Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника

Радники Зеленського проводять зустрічі з представниками Єврокомісії та послами Євросоюзу у Брюсселі. Невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника у Глевасі під Києвом. Голові Конституційного суду України Станіславу Шевчуку відмовили у візі до США. Україна можливо купуватиме американський газ. Такими були головні новини п'ятниці, 3 травня.

Команда Зеленського проводить зустрічі у Брюсселі

Радники новообраного президента України Володимира Зеленського проводять зустрічі з представниками Єврокомісії та послами Євросоюзу у Брюсселі.

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"Рада вітати радників нового президента України Зеленського Олександра Данилюка та Руслана Рябошапку з приводу візиту в Брюссель, у тому числі для зустрічі з послами ЄС в Комітеті з питань політики і безпеки", – написала у Twitter заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Катаріна Матернова.

Данилюк у команді Зеленського відповідає за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику. Рябошапка – за правоохоронну і антикорупційну політику.

Great to welcome advisors of new Ukraine President #Zelensky @AlexDanylyuk n Ruslan Riaboshapka for an early visit of Brussels, including speaking to EU Ambassadors in the Political and Security Committee. pic.twitter.com/1ANUOEryh1 — Katarina Mathernova (@kmathernova) 2 мая 2019 г.

Про що говорили члени команди Зеленського?

Данилюк розповів, що він разом з Рябошапкою виступали на політико-безпековому комітеті, членами якого є 28 послів країн ЄС. За його словами, пропозиція про зустріч надійшла від європейської сторони.

Члени команди Зеленського представили програму новообраного президента щодо зовнішньої політики на найближчий час.

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Говорили про те, як активізувати роботу в нормандському форматі, як відповідати на провокації РФ, зокрема, паспортизацію в ОРДЛО,

– сказав Данилюк.

3 травня ще відбудуться зустрічі команди Зеленського з дипломатичними радниками президента Єврокомісії та президента Європейської ради.

"Для нас це важливо, тому що багато реформ, які почалися раніше, мають бути завершені зараз. Люди, які працювали з Україною раніше, тепер хочуть почути порядок денний нового президента і його першочергові кроки. Здається, те, що ми говорили, їх дуже порадувало", – сказав у свою чергу Рябошапка.

Рябошапка також запевнив, що буде відновлена кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, яку раніше скасував Конституційний суд. Він додав, що це одна з першочергових ініціатив команди Зеленського.

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Плюс ми запропонували додатковий інструмент, який дасть змогу нівелювати той негативний ефект, фактично амністію незаконно здобутих капіталів, яка відбулася завдяки рішенню Конституційного суду,

сказав Рябошапка.

Данилюк додав, що це питання є однією з умов для успішної співпраці з МВФ.

Пограбування будинку Павла Пинзеника

Невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника у Глевасі під Києвом. У будинок політика увірвалися 4 людей в одязі чорного та хакі кольорів і балаклавах. Один зі зловмисників розмовляв грузинською мовою.

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Зловмисники зв’язали Пинзеника разом з дружиною на другому поверсі будинку нардепа. Після цього нападники змусили політика відчинити сейф, погрожуючи пістолетом. З сейфа зловмисники викрали 40 тисяч доларів, 20 тисяч євро, інше майно, телефони. Нардеп із дружиною не постраждали.

Пинзеник вже написав заяву в поліцію. Там відкрили справу за фактом розбійного нападу та почали розшуки зловмисників. Зараз на місці злочину працюють слідчі, оперативники, криміналісти та кінологи.

У мережі також з'явилися фото будинку, де стався злочин. Знімки опублікував "Обозреватель".



Пограбований будинок під Києвом



Фото з місця злочину у Глевасі, де напали на будинок нардепа

Як відреагував нардеп

Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з нардепом, але він відмовився говорити з журналістами та кинув слухавку.

Не до вас зараз, не телефонуйте сюди,

– сказав Пинзеник.

Що відомо про Павла Пинзеника? Народний депутат України від партії "Народний фронт", перший заступник голови парламентського Комітету з питань регламенту та організації роботи Ради. Пинзеник є одним з тих, хто просив Конституційний суд скасувати кримінальну статтю про незаконне збагачення, яке врешті таки була скасована. У 2018 році нардеп потрапив у скандал через те, коли його авто зачепило учасника акції протесту.

Відмова голові КСУ у візі до США

Станіслав Шевчук, голова Конституційного суду України, не зможе потрапити до США. Джерела кажуть, що причина цієї "неприємності" – позбавлення пана Шевчука американської візи через його причетність до скандального рішення про скасування статті КК про покарання за незаконне збагачення.

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Інформацію про це ЦПК розмістили на своїй сторінці у Facebook. "У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення", – йдеться у повідомлення.

Станіслав Шевчук

Утім, у ЦПК "не впевнені, що американці скасують візи іншим суддям КС та депутатам, які вимагали вбивства незаконного збагачення".

За інформацією UNN, суддя Шевчук міг втратити візу США не лише через причетність до скасування статті про покарання за незаконне збагачення, а й "у зв'язку з політичною заангажованістю, яку проявив під час виборів президента України"

Хто такий Станіслав Шевчук? Юрист, доктор наук, суддя ЄСПЛ від України в 2009-2012 роках. З 13 березня 2014 року обраний за квотою Верховної Ради суддею Конституційного суду України, з 21 лютого 2018 року – голова КСУ. Вже у березні 2019 року троє суддів КСУ (Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко) виступили з вимогою відставки Станіслава Шевчука з посади голови КСУ. Його звинуватили у маніпуляції справами і політизації діяльності Конституційного суду.

У Конституційному суді у відповідь на запит 24 каналу наразі відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на те, що такі повноваження має тільки керівництво суду. Щонайшвидше офіційне підтвердження або спростування цієї інформації можна буде отримати у понеділок, 6 травня.

Що відомо про скасування статті за незаконне збагачення?

26 лютого 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця стаття зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їхніх доходів і доходів членів їхніх сімей.

Якщо ж чиновник не міг довести джерела доходів, то повинен був нести відповідальність – аж до кримінальної. Найтяжче покарання – ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Детально про покарання за незаконне збагачення: що це означає та чому скасували цю статтю КК

Коментар 24 каналу керівника ЦПК Віталія Шабуніна

За його словами, у ЦПК також хотіли би знати, що буде із візами інших суддів КСУ, які голосували за це рішення. Шабунін нагадав, що покарання за незаконне збагачення було вимогою всіх ключових кредиторів України. Відтак, інформацію про такі кроки зі сторони США можна розцінювати як дуже важливий сигнал.

Судді КСУ так прописали своє безглузде злочинне рішення, що заклали міну під будь-яке ефективне формулювання цієї статі у майбутньому. Вони не формулювання статті поставили під сумнів, а саму суть злочину. Оце – найбільше зло. І вони зробили це свідомо. Тому отакий сигнал від американців – надзвичайно важливий. Забрати візу – це максимум, що може зробити офіційний Вашингтон у таких історіях. У дипломатії – це своєрідний останній рубіж. Далі – уже працює не дипломатія,

– пояснив Шабунін.

У чому проблема із цим скасуванням? За словами Шабуніна, навіть якщо парламент раптом завтра відновить статтю про незаконне збагачення, то вона стосуватиметься майна, набутого після відновлення статті.

Іншими словами: все, що було після Революції Гідності вкрадено – все пробачено. Єдине, як ми можемо з цього "вирулити": коли ми відновлюємо статтю про незаконне збагачення для майбутнього, а старе майно "доганяєм" по процедурі так званої цивільної конфіскації. Коли можна забрати майно, законність якого конкретний держслужбовець не може обґрунтувати, але не можна цього держслужбовця посадити,

– підсумував голова ЦПК.

Україна купуватиме американський газ?

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прибув із візитом до Вашингтону на переговори по закупівлі американського скрапленого газу. За його словами, обидві сторони у цьому зацікавлені. Коболєв зазначив, що Україна та США "підійшли до цього питання дуже близько", проте остаточне рішення ще не ухвалили.

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Закуповуючи американський газ, Коболєв хоче нарощувати запаси газу в Україні. Бо переконаний, що Росія планує в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні. Тож, на його думку, усім – від президента України і міністерств до "Нафтогазу" – потрібно діяти, аби завадити планам Росії. Чиновник вважає, що ймовірність такої кризи дуже висока ї її можна назвати новою газовою війною.

Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується у конкретні потоки газу,

– прокоментував голова "Нафтогазу" переговори із США щодо закупівлі газу.