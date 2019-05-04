Головні новини 4 травня: зустріч Зеленського з головами фракцій та побиття журналіста у Черкасах

Новообраний Президент України Володимир Зеленський із керівниками фракцій парламенту та головою ВР Андрієм Парубієм – найбільше говорили про інавгурацію. Невідомі жорстоко побили журналіста-розслідувача вдень у центрі Черкас, він у комі. Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. .Такими були головні новини суботи, 4 травня.

Перша зустріч Зеленського із керівники фракцій

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Майбутній гарант провів зустріч з керівниками парламентського процесу в Україні та спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Говорили найбільше про інавгурацію – її дата стала основною темою зустрічі. Володимир Зеленський наголосив – пропонує 19 травня. При цьому зазначив – саме із теми інавгурації розпочнуться усі інші.

Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити,

– сказав Зеленський він перед засіданням.

Опісля розмови Зеленський пояснив - обговорювалися різні дати, оскільки "є різні думки у лідерів фракцій". І принагідно згадав – на інавгурацію приїдуть "іноземні гості".

"Я пояснив, що нам треба визначатися з датою, бо є контакт з іноземними гостями, яким також треба зрозуміти свій графік, бо всі хочуть приїхати до нас, в Україну, для святкування цього серйозного дня", – сказав він після засідання.

Підсумок цієї частини зустрічі - 14 травня. Саме тоді Верховна Рада обговорюватиме дату події на своєму засіданні.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про проведення урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги новообраним президентом України Володимиром Зеленським на 19 травня 2019 року. Документ 3 травня зареєстрував народний депутат Сергій Міщенко.

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Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.





На зустрічі обговорили і низку інших важливих питань – щоправда, не заглиблюючись у них. Серед тем – агресія Росії, мініські домовленості, співпраця з міжнародними партнерами, ставлення новообраного президента до виборчої системи та закону про скасування недоторканності.

Учасники зустрічі кажуть, що поговорили конструктивно, а ось сам Володимир Зеленський більш стриманий у коментарях. Пояснює, що це знайомство було першим, тому говорити про тісні взаємини – рано.

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Невідомі жорстоко побили українського журналіста у Черкасах

Зараз журналіст-розслідувач Вадим Комаров у комі. За інформацією поліції, інцидент стався близько 9 ранку у центрі міста. Невідомий напав на журналіста, побив його та зник. У поліції повідомили, що Комаров був без свідомості, його госпіталізували із відкритою черепно-мозковою травмою.



Депутат тамтешньої міськради Олександр Радуцький у коментарі 24 каналу розповів, що журналіста прооперували. Зараз він перебуває у комі.

Можливо, оперуватимуть додатково, якщо гематома, яку видалили, знову з'явиться. Треба зробити цьому розголос, адже дійшло до того, що нападають посеред білого дня. Є інформація, що били не один раз, а декілька, наче добивали,

– сказав Радуцький​

Колега постраждалого Валерій Макєєв на своїй сторінці у Facebook повідомив, що замах на вбивство пов'язаний із професійною діяльністю Комарова. Днями мало вийти розслідування щодо протиправних дій заступника мера, який представляє ВО "Свобода" у виконкомі Юрія Ботнара.

"Місцеві чиновники зухвало шантажували керівництво "Спартака" погрожуючи "масштабною спортивною реформою" із закриттям спортивних шкіл у місті Черкаси, посилаючись на те, що досвід із закриття департаментів у них вже є", – написав він.

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Що відомо про Вадима Комарова?55-річний журналіст-розслідувач відомий своїми гострими матеріалами щодо болючих тем у регіоні. Він писав, зокрема, про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво та корупцію у Черкаській міськраді. Відомо, що у 2016 році Комарова намагались застрелити.

Артеменко подав у відставку

Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Її він очолював із 2014 року. Артеменко у своїй заяві повідомив, що термін його повноважень як члена Національної ради завершується у липні. Проте, він прийняв рішення піти з посади на два місяці раніше.

Причини дві. По-перше, проста людська втома – протягом 5 років у постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу,

– сказав Артеменко.

Президент Петро Порошенко уже звільнив Юрія Артеменка з посади члена Нацради. Відповідний указ від 4 травня з'явився на його офіційному сайті.

Що відомо про Юрія Артеменка? Український журналіст, політик, громадський діяч, народний депутат України IV та V скликань, був головою Запорізької обласної державної адміністрації у 2005 році, екс-голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.



У 2013 році став заслуженим журналістом України, а в 2014 році потрапив у "100 найвпливовіших українців" журналу "Фокус".

Юрій Артеменко розповів здобутки Нацради за час його керівництва, серед них:

- створення Суспільного телебачення та радіо

- впровадження нового стандарту цифрового радіо у Києві

- перехід від аналогового до цифрового телемовлення

- започатковання мовних квот на радіо, що призвело до появи великої кількості нових українських пісень та нових молодих виконавців та обмеження трансляції близько 80 телепрограм з Росії-агресора.

Атеменко додав, що з нереалізованого залишилося ухвалення нового закону про аудіовізуальні послуги, запуск фольклорного радіо, відкриття освітнього та військово-патріотичного телеканалів, завершення будівництва мережі суспільного мовлення та створення потужного моніторингового центру.

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Водночас Порошенко призначив нового члена нацради – ним став Володимир Горковенко. Відомо, що Володимир Горковенко раніше працював завідувачем відділом в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента.

Коли ж нарешті спека?

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Літо наближається, але не все відразу. Ми дізнались, чого варто чекати від літа, аби ви могли як слід до нього підготуватися. У травні погода в Україні поступово покращуватиметься, а температура повітря підніметься до +24+26 градусів. Червень та липень 2019 року будуть аномально спекотними в Україні, а температура повітря підніматиметься вище +30 градусів.



Незважаючи на сонячну погоду, влітку буде й кілька дощових днів. Перший місяць літа почнеться похолоданням та короткими дощами, а вже з другої декати прийде справжня спека.

Температура буде доходити до +29+33 градусів. У липні температури будуть такими ж досить спекотними,

– розповів 24 каналу синоптик Леонід Горбань.

У липні гаряча погода протримається найдовше. Аномальне тепло почне спадати лише у половині серпня. До кінця останнього місяця літа температура повітря опуститься до +19+22 градусів і нижче, почнуться дощі.