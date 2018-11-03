Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
Президент Петро Порошенко підписав зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинополем. Також, Порошенко зустрівся у з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. У Єгипті розбився російський винищувач МіГ-29М. Такими були головні новини суботи, 3 листопада, в Україні та світі.
Угода між Порошенком і Варфоломієм
У Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом у створенні незалежної православної Церкви в Україні.
Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви... Вселенський Патріарх надає Томос, визнаючи незалежність української Церкви, і вручає його обраному на Соборі Предстоятелю,
– сказав Порошенко.
Ця угода деталізує процес надання Томосу. У ній вказано, що в Києві буде зареєстровано місію Вселенського Патріархату, яка фактично буде посольством, представництвом Вселенської Патріархії і сприятиме зв'язкам незалежної Української церкви із вселенським православ'ям.
"Це і є Ставропігія (Представництво), відкриття якої передбачено тим самим рішенням Синоду Вселенського Патріархату, яким підтверджено надання автокефалії Православній церкві в Україні і знято заборони з Філарета, Макарія і їх послідовників", – мовиться в документі.
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На таке рішення одразу ж встигли відреагувати у Росії.
"Угода між державою Україна та Константинопольським патріархатом не означає створення Української церкви. Поки тут немає чого коментувати", – наголосив глава російського синодального Відділу по взаєминах Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.
Він також іронічно додав, що "всі ці конкордати української влади з Константинополем нічого не змінюють для мільйонів віруючих на Україні".
Що таке Томос?Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.
Також, на зустрічі з Порошенком Варфоломій подякував за передачу Андріївської церкви у Києві Вселенському патріархату.
Дякую за прекрасний храм Святого Андрія (Андріївська церква – 24 Канал), який ви нам передали в Києві, щоб було постійне представництво матері-церкви в столиці України, – заявив він.
Вселенський патріарх висловив сподівання, що найближчим часом прийде в Україну.
Зустріч Порошенка з Ердоганом
Окрім зустрічі з Варфоломієм, 3 листопада Президент України Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони обговорили питання незаконної анексії Криму, агресію РФ на Донбасі і в Азовському морі та утримання українських політв'язнів у Росії.
Порошенко наголосив, що Україна в особі Ердогана має надійного, доброго друга і партнера.
Важливими є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь "повзучої агресії" Росії в Азовському морі, проблеми порушення прав людини у Криму. Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням цих питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН, – додав глава держави.
Порошенко навіть запропонував Туреччині підтримати рішення про розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН та взяти участь у складі майбутньої миротворчої місії на території Донбасу, де триває російсько-українська війна.
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У свою чергу, Ердоган наголосив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.
"Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. ... І ми будемо продовжувати охороняти права і інтереси кримських татар - як тих, хто залишився на території Криму, так і тих, хто був вимушений переїхати з того регіону", – наголосив лідер Туреччини.
Також, він запевнив, що позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності та політичної єдності України.
Авіакатастрофа винищувача у Єгипті
Російський винищувач МіГ-29М зазнав аварії у Єгипті під час виконання тренувального польоту. Він належав місцевим військово-повітряним силам і був поставлений Росією в 2018 році в рамках контракту.
Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги в розслідуванні події,
– зазначили в Об'єднаній авіабудівній корпорації.
Єгипетському пілоту вдалося катапультувався, і наразі його життю нічого не загрожує.
Причиною аварії стали неполадки в системі управління літака.
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Росія збудувала паркан на кордоні з окупованим Донбасом
Російська Федерація встановила паркан із колючим дротом, щоб відгородитися від так званої "ЛНР". Відповідне фото зроблене на території окупованої Луганщини з'явилось у мережі.
"Докази того, як ЛНР приєднується до РФ. Новий паркан в районі Піщанівки (нижче Ізварине) з боку РФ уздовж Кам'янки", – підписані знімки.
Користувачі соцмереж висміяли появу паркану на межі РФ та Луганської області, зауваживши, що таким чином, Росія "братається" з бойовиками.
Неймовірний порятунок дельфіняти українським бійцем
У мережі набирає популярності відео, на якому військовий ЗСУ рятує від гибелі дитинча дельфіна. Тварину викинуло на мілководдя на Херсонщині. Захисник врятував дельфінятко та відпустив у відкрите море.
"Пливи-пливи, манюня", – каже він вслід маленькому дельфіну.
Такий вчинок військового викликав неабияке захоплення у користувачів мережі. Люди наголошують, що війна не здатна вбити добро, яке є у людському серці.
Дивіться відео: український військовий рятує дитинча дельфіна