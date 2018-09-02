Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером

У Миколаєві виявили мертвим професора місцевого Національного університету імені Сухомлинського, відомого на всю Україну академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Чоловіка знайшли з ножем у спині. Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером у Вашингтоні. Такими були головні новини 2 вересня в Україні та світі.

Вбили відомого академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка

Інцидент трапився у квартирі на першому поверсі, яку Шитюк винайняв на три години.

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Зазначається, що після закінчення цього часу господарка помешкання почала телефонувати своєму орендареві, однак його телефон не відповідав. Коли ж жінка приїхала на місце, то виявила квартиранта з ножем в спині без ознак життя.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Тіло вбитого після проведення всіх оперативно-слідчих дій було відправлено на судово-медичну експертизу.

З якою метою опинився Шитюк на зйомній квартирі та що саме там відбулося, видання не уточнює.

Водночас підкреслюється, що злочин стався у тому самому будинку, де в 2012 році зґвалтували Оксану Макар.

У Миколаєві жорстоко вбили вченого Миколу Шитюка: відео

Згодом прес-служба Національної поліції Миколаївської області повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві 25-річного жителя Миколаївського району.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у тому числі провели моніторинг великої кількості відеозаписів із камер відеоспостереження, розташованих у різних закладах у районі будинку, де було скоєно вбивство. Саме це і допомогло виявити особу зловмисника.

Мешканця Миколаївського району поліцейські затримали на зупинці громадського транспорту, коли той збирався їхати у місто.

Зараз 25-річний чоловік затриманий у порядку статті 208 КПК України. З його слів, смертельні ножові поранення він завдав постраждалому через раптово виниклу сварку на ґрунті особистих взаємовідносин,

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що зловмисник забрав низку речей потерпілого.

Правоохоронцям вдалося вилучити знаряддя вбивства – ніж, який направлено на експертизу.

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Слідчим відділенням Центрального відділу поліції проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками частиною 2 статті 115 КК України "Умисне вбивство", санкція якої передбачає покарання від позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років аж до довічного ув’язнення.

Хто такий Микола Шитюк?Це академік Української академії історичних наук, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Постійно брав участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях. За своє життя написав понад 200 наукових робіт, опублікованих як в Україні країні, так і за кордоном. Відзначено його було такими нагородами: Орден "За заслуги" 3-го ступеня, лауреат премії імені Миколи Аркаса, Орден святого рівноапостольного князя Володимира Великого 3-го ступеня, нагрудний знак "Відмінник освіти України".



З 1993 року Шитюк працював у Миколаєві на посадах доцента, завідувача кафедри, професора та декана факультету. У лютому 2004 року став директором Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені Мечникова, водночас був ще й завідувачем кафедри політології. З 2008 року очолював Навчально-науковий інститут історії та права Миколаївського національного університету імені Сухомлинського.

Порошенко зустрівся із Волкером: відомо, які теми обговорили сторони

1 вересня Президент Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером у Вашингтоні. Вони обговорили питання вирішення конфлікту на Донбасі та посилення обороноздатності ЗСУ.

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Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу. Я наголосив на важливості посилення тиску на Росію для негайного звільнення українських заручників,

– сказав Порошенко.

Окрім того, глава держави подякував США за продовження санкційної політики проти Росії через її агресію в Україні і світі.

Волкер і Порошенко обмінялися думками щодо посилення обороноздатності української армії і обговорили питання посилення співпраці між Україною і США для недопущення втручання Росії в українські вибори.

Похорони Захарченка

У мережі опублікували перші кадри з похорону ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Так зване "прощання" проходить у центрі окупованого Донецька.