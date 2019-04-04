Головні новини 4 квітня: епопея з дебатами Зеленського і Порошенка, підрив авто офіцера ООС

Кандидат у президенти Петро Порошенко погодився на дебати з кандидатом Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський". У Києві підірвали авто офіцера українських спецслужб-учасника Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Українські школи 4 квітня почали приймати документи для вступу дітей до першого класу. Такими були головні новини 4 квітня в Україні.

Дебати між Зеленським і Порошенком

Зеленський покликав Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Він вважає, що дебати мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Порошенко погодився, але нагадав, що існують певні правила дебатів, прописані в законі про вибори президента.

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Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон,

– погодився чинний президент.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

На Суспільному запевнили, що мають технічну можливість провести трансляцію з НСК "Олімпійський". Але за законом дебати мають відбуватися у студії.

Ведучим дебатів мав би стати журналіст Суспільного Павло Казарін. Проте наразі не зрозуміло, чи дебати на НСК "Олімпійський" буде тими самими обов’язковими дебатами, які фінансує держава і проводить Суспільне, чи це будуть додаткові дебати до обов’язкових.

В такому разі (якщо ці дебати будуть додатковими до обов’язкових) самі штаби, які фінансують цей захід, визначатимуть підрядника, який його організовуватиме і самі ж визначатимуть модератора,

– зауважив журналіст.

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ЦВК каже, що дискусія на стадіоні – це нормальна агітація кандидатів і це законно, але це не дебати. Тому грошей на це не дадуть. Хоча зрозуміло, що кандидати і самі можуть знайти ресурси для цього. Так, у Порошенка заявили, що він готовий сплатити половину за дебати на стадіоні. А ще в його команді не проти провести дискусію у два тури – і на стадіоні, і в телестудії.



У соцмережах вже з'явилося багато жартів і мемів про майбутні дебати

Та на цьому виклики кандидатів-конкурентів не завершились. Так, Порошенко запропонував вранці Зеленському 5 квітня разом здати кров для перевірки на наркотики та алкоголь у медпункті на "Олімпійському". Якщо ж Зеленський не приїде, то Порошенко планує сам здати всі тести в той же день.

Проте в Зеленського заявили, що він відмовляється здавати аналізи на "Олімпійському". Натомість кандидат запропонував Порошенкові здати аналізи 5 квітня о 8:00 в лабораторії Eurolab – нібито незалежній. До речі, президентом і засновником Eurolab є Андрій Пальчевський – друг Зеленського, який відкрито підтримує його.

Але і це ще не кінець у палкій суперечці на тему дебатів. Адже Зеленський запропонував екс-кандидатці у президенти Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з Порошенком і дав лідерці "Батьківщини" добу на роздуми. У Тимошенко сказали, що думають. А в Порошенка гадають, що таким чином Зеленський хоче уникнути дебатів.

Панове кандидати. Дебати – за "Законом про вибори президента України". В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка,

– заявив голова правління НСТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласанія.

Дивіться відеозвернення Зеленського до Тимошенко:

Підрив авто бійця ООС

На вулиці Вільямса в Києві вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda. Авто належить офіцеру українських спецслужб-учаснику Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Сам він не постраждав, натомість поранень зазнав підривник. Він згодом помер у лікарні, не приходячи до тями.

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Диверсант спробував встановити міну під авто, проте саморобна вибухівка спрацювала передчасно, заявив журналіст Юрій Бутусов.

Очевидно, що диверсант стежив за автомобілем, а також діяв у складі групи.

У поліції заявили, що на місці події правоохоронці виявили машину, яка належить місцевій мешканці. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та відкрили справу про замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Перший раз у перший клас

Українські школи 4 квітня почали приймати документи для вступу дітей до першого класу. Останній день, коли можна подати заяву, – 31 травня.

Які документи треба подати для вступу дитини в 1-ий клас?

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заяву батьків та паспорт одного з них;

копію свідоцтва про народження дитини;

оригінал медичної довідки дитини;

документ, що підтверджує місце проживання дитини.

Якщо до першого класу збирається дитина з особливими потребами, її батьки мають надати школі документ (оригінал), який підтверджує стан дитини. Це – висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).



Правила прийому до першого класу

Що треба знати про документ, який підтверджує місце проживання дитини?

Місце проживання може бути підтверджене виключно реєстрацією місця проживання. На цьому наголошує Міністерство освіти наголошує. Це різні поняття, тож документи теж різні.

Це може бути будь-який документ, що підтверджує місце проживання саме дитини або одного з її батьків.

Більше про правила прийому дітей у перші класи читайте у матеріалі 24 каналу за посиланням.