Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
В Україні фактично вже не існує Української православної церкви Московського патріархату. Посол України у США Валерій Чалий заявив про атаки російських пранкерів. Зник наречений Юлії Скрипаль – доньки отруєного екс-розвідника Сергія Скрипаля. Українська мережа магазинів потрапила у расистський сканадал. Такими були головні новини 2 листопада в Україні та світі.
УПЦ МП не існує
Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату. Про це заявив представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Іов Тельміський.
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Скасуванням акту 1686 року скасована адміністрація Московською церквою Київської митрополії і всіх єпархій в Україні,
– сказав архієпископ, додавши, що з канонічного погляду це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.
"Всі архієреї тепер в Україні де-факто згідно з цим рішенням синоду є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату щодо свого подальшого існування", – додав архієпископ Іов Тельміський.
Він наголосив, що Вселенський патріарх скличе цей собор, коли вважатиме, що "час настав".
Дивіться відео про історію православної церкви:
Цю новину у Російській православній церкві зустріли з образливим коментарем.
Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного і духовного здоров'я,
– заявив прес-секретар патріарха РПЦ Кирила священик Олександр Волков.
Він додав, що за необхідності РПЦ "готова допомогти побратимові" з лікуванням або зі скеруванням його на навчання в одну із семінарій російської церкви.
Атака російських пранкерів
Посол України у США Валерій Чалий заявив, що в останні дні російські пранкери масово телефонують політикам від його імені. Цими зловмисниками можуть бути російські пранкери, відомі як Вован і Лексус.
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Російські пранкери Вован і Лексус
Буквально вчора (1 листопада, – ред.) нібито від мого імені і нібито за дорученням президента України надійшло звернення до майже всіх губернаторів (США) – запит на телефонну розмову,
– повідомив Чалий.
Посол зазначив, що у таких пранках, зокрема, мовиться про обговорення економічних зав’язків і туризму. Окрім того, у розмовах пранкери намагалися завадити визнанню Голодомору в Україні геноцидом.
Зникнення нареченого Юлії Скрипаль
Таємниче зник наречений доньки колишнього розвідника Сергія Скрипаля – Юлії. Його звуть Степан Вікеєв. Трапилося це після спроби отруєння батька і доньки "Новачком" у британському Солсбері. Журналісти гадають, що зникнення Вікеєва може бути підтвердженням того, що насправді він був агентом спецслужб.
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Юлія Скрипаль з нареченим Степаном Вікеєвим
За даними ЗМІ, Вікеєв входив до організації "Інститут сучасних проблем безпеки", яка є близькою до Федеральної служби безпеки Росії.
Його (нареченого Юлії, – ред.) ніхто не бачив. Він ніби зник з лиця землі. Є дві версії: або він з самого початку був пов'язаний з російськими спецслужбами, або його матір – вона дуже багата – кудись відвезла його, і тепер він живе новим життям,
– розповів знайомий Вікеєва.
При цьому знайомий нареченого Юлії Скрипаль заявив, що матір Вікеєва вороже ставилася до доньки екс-розвідника.
Расистська реклама
В одному з магазинів електроніки "Ельдорадо" в Україні зняли на фото рекламний постер, на якому зображений афроамериканець. Очевидно, актор позував для реклами через колір своєї шкіри, адже постер повідомляє про Чорну п’ятницю.
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Відповідне фото у Facebook публікувала керівниця напрямку креативного маркетингу і комунікацій Taryan Group Ніна Міщенко. Вона висловила обурення щодо цієї расистської реклами, і Міщенко підтримали в коментарях інші користувачі.
В "Ельдорадо" вже відреагували на обурення щодо інциденту, заявивши, що не вбачають у своїй рекламі проявів расизму.
Зазначимо, що на офіційному сайті "Ельдорадо" розміщена схожа реклама.
Реклама на сайті "Ельдорадо"