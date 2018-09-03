Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України

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Наприкінці серпня у місті Армянську, що в окупованому Криму стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Тепер перевищення вмісту токсичних речовин зафіксували на території Херсонської області.

Про це у своєму Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Прилади показали перевищення вмісту хімічних речовин – у повітрі виявили токсичні промислові речовини.За його словами, під час вимірювання хімічного складу повітря прикордонники Херсонського загону виявили наявність хімічних речовин в повітрі.

На цей момент проінформовано місцеві органи самоврядування, ДСНС та інші правоохоронні органи. Внесено зміни в організацію служби прикордонних нарядів, прикордонники в межах компетенції продовжують відстежувати ситуацію,

– зазначив Олег Слободян.

Окрім цього, стало відомо про хитрий план окупантів щодо відновлення водопостачання в Криму з материкової України.

Російська окупаційна влада Криму хоче використати наслідки екологічної катастрофи на півночі півострова як аргумент на користь відновлення подачі води з Дніпра.

Про це розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров у своєму Facebook. "Почалося обережне зондування можливості відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований Крим по Північно-Кримському каналу. Тепер як аргументи, покликані розжалобити офіційну владу України та міжнародне співтовариство, російські окупанти використовують наслідки екологічної катастрофи, викликаної отруйними викидами заводу "Кримський титан"", – зауважив політик. Читайте також: Як ліквідацію Захарченка використає Кремль у війні проти України: думка дипломата Нардеп пояснив, що за твердженням окупантів, нестача води для заповнення відстійників, нібито, призвела до надмірної концентрації кислоти, що і стало причиною отруєння околиць в Криму. "Не вдаючись в обговорення російської позиції, зауважимо, що єдиним ефективним заходом для запобігання отруєнню навколо заводу "Кримський титан" з'являться деокупація Криму та повне припинення українською владою діяльності цього заводу", – додав Чубаров. Окрім того, він підкреслив, що насправді Росія хоче отримати з підконтрольної Україні території воду, адже на півострові триває сильна засуха. Справжньою, ледь прихованою метою російської окупаційної влади, є намагання будь-якою ціною і зусиллями наповнити до зими дніпровською водою висохлі до самого дна водосховища Криму. Зрозуміло, що такої можливості окупантам ми не дамо,

– наголосив Чубаров.

Додамо, що наприкінці серпня у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.

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Місцеві скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. Люди розповідають, що на металевих речах у них вдома з'являється невідомого походження маслянистий наліт.

Коли Україна припинить дію договору про дружбу із Росією

Президент України Петро Порошенко заявив, що до кінця вересня скерує повідомлення Росії про припинення дії Договору про дружбу між країнами.

Порошенко пояснив, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією від 1997 року не буде розірваний, він лише припинить свою дію у зв'язку з не продовженням. Читайте також: Чому в Україні не ввели воєнний стан: заява Порошенка Я наголошую, що він не розривається, оскільки це складна і тривала процедура, а він припиняє свою дію в зв'язку з не продовженням,

– сказав Порошенко під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій в Адміністрації Президента ввечері 3 вересня. Президент також зазначив, що питання продовження чи непродовження цього договору є саме в його компетенції. Тому після отримання необхідних документів від МЗС, він має намір до 30 вересня скерувати зі своїм підписом повідомлення Росії про непродовження дії цього договору. Порошенко також анонсував з цього приводу засідання РНБО. "Це вимагає голосування в парламенті, але безумовно я хотів би провести з цього приводу консультацію, щоб врахувати думку парламенту, щоб врахувати його при підготовці відповідного рішення РНБО", – пояснив глава держави. Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів"

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Перший рейс Ryanair з України

3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснив свій перший рейс з України до Берліна.