виконавці, занесені до реєстру осіб, що гастролюють на території держави-агресора. Ці кошти мають йти на підтримку обороноздатності та національної безпеки України.

Путін присвоїв полкам та дивізії армії Росії назви український міст

Президент Росії Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Російської Федерації отримали імена Львова, Ніжина, Житомира, які включено у пам'ять про участь частин у звільненні цих міст в роки Другої світової війни.

У відповідних указах, зокрема, зазначається, що зроблено це "з метою збереження славних військових історичних традицій, виховання військовослужбовців у дусі відданості Батьківщині та вірності військовому обов'язку".

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Російський лідер підписав вищезазначені укази 30 червня 2018 року та вони вже вступили в силу.

Відтепер 6-й танковий полк російської армії носить почесне найменування "гвардійський Львівський", 68-й танковий полк – "гвардійський Житомирсько-Берлінський", 163-й танковий полк – "гвардійський Ніжинський". Почесне найменування "Житомирський" було присвоєно 93-й окремій танковій бригаді, на базі якої пізніше було створено 68-й полк як "символ здобутої перемоги та відзнаку у боях за визволення міста Житомир". Після розпаду СРСР 68-й полк був розформовано, але в 2017 році відтворено.

Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.