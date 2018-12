Новини України сьогодні 3 грудня 2018 - новини України і світу

Росія планувала ще задовго до конфлікту поблизу Керченської протоки напасти на Україну. Оприлюднено імена людей, яких напередодні місцеві правоохоронці затримали в Грузії. Який храм стане головним у Єдиної православної церкви. Такими були головні новини понеділка, 4 грудня, в Україні та світі.

Як Росія планувала атакувати Україну на Азові

Супутникові фото, зроблені в неділю, 2 грудня, показали нещодавно розгорнуту ракетну батарею російського класу S-400 на авіабазі Джанкой в окупованому Криму.

Так, підготовка до розміщення С-400 почалася ще задовго до агресії РФ у Керченській протоці. Тому, можна припустити, що загострення взаємин між Москвою та Києвом могло бути спланованим у Кремлі.

Зокрема, у квітні 2018 року знімки цього ж місця показали чисті землі, а будівництво закінчилося до 10 листопада — за два тижні до недавньої ескалації.



У квітні 2018 року на цій ділянці не було жодної техніки/ Джерело: foxnews.com



Зараз на території розміщені ракетні комплекси/ Джерело: foxnews.com

Ці фото підтверджують наявність на базі ракетних комплексів. Зокрема, мовиться про вісім установок, розділених на чотири групи. Вони є розташованими у південно-західній частині бази. Поблизу також видно два радари та декілька вантажівок.

Затримання українців у Грузії: нові деталі

За словами начальника Управління консульського забезпечення МЗС Василя Кирилича, затриманим шести українцям у Грузії призначили адвокатів.

Після початку процесуальних дій прокуратури можна буде зрозуміти, як будуть розвиватися події. Адвокати у них є, передачі організовано. Найголовніше зараз – допомога чесних українських засобів масової інформації в журналістському розслідуванні цієї провокації,

– заявив, зі свого боку, народний депутат України від партії "Об'єднання "Самопоміч" Семен Семенченко.

Згодом він розповів, що у Грузії затримали таких осіб: Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.

"Цих людей затримали за звинувачення у зберіганні зброї. Частина з них є добровольцями батальону "Донбас", частина з них громадяни України, частина — громадяни Грузії", – каже нардеп.

За його словами, вони приїхали до Грузії з 28 по 30 листопада для того, аби зустрітися з побратимами.

Додамо, батько затриманого Луки Чхетія раніше розповідав, що його син планував взяти участь в акції протесту опозиції, яку у неділю, 2 грудня, проводив політик Григол Вашадзе – той, що програв президентські вибори представниці провладної партії "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі та неодноразово заявляв про фальсифікації та порушення під час голосування.

За інфомацією МВС Грузії, затримання відбулося на підставі статті Кримінального Кодексу Грузії, яка передбачає відповідальність за незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Головний храм Єдиної української церкви

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що собор святої Софії у Києві має стати головним храмом єдиної Української православної церкви. За його словами, саме у ньому мають проходити богослужіння помісної церкви.

Я пропоную обговорити, щоб для служіння нової Помісної православної церкви, для служіння священиків міг використовуватися собор Святої Софії в Києві як найважливіший і ключовий собор українського православ'я,

– наголосив очільник парламенту.

Водночас політик додає, що передача Софійського собору єдиній православній церкві стане "актом відновлення історичної справедливості".

Як підкреслив Парубій, він отримав інформацію від Вселенського патріархату, що Синод вже затвердив робочу дату проведення всеукраїнського Об’єднавчого собору, який відбудеться у Києві та на якому буде утворено єдину помісну українську православну церкву, а також обрано її предстоятеля.

Спікер також наголосив, що після проведення Собору передача Томосу новому предстоятелю української церкви буде останньою дією зі створення української церкви.

Названо найкращі хіти 2018 року за версією The Guardian

Імените британське видання The Guardian склало рейтинг найкращих синглів 2018 року, до яких увійшли треки як відомих зірок музичної індустрії, так і новачки своєї справи.

Відповідний рейтинг було складено 50-ма кінокритиками британського видання, які назвали лідера у престижному рейтингу.

Так, першу сходинку посів американський виконавець і актор Дональд Гловер (сценічне ім’я Childish Gambino), який у травні випустив трек This is America. З моменту публікації у відеохостингу YouTube його переглянуло майже 450 мільйонів разів.

Друге ж місце зайняла композиція Make Me Feel виконавиці Жанель Моне. Сингл, випущений в лютому 2018-го року, було також визнано "гімном бісексуалів". А трійку безперечних лідерів закріпила молода поп-співачка Аріана Гранде зі своєю піснею No Tears Left to Cry, що вийшов в пам'ять про теракт на "Манчестер-Арені" у Великобританії, де у 2017 році в цей момент виступала Гранде.

ТОП-10 пісень 2018 року за версією The Guardian:

1. Childish Gambino – This Is America

2. Janelle Monáe – Make Me Feel

3. Ariana Grande – no tears left to cry

4. Robyn – Honey

5. Christine and the Queens – Girlfriend

6. Ariana Grande – thank u, next

7. Let's Eat Grandma – Hot Pink

8. Robyn – Missing U

9. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It

10. The 1975 – Love It If We Made It