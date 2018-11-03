22:49
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Головні новини
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті

      1287 Читать новость на русском
      Головні новини 13 листопада
      Головні новини 13 листопада / колаж 24 каналу

      Президент Петро Порошенко підписав зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинополем. Також, Порошенко зустрівся у з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. У Єгипті розбився російський винищувач МіГ-29М. Такими були головні новини суботи, 3 листопада, в Україні та світі.

      Угода між Порошенком і Варфоломієм

      У Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом у створенні незалежної православної Церкви в Україні.

      Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви... Вселенський Патріарх надає Томос, визнаючи незалежність української Церкви, і вручає його обраному на Соборі Предстоятелю,
      – сказав Порошенко.

      Ця угода деталізує процес надання Томосу. У ній вказано, що в Києві буде зареєстровано місію Вселенського Патріархату, яка фактично буде посольством, представництвом Вселенської Патріархії і сприятиме зв'язкам незалежної Української церкви із вселенським православ'ям.

      "Це і є Ставропігія (Представництво), відкриття якої передбачено тим самим рішенням Синоду Вселенського Патріархату, яким підтверджено надання автокефалії Православній церкві в Україні і знято заборони з Філарета, Макарія і їх послідовників", – мовиться в документі.

      Читайте також: РПЦ не може ховатися під назвою "українська" церква, – Філарет

      На таке рішення одразу ж встигли відреагувати у Росії

      "Угода між державою Україна та Константинопольським патріархатом не означає створення Української церкви. Поки тут немає чого коментувати", – наголосив глава російського синодального Відділу по взаєминах Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

      Він також іронічно додав, що "всі ці конкордати української влади з Константинополем нічого не змінюють для мільйонів віруючих на Україні".

      Що таке Томос?Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Також, на зустрічі з Порошенком Варфоломій подякував за передачу Андріївської церкви у Києві Вселенському патріархату.

      Дякую за прекрасний храм Святого Андрія (Андріївська церква – 24 Канал), який ви нам передали в Києві, щоб було постійне представництво матері-церкви в столиці України, – заявив він.

      Вселенський патріарх висловив сподівання, що найближчим часом прийде в Україну.

      Зустріч Порошенка з Ердоганом

      Окрім зустрічі з Варфоломієм, 3 листопада Президент України Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони обговорили питання незаконної анексії Криму, агресію РФ на Донбасі і в Азовському морі та утримання українських політв'язнів у Росії.

      Порошенко наголосив, що Україна в особі Ердогана має надійного, доброго друга і партнера.

      Важливими є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь "повзучої агресії" Росії в Азовському морі, проблеми порушення прав людини у Криму. Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням цих питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН, – додав глава держави.

      Порошенко навіть запропонував Туреччині підтримати рішення про розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН та взяти участь у складі майбутньої миротворчої місії на території Донбасу, де триває російсько-українська війна.

      Читайте також: Полторак у Туреччині обговорив посилення безпеки у Чорноморському регіоні

      У свою чергу, Ердоган наголосив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.

      "Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. ... І ми будемо продовжувати охороняти права і інтереси кримських татар - як тих, хто залишився на території Криму, так і тих, хто був вимушений переїхати з того регіону", – наголосив лідер Туреччини.

      Також, він запевнив, що позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності та політичної єдності України.

      Авіакатастрофа винищувача у Єгипті

      Російський винищувач МіГ-29М зазнав аварії у Єгипті під час виконання тренувального польоту. Він належав місцевим військово-повітряним силам і був поставлений Росією в 2018 році в рамках контракту.

      Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги в розслідуванні події,
      – зазначили в Об'єднаній авіабудівній корпорації.

      Єгипетському пілоту вдалося катапультувався, і наразі його життю нічого не загрожує. 

      Причиною аварії стали неполадки в системі управління літака.

      Читайте також: Низка країн світу готують альтернативу мінським угодам щодо Донбасу: заява українського генерала

      Росія збудувала паркан на кордоні з окупованим Донбасом

      Російська Федерація встановила паркан із колючим дротом, щоб відгородитися від так званої "ЛНР". Відповідне фото зроблене на території окупованої Луганщини з'явилось у мережі.

      "Докази того, як ЛНР приєднується до РФ. Новий паркан в районі Піщанівки (нижче Ізварине) з боку РФ уздовж Кам'янки", – підписані знімки.

      Користувачі соцмереж висміяли появу паркану на межі РФ та Луганської області, зауваживши, що таким чином, Росія "братається" з бойовиками.

      Неймовірний порятунок дельфіняти українським бійцем

      У мережі набирає популярності відео, на якому військовий ЗСУ рятує від гибелі дитинча дельфіна. Тварину викинуло на мілководдя на Херсонщині. Захисник врятував дельфінятко та відпустив у відкрите море.

      "Пливи-пливи, манюня", – каже він вслід маленькому дельфіну.

      Такий вчинок військового викликав неабияке захоплення у користувачів мережі. Люди наголошують, що війна не здатна вбити добро, яке є у людському серці.

      Дивіться відео: український військовий рятує дитинча дельфіна

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Релігія Єдина помісна церква Томос Війна на Донбасі Україна – Росія Катастрофа авіація Єгипет Реджеп Ердоган Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
      сьогодні , 22:05 Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      сьогодні , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      сьогодні , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      В анексованому Криму "висихає" життя: журналісти показали жахаючі фото
       25 жовтня 2017 , 15:23
      ТОП-факти про нового голову СБУ Василя Грицака
       18 червня 2015 , 22:17 11
      Українські кредитори б’ють на сполох через правки нардепів до пенсійної реформи
       22 вересня 2017 , 11:37
      В Одесі знайшли коньяк 30-х років
       16 травня , 16:00
      Гендиректор УНЛ: Наша компанія орієнтована на підтримку соціальних та культурних проектів
       24 травня , 11:32
      Компанія "НІБУЛОН" заявила про вихід фейкових замовних матеріалів на сайті ІА "Стопкортв"
       17 вересня , 14:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук