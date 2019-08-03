Головні новини 3 серпня: важливі кадрові рішення "Слуги народу" та остаточні результати виборів

У "Слузі народу" визначилися, хто очолить фракцію, а хто буде спікером та віце-спікером нового парламенту. ЦВК оголосила офіційні результати виборів до Ради по багатомандатному окрузі. Президент Зеленський зустрівся зі "слугами народу" у Трускавці. У Москві вибухнули нові протести, знову сутички й сотні затриманих. Одесу затопило після шаленої зливи. Такими були головні новини 3 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Хто очолисть фракцію "Слуги народу" у новому парламенті?

У пропрезидентській партії "Слуга народу" висуватимуть кандидатуру підприємця та волонтера Давида Арахамії на посаду голови фракції у Верховній Раді IX скликання. Голова майбутньої парламентської фракції матиме аж 15 заступників.

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Також у "Слузі народу" визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. На очільника Комітету закордонних справ запропонують Богдана Яременка, а на голову комітету з євроінтеграції – Марію Мезенцеву.



Давид Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" у Раді / "Антикор"

Натомість опозиції майбутня пропрезидентська фракція планує віддати Комітет з прав людини (сам комітет пропонують зробити "у розширеному форматі"). Опозиції віддадуть і Комітет ВР зі свободи слова.

Що відомо про Давіда Арахамію? Народився 23 травня 1979 року у російському Сочі. Йшов четвертим у списку "Слуги народу" на парламентські вибори. Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster і засновник волонтерської організації "Народний проект", що допомагає українським військовим у зоні бойових дій на Донбасі.



У серпні 2014 Арахамію призначили радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності, у вересні – уповноваженим міністра оборони з питань закупівель, а у жовтні – радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при Міноборони. Наприкінці червня 2019 Арахамія став секретарем Національної інвестиційної ради при президенті України.

"Слуга народу" висуне Разумкова на посаду спікера

Про це сам глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав на зустрічі депутатів у Трускавці.

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Разумков також розповів про візит президента Зеленського до Трускавця та мету зустрічі із майбутніми депутатами.

Президент говорив про навчання, яке ми проходили, про результати цього навчання. Також у рамках нашої внутрішньопартійної дискусії, яка проходила упродовж цих днів, були озвучені наші кадрові пропозиції щодо майбутніх посад, які пропонуватиме політична партія "Слуга народу" у Верховній Раді,

– сказав Разумков

Він зазначив, що у партії вже є претенденти на керівні посади в міністерствах деяких комітетах Верховної Ради. Повний перелік кандидатів до Кабміну опублікують ще до початку роботи нового парламенту.



Дмитро Розумков – ймовірно, майбутній голова Верховної Ради / "Радіо Свобода"

Офіційні результати парламентських виборів 2019

Центральна виборча комісія порахувала 100% бюлетенів та оприлюднила остаточні офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради у багатомандатному виборчому окрузі, що відбулись 21 липня.

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До Верховної Ради IX скликання пройшли 5 партій і вже відомо, скільки мандатів отримає кожна з них:

► "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16% (124 мандати)

► "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05% (37 мандатів)

► ВО "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати)

► "Європейська Солідарність" – 8,10% (23 мандати)

► "Голос" – 5,82% (17 мандатів)

"Радикальна партія Олега Ляшка" отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,82%, "Опозиційний блок" – 3,03%. Інші партії набирають менше, ніж 3%.

Також ЦВК офіційно визнала обраними 191 кандидата у мажоритарних округах.

Дані про результати парламентських виборів після підрахунку 100% голосів:



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу



Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія / Інфографіка 24 каналу

Зеленський зустрівся зі "слугами народу" у Трускавці

Президент Володимир Зеленський приїхав до готелю Rixos у Трускавці, де проживають під час навчання майбутні нардепи від "Слуги народу". Далі глава держави зачинився там на "робочу нараду" (закриту) з народними обранцями.

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Після зустрічі глава дежрави розповів журналістам, що сподівається на ефективну роботу новообраних народних депутатів від "Слуги народу". Натомість у разі виявлення будь-яких порушень обіцяє це припиняти.

На них така відповідальність, що вони навіть не мають права не ходити на роботу або дзвонити, про щось домовлятися, або якісь дядьки серйозні або жінки будуть їм щось пропонувати – навіть щоб вони про це не думали,

– сказав він.

Водночас Зеленський підкреслив, що не хоче і не буде впливати на Верховну Раду. Однак "якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з усіма депутатами".

Голова президентської політичної сили Дмитро Разумков додав, що глава держави на зустрічі із "слугами народу" обговорював їхнє навчання у Верховній Раді IX скликання.

Цікаво, що у Трускавці ретельно готувалися до візиту Зеленського. Вибухотехніки перевіряли каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів. А в готелі Rixos встановлені металошукачі, проходячи через які, необхідно навіть роззуватися.

Володимир Зеленський приїхав у Трускавець: дивіться відео

Що відомо про навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" у Трускавці? Ці навчання стартували 28 липня і тривають до 4 серпня у відпочинковому комплексі Rixos. Там народні обранці отримують "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".



Курс для вже майже депутатів від партії "Слуга народу" розбитий на 3 програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма має на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. А в основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.



6 блоків основної навчальної програми: побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації; публічна політика; макроекономіка і бюджет; секторальні напрямки; законодавчий процес; впровадження політик і аналіз стейкхолдерів.

Нові протести у Москві – вкотре з сутичками та затриманнями

У столиці Росії відбувається нова акція через недопуск незалежних кандидатів на вибори депутатів міської думи. Протест не узгоджували із владою, центр Москви перекрили силовики. Вони затримали щонайменше 700 людей.

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Оганізатори протесту намагалися домовитись із владою Москви про проведення акції у центрі міста, однак отримали відмову. Їм натомість запропонували проспект Сахарова, який став традиційним місцем узгоджених протестів. Зрештою, домовитись про проведення акції так і не вдалося. Поліція і прокуратура неодноразово попереджали про незаконність акції 3 серпня.

Центр Москви контролюють силовики.

На відміну від попередніх таких акцій, протести 3 серпня заявлені як прогулянка по Бульварному кільцю, а не збори у конкретному місці. Водночас тамтешня влада до центру столиці стягнула силовиків. На місці проведення акції – ОМОН та металошукачі. Присутніх ретельно оглядають, територію патрулює Росгвардія. Поліція перевіряє сумки "підозрілих" людей.

Затримання.

Ще перед початком акції російські силовики затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь – одну з небагатьох відомих лідерів протесту, які залишалися на свободі.

Далі почали затримувати людей на вулицях Москви (дивіться фото із соціальних мереж):

Відео протестів у Москві 3 серпня: силовики б'ють дубинками учасників акції

За даними правозахисної організації "ОВД.інфо", затриманих на мітингу вже понад 700 і їхня кількість стрімко зростає.

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Що відбулось під час минулої акції 27 липня?Акцію біля московської мерії 27 липня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці.



Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати. Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Тоді затримали 1127 протестувальників. Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. У декого – поламані ноги, у багатьох – розбиті голови. Московські суди винесли вироки 80 мітингувальникам – їх зобов'язали сплатити штрафи.

Одесу затопило після шаленої зливи

Сильна злива в Одесі 3 серпня затопила вулиці міста. На Карантинному спуску в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

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Традиційно затоплені одеські вулиці Балківська, Середньофонтанська, Приморська, "Привоз" і Аркадія, Пересип – там аж позривало люки. Негода також повалила у місті дерева. А ще під Одесою бачили смерч.

Дивіться відео смерчу під Одесою:

На багатьох вулицях висота води дістає до бамперів автомобілів. А пішоходи змушені переходити потоки води вбрід по коліна у воді. Через негоду Одесу скували затори.

Синоптики прогнозують ще більше погіршення погоди в Одесі – литимуть дощі з градом. Швидкість вітру зросте до 15-20 метрів на секунду з поривами до 25 метрів.

Надзвичайники застерегли, що негода можуть призвести до порушень електропостачання, роботи комунального господарства, будівельної галузі, порушень і зупинки руху авто.

Дивіться фото з затопленої зливою Одеси:

Дивіться відео з затопленої Одеси:

Скільки українських військових загинули на Донбасі у липні: імена і фото – у матеріалі 24 каналу.