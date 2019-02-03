Головні новини 3 лютого: інтронізація Епіфанія та смерть російського репера Децла
У Софійському соборі в Києві відбулася інтронізація очільника Православної церкви України митрополита Епіфанія. У Росії помер відомий реп-виконавець, відомий під псевдонімом Децл. Порошенко подав документи до ЦВК. Смертельна ДТП із дітьми у Росії. Такими були головні новини 3 лютого в Україні та світі.
Інтронізація настоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
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У Софійському соборі 3 лютого відбулася інтронізація настоятеля Православної церкви України, митрополита Епіфанія, тобто офіційний його вступ на престол. Тепер священнослужителя можна повноцінно вважати митрополитом Київським і всієї України.
Церемонія інтронізації Епіфанія
Інтронізація настоятеля ПЦУ завершила усі процедури, які утверджують автокефалію української церкви. Відбувалась церемонія під час Божественної літургії.
Що таке інтронізація?Це урочисте богослужіння, під час якого відбувається зведення на престол новообраного настоятеля. Інтронізація здійснюється під час літургії з тим, що новообраного очільника церкви одягають в одяг настоятеля.
Православна церква України відкрита для всіх парафіян і духовенства, сказав Епіфаній після завершення процедури інтронізації. Він також наголосив, що вірить в успішне "завершення справи єдності українського православ'я".
Ми хочемо, щоб ті православні, хто зараз в Україні з різних причин не належить до Української автокефальної помісної православної церкви, увійшли до неї. Ми закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво і мирян. Двері помісної церкви і наші серця відкриті для вас,
– зазначив голова церкви.
Митрополит Епіфаній пройшов церемонію інтронізації: дивіться відео
Своєю чергою, росіяни із притаманним їм цинізмом відреагували на важливу для української церкви подію розповідями про "розкольників" та образами.
Так, представники РПЦ назвали дійство, під час якого священнослужитель зійшов на престол, "жалюгідним видовищем".
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"Жалюгідне видовище. Константинопольський патріархат залишився в абсолютній самотності зі своєю клонованою овечкою Доллі. Після урочистостей, які відбулися у Москві з нагоди 10 річниці інтронізації патріарха Кирила, ця самотність сприймається повністю однозначно: нікому у світовому православ’ї не потрібен розкол", – заявив речник глави російської церкви, патріарха Кирила, Олександр Волков.
Митрополит Епіфаній під час торжественної літургії у Софії Київській
Що відомо про главу ПЦУ митрополита Епіфанія: дивіться відео
Смерть Децла
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У російському місті Іжевськ на 35 році життя несподівано помер відомий російський реп-виконавець Децл (справжнє ім'я – Кирило Толмацький – 24 канал). У музиканта зупинилось серце після відіграного концерту.
Репер виступав на приватній вечірці до дня народження місцевого автодилера Микити Пантюхіна. Сам Пантюхін стверджує, що на вечірці не було наркотиків, і ніякої особливої їжі Децл не замовляв. Ніхто також не помічав жодної дивної поведінки виконавця. Попри це росЗМІ пишуть, що музикант перед смертю курив і вживав алкоголь.
Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Хто? ти" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників.
У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.
Децлу стало погано біля його гримерки вже після концерту. За свідченнями очевидців, у нього почали боліти кисті рук, а потім стався припадок. Реперу намагались допомогти протягом півгодини, у тому числі й медики "швидкої", проте марно. Свідками смерті зірки стали десятки людей, які перебували у нічному закладі, де відбувався виступ музиканта.
Відео з останнього концерту Децла:
Користувачі соцмереж миттєво відреагували на сумні новини.
Концертний директор повідомив, що попередня причина смерті Децла – зупинка серця. Однак рідні кажуть, що таких проблем зі здоров'ям у репера не було. Саме батько, мати та дружина одними з перших повідомили про смерть музиканта у мережі.
Кирило і Юлія Толмацькі
Один із популярних хітів репера
Порошенко подав документи у ЦВК
Чинний глава держави Петро Порошенко відніс документи для реєстрації у президентських виборах до Центральної виборчої комісії. Зробив він це таємно від преси.
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Порошенко приніс документи в останній день реєстрації кандидатів у президенти, 3 лютого. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
Як видно із фото, разом із Петром Порошенком під час реєстрації у ЦВК перебувала його дружина, Марина Порошенко.
Ймовірно, глава держави зайшов до ЦВК із чорного ходу. Журналісти, які в останній день реєстрації кандидатів перебувають під стінами Центрвиборчкому, не помітили ані президентського кортежу, ані самого Порошенка поблизу центрального входу у будівлю.
В останній день реєстрації кандидатів у президенти до ЦВК станом на 17 годину документи подали колишній журналіст і висуванець від партії "Сила людей" Дмитро Гнап, а також Надія Савченко. Документи арештованої нардепки до ЦВК принесла її сестра Віра.
Смертельна ДТП із дітьми в Росії
У Калузькій області Росії перекинувся автобус, у якому перебували 48 осіб, серед них – 38 дітей. Кількість загиблих в аварії зросла – наразі відомо про смерть 7 осіб, 4 з них – діти.
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Ще 28 пасажирів потрапили до лікарні.
ДТП сталася вранці 3 лютого. Місцеві правоохоронці зазначають, що автобус прямував за маршрутом "Смоленськ – Калуга".
В обласні медустанови госпіталізовані 28 осіб, серед яких 6 дорослих і 22 дитини. Одна дитина отримала перелом таза, стабільний,
– повідомлять у міністерстві здоров'я Росії.
У поліції наразі вважають, що MAN занесло, тому водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся в кювет. Окрім того, розглядається версія про технічну несправність.
"У автобуса великий пробіг. За документами був справний. Однак належить додатково перевірити його технічний стан", – сказало джерело виданню.
Водія автобуса затримали. За фактом ДТП порушили кримінальну справу – водієві загрожує до 7 років позбавлення волі. Сам автобус належить приватному підприємцеві. Видання зазначає, діти їхали на музичний конкурс.
Бутерброд із ковбасою: корисно чи ні?
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Бутерброд із хліба, масла та ковбаси – звичний для багатьох сніданок, перекус, обід, підвечірок чи вечеря. Але такий бутерброд – це нездорова, некорисна і досить дорога їжа.
Перш за все, білий хліб містить багато солі. У 100 грамах хліба міститься приблизно п’ята частина денної норми солі, пояснила виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. А вживання великої кількості солі створює ризик захворіти на серцево-судинні хвороби. Як правильно їсти улюблені бутерброди та, що в них корисного, а що – ні, читайте на сайті 24 каналу.