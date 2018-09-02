Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
У Миколаєві виявили мертвим професора місцевого Національного університету імені Сухомлинського, відомого на всю Україну академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Чоловіка знайшли з ножем у спині. Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером у Вашингтоні. Такими були головні новини 2 вересня в Україні та світі.
Вбили відомого академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка
Інцидент трапився у квартирі на першому поверсі, яку Шитюк винайняв на три години.
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Зазначається, що після закінчення цього часу господарка помешкання почала телефонувати своєму орендареві, однак його телефон не відповідав. Коли ж жінка приїхала на місце, то виявила квартиранта з ножем в спині без ознак життя.
На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Тіло вбитого після проведення всіх оперативно-слідчих дій було відправлено на судово-медичну експертизу.
З якою метою опинився Шитюк на зйомній квартирі та що саме там відбулося, видання не уточнює.
Водночас підкреслюється, що злочин стався у тому самому будинку, де в 2012 році зґвалтували Оксану Макар.
У Миколаєві жорстоко вбили вченого Миколу Шитюка: відео
Згодом прес-служба Національної поліції Миколаївської області повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві 25-річного жителя Миколаївського району.
Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у тому числі провели моніторинг великої кількості відеозаписів із камер відеоспостереження, розташованих у різних закладах у районі будинку, де було скоєно вбивство. Саме це і допомогло виявити особу зловмисника.
Мешканця Миколаївського району поліцейські затримали на зупинці громадського транспорту, коли той збирався їхати у місто.
Зараз 25-річний чоловік затриманий у порядку статті 208 КПК України. З його слів, смертельні ножові поранення він завдав постраждалому через раптово виниклу сварку на ґрунті особистих взаємовідносин,
– йдеться у повідомленні.
У прес-службі повідомили, що зловмисник забрав низку речей потерпілого.
Правоохоронцям вдалося вилучити знаряддя вбивства – ніж, який направлено на експертизу.
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Слідчим відділенням Центрального відділу поліції проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками частиною 2 статті 115 КК України "Умисне вбивство", санкція якої передбачає покарання від позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років аж до довічного ув’язнення.
Хто такий Микола Шитюк?Це академік Української академії історичних наук, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Постійно брав участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях. За своє життя написав понад 200 наукових робіт, опублікованих як в Україні країні, так і за кордоном. Відзначено його було такими нагородами: Орден "За заслуги" 3-го ступеня, лауреат премії імені Миколи Аркаса, Орден святого рівноапостольного князя Володимира Великого 3-го ступеня, нагрудний знак "Відмінник освіти України".
З 1993 року Шитюк працював у Миколаєві на посадах доцента, завідувача кафедри, професора та декана факультету. У лютому 2004 року став директором Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені Мечникова, водночас був ще й завідувачем кафедри політології. З 2008 року очолював Навчально-науковий інститут історії та права Миколаївського національного університету імені Сухомлинського.
Порошенко зустрівся із Волкером: відомо, які теми обговорили сторони
1 вересня Президент Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером у Вашингтоні. Вони обговорили питання вирішення конфлікту на Донбасі та посилення обороноздатності ЗСУ.
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Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу. Я наголосив на важливості посилення тиску на Росію для негайного звільнення українських заручників,
– сказав Порошенко.
Окрім того, глава держави подякував США за продовження санкційної політики проти Росії через її агресію в Україні і світі.
Волкер і Порошенко обмінялися думками щодо посилення обороноздатності української армії і обговорили питання посилення співпраці між Україною і США для недопущення втручання Росії в українські вибори.
Похорони Захарченка
У мережі опублікували перші кадри з похорону ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Так зване "прощання" проходить у центрі окупованого Донецька.
Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі та сепаратистські ресурси.
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Похорони ватажка "ДНР" проходили в будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету імені Солов'яненка.
Захарченка ховаюли у закритій труні, а на захід зігнали працівників підприємств різних галузей, пенсіонерів, студентів і школярів.
Також, у зв'язку з прощальними заходами в центрі міста перекрили рух автотранспорту і чергували співробітники швидкої допомоги, загалом у Донецьку запровадили посилені заходи безпеки.
Після завершення церемонії прощання з ватажком бойовиків у Донецькому театрі, розпочалася хода центральною вулицею міста. Автомобіль з тілом Захарченка проїхав до будівлі окупаційної адміністрації Донеччини.
Поховали Захарченка на кладовищі "Донецьке море" в Ленінському районі Донецька поруч з іншими проросійськими бойовиками Арсеном Павловим (позивний "Моторола") і Михайлом Толстих (позивний "Гіві").
Дивіться відео похорон Захарченка:
Відео з прощання з Олександром Захарченком:
Прощання з Захарченком у Донецьку: відео
На заході також можна було помітити так званого "міністра доходів "ДНР" Олександра Тимофеєва з позивним Ташкент, який у момент смертельного для ватажка бандитів мітингу був поряд із ним.
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Зокрема, "Ташкента" помітили користувачі у мережі та оприлюднили відповідні фото.
Зауважимо, що на церемонію прощання із Захарченком Тимофеєв прибув у камуфляжі, з перев’язаною головою та з іншими слідами наслідків вибуху на тілі.
Інформацію про те, що попрощатися із Захарченком прийшов саме "Ташкент" уже підтвердили деякі сепаратистські ЗМІ та протиукраїнський ресурс "Новини Донбасу".
Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.
"Карпати" сенсаційно обіграли "Динамо" у Києві
Головна сенсація 7-го туру УПЛ сталася у Києві, де "Динамо" на НСК "Олімпійський" поступилося львівським "Карпатам". Пропустивши два голи, кияни не зуміли відігратися. При цьому що у другому таймі "зелено-білі" грали у меншості після вилучення центрального захисника.
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Хоча для "Динамо" все розпочиналося не так і погано. "Біло-сині" провели показову атаку, коли Циганков прострілював вздовж лінії воріт. І лише рикошет від одного з гравців "Карпат" завадив відзначитися Супрязі. Останній пробив по воротах, але влучив у штангу.
Як треба прострілювати на партнерів показав колишній гравець "Динамо" Мякушко. Вербіч помилився в центрі поля, віддавши невдалий пас назад на Бурду. Але м'яч перехопив Мякушко, обіграв захисника "Динамо" і ввійшовши у штрафний майданчик, прострелив вздовж лінії воріт. На дальній штанзі цей пас в дотик замкнув Швед, якого ніхто не накрив у цій атаці.
Такий рахунок дещо спантеличив киян. Окрім того травмувався Піваріч. Тож на поле вийшов Сідклей.
"Карпати" продовжили грати другим номером. І така гра принесла їм ще раз результат. Коли вже йшов доданий до першого тайму час, Карраскаль отримав пас на хід на фланзі (Че Че не дограв до кінця із колумбійцем), і той віддав пас на Шведа. Мар'ян увійшов у штрафний майданчик, одним дотиком прибрав Кадара і потужно пробив у дальній кут воріт Бойка.
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"Динамо" посилило тиск на ворота Кучинського. І моменти мали. Але забити не могло. Не допомогло навіть вилучення центрального захисника "Карпат" Мегреміча за другу жовту картку. "Карпати" перебудувалися і відійшли в захист, щоб зберегти потрібний результат. І їм це вдалося. "Карпати" виграють сенсаційно на "Олімпійському" у Києві "Динамо".