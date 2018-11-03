Президент Петро Порошенко підписав зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинополем. Також, Порошенко зустрівся у з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. У Єгипті розбився російський винищувач МіГ-29М. Такими були головні новини суботи, 3 листопада, в Україні та світі.

Угода між Порошенком і Варфоломієм

У Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом у створенні незалежної православної Церкви в Україні.

Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви... Вселенський Патріарх надає Томос, визнаючи незалежність української Церкви, і вручає його обраному на Соборі Предстоятелю,

– сказав Порошенко.

Вітаю всіх з підписанням Угоди про створення незалежної української Церкви.



Це Угода про співпрацю у створенні незалежної православної Церкви в Україні, Вселенський Патріарх надає Томос, визнаючи незалежність української Церкви, і вручає його обраному на Соборі Предстоятелю. pic.twitter.com/FM5byYw1Bm — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

Ця угода деталізує процес надання Томосу. У ній вказано, що в Києві буде зареєстровано місію Вселенського Патріархату, яка фактично буде посольством, представництвом Вселенської Патріархії і сприятиме зв'язкам незалежної Української церкви із вселенським православ'ям.

"Це і є Ставропігія (Представництво), відкриття якої передбачено тим самим рішенням Синоду Вселенського Патріархату, яким підтверджено надання автокефалії Православній церкві в Україні і знято заборони з Філарета, Макарія і їх послідовників", – мовиться в документі.

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На таке рішення одразу ж встигли відреагувати у Росії.

"Угода між державою Україна та Константинопольським патріархатом не означає створення Української церкви. Поки тут немає чого коментувати", – наголосив глава російського синодального Відділу по взаєминах Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

Він також іронічно додав, що "всі ці конкордати української влади з Константинополем нічого не змінюють для мільйонів віруючих на Україні".

Що таке Томос?Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Також, на зустрічі з Порошенком Варфоломій подякував за передачу Андріївської церкви у Києві Вселенському патріархату.

Дякую за прекрасний храм Святого Андрія (Андріївська церква – 24 Канал), який ви нам передали в Києві, щоб було постійне представництво матері-церкви в столиці України, – заявив він.

Вселенський патріарх висловив сподівання, що найближчим часом прийде в Україну.

Зустріч Порошенка з Ердоганом

Окрім зустрічі з Варфоломієм, 3 листопада Президент України Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони обговорили питання незаконної анексії Криму, агресію РФ на Донбасі і в Азовському морі та утримання українських політв'язнів у Росії.

Порошенко наголосив, що Україна в особі Ердогана має надійного, доброго друга і партнера.

Важливими є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь "повзучої агресії" Росії в Азовському морі, проблеми порушення прав людини у Криму. Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням цих питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН, – додав глава держави.

Радий зустрічі із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки. pic.twitter.com/ji4YZ8NSN1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

Порошенко навіть запропонував Туреччині підтримати рішення про розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН та взяти участь у складі майбутньої миротворчої місії на території Донбасу, де триває російсько-українська війна.

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У свою чергу, Ердоган наголосив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.

"Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. ... І ми будемо продовжувати охороняти права і інтереси кримських татар - як тих, хто залишився на території Криму, так і тих, хто був вимушений переїхати з того регіону", – наголосив лідер Туреччини.

Також, він запевнив, що позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності та політичної єдності України.

Авіакатастрофа винищувача у Єгипті

Російський винищувач МіГ-29М зазнав аварії у Єгипті під час виконання тренувального польоту. Він належав місцевим військово-повітряним силам і був поставлений Росією в 2018 році в рамках контракту.

Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги в розслідуванні події,

– зазначили в Об'єднаній авіабудівній корпорації.

Єгипетському пілоту вдалося катапультувався, і наразі його життю нічого не загрожує.

Причиною аварії стали неполадки в системі управління літака.

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Росія збудувала паркан на кордоні з окупованим Донбасом

Російська Федерація встановила паркан із колючим дротом, щоб відгородитися від так званої "ЛНР". Відповідне фото зроблене на території окупованої Луганщини з'явилось у мережі.

"Докази того, як ЛНР приєднується до РФ. Новий паркан в районі Піщанівки (нижче Ізварине) з боку РФ уздовж Кам'янки", – підписані знімки.

Пруфы как ЛНР присоединяется к РФ, новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки pic.twitter.com/8Uk9jsa57a — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 3 ноября 2018 г.

Користувачі соцмереж висміяли появу паркану на межі РФ та Луганської області, зауваживши, що таким чином, Росія "братається" з бойовиками.

Неймовірний порятунок дельфіняти українським бійцем

У мережі набирає популярності відео, на якому військовий ЗСУ рятує від гибелі дитинча дельфіна. Тварину викинуло на мілководдя на Херсонщині. Захисник врятував дельфінятко та відпустив у відкрите море.

"Пливи-пливи, манюня", – каже він вслід маленькому дельфіну.

Такий вчинок військового викликав неабияке захоплення у користувачів мережі. Люди наголошують, що війна не здатна вбити добро, яке є у людському серці.

Дивіться відео: український військовий рятує дитинча дельфіна