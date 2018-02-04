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Головні новини 3 лютого: збитий Су-25 у Сирії, новий тріумф Марти Костюк і "православні" розбірки

09:00, сьогодні 1638 Читать новость на русском
Головні новини 3 лютого в Україні та світі
Головні новини 3 лютого в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

У Сирії біля міста Ідліб був збитий російський військовий літак-штурмовик Су-25. Юна українська тенісистка Марта Костюк знову стала сенсацією на новому турнірі в Австралії, а у Києві не вщухає скандал навколо так званого "монастиря" УПЦ МП біля Десятинної церкви. Такими були головні новини 3 лютого в Україні та світі.

Російський Су-25 збили у Сирії

Вдень 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25.

Пізніше у Міноборони РФ підтвердили, що внаслідок атаки на літак пілот загинув.

У Росії також заявили, що завдали у відповідь "групового удару високоточною зброєю", внаслідок чого загинуло 30 бойовиків радикального ісламістського угруповання "Джабхат-ан-Нусра" .

У мережі з’явилось відео, яке поширили прихильники цієї організації, з нібито кадрами падіння російського штурмовика.

Дивіться відео ймовірного збиття російського літака Су-25 у Сирії:

Черговий тріумф Марти Костюк

15-річна українська тенісистка Марта Костюк тріумфувала на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit з призовим фондом у 60 тисяч доларів, що відбувався в австралійському місті Берні.

Юна українка у фіналі здолала швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч.

Костюк без проблем впоралась із на майже 10 років старшою суперницею, закінчивши поєдинок з рахунком 6:4, 6:3 на свою користь.

Щоправда, після матчу Марта зізналась, що і перед грою і після гри почувалась не надто добре, а після перемоги навіть опинилась у лікарні.

Скандал навколо "монастиря" УПЦ МП у Києві

25 січня активісти націоналістичних організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокіл" влаштували демонтаж інформаційної таблиці так званого Десятинного монастиря, який розміщений на території розкопок Десятинної церкви у Києві.

За спробу підпалу приміщення поліція затримала двох киян – Олексія Шемотюка та Олександра Горбаня. Вони є архітекторами, а один з них – учасник АТО. Суд арештував їх на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 2,2 мільйона гривень. Хоча прокуратура просила лише домашній арешт.

У мережі відбувся флешмоб на захист активістів, а петиція про знесення каплиці УПЦ МП в Києві зібрала необхідну кількість голосів.

У ГПУ кажуть, що проситимуть пом’якшення запобіжного заходу затриманим.

3 лютого у Києві відбулась акція #FreeArchitects з вимогою звільнити затриманих архітекторів.

Київ акція монастир УПЦ МП

Київ УПЦ МП архітектори

У Києві відбулась акція на підтримку затриманих архітекторів

Під час акції навіть стались поодинокі сутички, в одній із них між собою побились двоє відомих активістів.

Учасник блокади телеканалу Newsone Олексій Середюк вдарив громадського активіста, екс-бійця батальйону "Донбас" Дмитра Резніченка.

Дивіться відео бійки між Дмитром Резніченком та Олексієм Середюком:

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

"Накрасивіші-2018"

У Києві відбулась церемонія нагородження премії "Viva! Найкрасивіші-2018".

Дивіться також: Найкращі зіркові пари церемонії "Viva! Найкрасивіші-2018": яскраві фото

За версією читачів журналу "Viva" найкрасивішими українцями цьогоріч стали співачка Оля Полякова та співак Олег Винник.

Олег Винник Оля Полякова

Олег Винник та Оля Полякова стали найкрасивішими за версією журналу VIVA

У номінації "Мама року" перемогла телеведуча Катя Осадча.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Новини Києва авіація УПЦ МП Сутички релігія протести Австралія Теніс
Джерело: 24 Канал
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