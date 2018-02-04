Головні новини 3 лютого: збитий Су-25 у Сирії, новий тріумф Марти Костюк і "православні" розбірки

У Сирії біля міста Ідліб був збитий російський військовий літак-штурмовик Су-25. Юна українська тенісистка Марта Костюк знову стала сенсацією на новому турнірі в Австралії, а у Києві не вщухає скандал навколо так званого "монастиря" УПЦ МП біля Десятинної церкви. Такими були головні новини 3 лютого в Україні та світі.

Російський Су-25 збили у Сирії

Вдень 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25.

Пізніше у Міноборони РФ підтвердили, що внаслідок атаки на літак пілот загинув.

У Росії також заявили, що завдали у відповідь "групового удару високоточною зброєю", внаслідок чого загинуло 30 бойовиків радикального ісламістського угруповання "Джабхат-ан-Нусра" .

У мережі з’явилось відео, яке поширили прихильники цієї організації, з нібито кадрами падіння російського штурмовика.

Дивіться відео ймовірного збиття російського літака Су-25 у Сирії:

Черговий тріумф Марти Костюк

15-річна українська тенісистка Марта Костюк тріумфувала на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit з призовим фондом у 60 тисяч доларів, що відбувався в австралійському місті Берні.

Юна українка у фіналі здолала швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч.

Костюк без проблем впоралась із на майже 10 років старшою суперницею, закінчивши поєдинок з рахунком 6:4, 6:3 на свою користь.

Щоправда, після матчу Марта зізналась, що і перед грою і після гри почувалась не надто добре, а після перемоги навіть опинилась у лікарні.

Скандал навколо "монастиря" УПЦ МП у Києві

25 січня активісти націоналістичних організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокіл" влаштували демонтаж інформаційної таблиці так званого Десятинного монастиря, який розміщений на території розкопок Десятинної церкви у Києві.

За спробу підпалу приміщення поліція затримала двох киян – Олексія Шемотюка та Олександра Горбаня. Вони є архітекторами, а один з них – учасник АТО. Суд арештував їх на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 2,2 мільйона гривень. Хоча прокуратура просила лише домашній арешт.

У мережі відбувся флешмоб на захист активістів, а петиція про знесення каплиці УПЦ МП в Києві зібрала необхідну кількість голосів.

У ГПУ кажуть, що проситимуть пом’якшення запобіжного заходу затриманим.

3 лютого у Києві відбулась акція #FreeArchitects з вимогою звільнити затриманих архітекторів.







У Києві відбулась акція на підтримку затриманих архітекторів

Під час акції навіть стались поодинокі сутички, в одній із них між собою побились двоє відомих активістів.

Учасник блокади телеканалу Newsone Олексій Середюк вдарив громадського активіста, екс-бійця батальйону "Донбас" Дмитра Резніченка.

Дивіться відео бійки між Дмитром Резніченком та Олексієм Середюком:

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

"Накрасивіші-2018"

У Києві відбулась церемонія нагородження премії "Viva! Найкрасивіші-2018".

Дивіться також: Найкращі зіркові пари церемонії "Viva! Найкрасивіші-2018": яскраві фото

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