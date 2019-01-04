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      Головні новини 4 січня: перший офіційний кандидат у президенти України, провокації Росії

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      Новини України сьогодні 4 січня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 4 січня в Україні та світі / Колаж 24 канал

      У п'ятницю, 4 січня, Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала першого кандидата у президенти України. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві працівника держохорони в Києві. Росія готує низку провокацій проти України. Такими були головні новини 4 січня в Україні та світі.

      Перший офіційний кандидат у президенти

      4 січня Центральна виборча комісія України офіційно зареєструвала першого кандидата на пост президента держави. Ним став колишній міністр екології та природних ресурсів (2014-2015 роки) України Ігор Шевченко.

      Ігор Шевченко прийшов до ЦВК 31 грудня та подав свої документи для реєстрації кандидатом у президенти. Шевченко йде на вибори як самовисуванець. Під час реєстрації він розповів, що пішов з бізнесу ще 10 років тому, і зараз очолює благодійний фонд.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Ігор Шевченко кандидат у президенти України
      Перший зареєстрований кандидат у президенти України Ігор Шевченко

      Водночас ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у президенти правозахиснику з Броварів на Київщині Володимиру Ратушу через невідповідність його заяви вимогам виборчого закону.

      Заява Ратуша про самовисування не було засвідченою в установленому законом порядку. Він не надав документ про внесення необхідної застави у розмірі 2,5 мільйона гривень. Крім того, обсяг автобіографії Ратуша перевищив 2 тисячі друкованих знаків. Також Ратуш допустив низку неточностей у поданих документах.

      Зазначимо, що згідно із законом, кандидат у президенти України має право починати свою передвиборчу агітацію наступного дня після його офіційної реєстрації в ЦВК, а не після оголошення заяви про плани балотуватися на посаду. Тож Шевченко вже 5 січня може починати свою передвиборчу агітацію.

      Справа про вбивству працівника держохорони

      2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом у голову вбив 26-річного місцевого жителя, який виявився працівником Управління державної охорони.

      У поліції розповіли, що трагедія стартувала з дорожнього конфлікту. Чоловік, який вигулював 2 собак, почав конфліктувати з водієм автомобіля щодо першочерговості проходу або проїзду на переході. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки. Під час цього конфлікту чоловік, який вигулював собак, вдарив опонента рукою в голову. Той впав і помер.

      Петро Очеретяний арешт суд вбивство
      Арештований боксер Петро Очеретяний

      Пізніше популярний 36-річний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у вбивстві киянина, прийшов разом із адвокатом до поліції Києва та здався.

      Читайте також: Що відомо про боксера Петра Очеретяного, ймовірного вбивцю співробітника держохорони у Києві

      Вже 4 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Петра Очеретяного у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.

      Росія готує провокації

      Українська воєнна розвідка з’ясувала, що російські спецслужби проводять цілеспрямовану підготовку до інформаційної провокації проти України.

      Так, щоб дискредитувати Україну у світі та виправдати власну агресію в Азово-Чорноморському регіоні, російська сторона готується звинуватити Україну у нібито підготовці терактів на окупованому Донбасі та в Криму.

      У розвідці також не виключають, що для посилення наслідків антиукраїнської інформаційної кампанії Росія може здійснити диверсії на власних об’єктах критичної інфраструктури, а після цього – звинуватити українську сторону у причетності до їх скоєння.

      Водночас про те, що спецслужби Росії готують диверсію проти громадян України в окупованому Криму, сповістив і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Зокрема, він отримав документ, який, за його словами, є орієнтуванням російських спецслужб.

      Так, у документі повідомляється, що "на територію Російської Федерації з метою здійснення диверсійно-терористичних акцій здійснено проникнення диверсійної групи".

      Чубаров припускає, що відомості з документа вже внесені російськими окупантами у сфальсифіковані ними протоколи допитів громадян України, незаконно позбавлених волі, або готуються до внесення найближчим часом.

      Окрім того, Чубаров повідомив, що встановив контакт з деякими особами зі списку. Вони перебувають "за місцем свого постійного проживання на материковій Україні". Спецслужби Росії поки що публічно не коментували заяву Чубарова.

      12 страв на Святвечір

      Вже 6 січня українські християни східного обряду святкуватимуть Святвечір. Бажаєте, щоб він був справжнім та з 12 стравами? Все не так складно, як може здаватися. Однак підготовку варто вже в суботу вдень. Що, як і з чого готувати – у нашому спецпроекті.

      Читайте також: Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України

      12 страв на Святвечір
      Головна страва на Святвечір – кутя

      Теги: Новини України Новини Києва Новини Росії Кримінальні новини Жертви Арешт Рефат Чубаров Україна – Росія Новини політики Ігор Шевченко Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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