Головні новини 2 серпня: Богдан нікуди не йде, Польща головуватиме в Радбезі ООН

Андрій Богдан не йде з посади голови Офісу Президента, незважаючи на свою заяву на звільнення. Польща місяць головуватиме в Радбезі ООН і це може вплинути на Україну. Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ і призначив нового голову області. У Києві обвалився ще один міст. Такими були головні новини 2 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Андрій Богдан не звільняється

Андрій Богдан справді написав заяву на звільнення з посади голови Офісу Президента, але це нічого не означає. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але сказав, що такі заяви написали всі в його команді, щоб у будь-який момент можна було відправити службовця у відставку.

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Зеленський також заявив, що не підписував заяву Богдана, проте може зробити це в будь-який момент. За словами глави держави, за потреби він може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Зрештою, і сам Богдан підтвердив, що писав заяву на відставку – як і всі. А дізнались про неї, за словами Богдана, чи то через витоки, чи то через СБУ, чи то через провокацію спецслужб.

Дивіться відео, як Зеленський прокоментував заяву Богдана про відставку:

Що це все означає?

Так президент демонструє, хто саме керує країною, вважає політолог Володимир Фесенко.

Тут все по-різному могло розвиватися. Наприклад, ці публікації доходять через дружину, Баканова, Шефіра, інших близьких людей до Зеленського. І вони кажуть: "Слухай, ну ситуація не є нормальною, ще трішки і Богдана сприйматимуть керівником країни, а не тебе". Тому виникла така необхідність зняти цю проблему. Але не шляхом усунення Богдана як такого, а просто переведенням на іншу посаду. Це, може, такий спосіб підтвердження того, що все-таки реальний керівник країни – це Зеленський, а не Богдан,

– пояснив політолог.

Це також можна вважати відображенням загострення протистояння навколо нового президента в його оточенні, додав Фесенко.

А ще це означає, що журналісти матимуть значно меншу довіру до співрозмовників в оточенні президента. Коли офіційні співрозмовники "вкидають" в інформаційний простір події, а потім починають давати різні версії того, що відбувається – це негативно впливає на стосунки зі ЗМІ.

Головування Польщі в Радбезі ООН: що це означає для України

Польща у серпні головуватиме в Раді безпеки ООН. До її порядку денного включене питання російської агресії проти України, тож Польща може ініціювати засідання Радбезу будь-якої миті, сказала представниця країни Йоанна Вронецька.

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При цьому поки що відкритим залишається питання призначення спеціального представника генсека ООН з питань України.

Щодо призначення спеціального представника генсека ООН з питань України – це рішення, яке ухвалює не лише Польща. Таке питання не включене до порядку денного Ради безпеки, який ви бачите перед собою, тому що це рішення має ухвалювати секретаріат ООН. За згоди, звісно, українського уряду,

– зауважила Вронецька.



Рада безпеки ООН / Фото 24 каналу

Раніше глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що під час головування країни в Радбезі ООН пріоритетним для Польщі питанням буде врегулювання ситуації в Україні. Це підтвердила і Вронецька, нагадавши, що з початку року Польща допомогла Україні ініціювати 4 засідання, а за півтора року тимчасового членства – 8.

У вересні головою Ради безпеки ООН стане Росія, представник якої постійно просуває путінську пропаганду на теренах організації.

Зеленський в Івано-Франківську

Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ, де представив нового голову облдержадміністрації Дениса Шмигаля. Президент назвав його дуже потужним менеджером.

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Зеленський спершу розглядав Шмигаля кандидатом на посаду керівника Львівщини. Однак тоді мешканці області на експериментальному голосуванні обрали кандидатуру Маркіяна Мальського, який і очолив Львівщину.

Шмигаль від 2009 року працював у Львівській ОДА керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі. Після 2014 кілька років працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Згодом став віце-президентом компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".

З 2018 року Шмигаль був директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області, яка належить холдингу Ріната Ахметова.



Новоспечений голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль / Фото з Facebook-сторінки Шмигаля

Зеленський під час цього візиту також поставив завдання, щоб через півтора року в Івано-Франківську був побудований міжнародний аеропорт. Зокрема, президент звернувся до Міністерства фінансів з проханням включити в проект держбюджету на 2020 рік необхідні витрати для реалізації проекту реконструкції аеропорту, і закликав підписати інвестиційну угоду для залучення грошей до цього проекту.

Зеленський також закликав місцевих чиновників активніше займатися питаннями будівництва доріг і розвитку регіону Українських Карпат. І додав, що Шмигаль підготує план вирішення проблеми будівництва доріг у регіоні.



Зеленський в івано-франківському аеропорту / Фото прес-служби президента

Обвал мосту у Києві

У Києві обвалилася бетонна частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів. На відео з місця інциденту видно, що під опору мосту впав великий шматок арматури і бетону.

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У КМДА та Київавтодорі запевняють, що міст на Труханів острів безпечний для пішоходів. Зараз там фахівці проводять додаткові обстеження та вживають заходів для убезпечення руху пішоходів.

Пішохідний міст через Дніпро збудували ще у липні 1957 року. Його загальна довжина – 429 метрів. Складається міст із трьох прольотів і має ширину 7 метрів.

Зворушлива історія про порятунок кота

У Львові відважні надзвичайники врятували кота. Чотирилапий заліз на карниз стіни між третім та четвертим поверхами, а от вибратися самотужки вже не зміг.

Дивіться відео, як поні-втікача спіймали на вулиці в Києві

Тож люди викликали рятувальників. Тим, аби зняти тварину зі стіни, довелося застосувати пожежні драбини. Так 9 рятувальників підібралися до пухнастого і врятували його з пастки.

Наляканий втікач не постраждав і повернувся до власника.

Дивіться відео порятунку кота: