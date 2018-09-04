Головні новини 4 вересня: старт роботи ВРУ, екологічна катастрофа в Криму та листи від Сенцова

У Верховній Раді пройшло перше засідання дев'ятої сесії. Екологічна ситуація в окупованому Криму щораз сильніше загострюється після викиду небезпечних токсичних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Олег Сенцов написав два листи з російської в'язниці, в яких розповів про свій стан. Японію накрив потужний тайфун "Джебі". Такими були головні новини 4 вересня в Україні та світі.

Старт роботи Верховної Ради

Верховна Рада України відкрила 9 сесію. Так, народні депутати України нарешті повернулися до роботи після відпустки, яка тривала з 13 липня.

Дивіться відео про сесійний день у ВР:

Під час сесії, Рада ухвалила євроінтеграційний закон про подолання піратства. За нього проголосувало 240 депутатів. Нововведення передбачають створення механізму, завдяки якому правовласники зможуть додатково контролювати видачу контрольних марок.

Так, Міністерство економічного розвитку протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках, дані про заявника, кількість виданих контрольних марок, їх серії, номери, дату видачі.

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Окрім того, у парламенті нарешті з'явився текст законопроекту про зміни до Конституції, який напередодні вніс Президент Петро Порошенко. Зміни стосуються курсу на Євроінтеграцію і вступ до НАТО.

Закріплення в Конституції України неухильного курсу в НАТО та Євросоюз до набуття повноцінного членства майже одноголосно визначено ключовою задачею Парламенту,

– зазначив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Нардепи прокоментували законопроект Порошенка про зміни до Конституції: відео

Також, на засіданні Рада відмовилася вводити адміністративну відповідальність за використання квартир у багатоповерхових будинках не за призначенням.

Документом пропонується ввести адміністративну відповідальність за використання квартир у багатоповерхівках (від 16 поверхів) не за призначенням. За таке правопорушення автори пропонують накладати штраф від 34 тисяч до 51 тисячі гривень.

4 вересня народні обранці ще встигли зареєструвати проект постанови парламенту про заяву в Норвезький Нобелівський комітет щодо висунення кандидатури незаконно засудженого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Екологічна катастрофа в Криму

Наприкінці серпня у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

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Ситуація на півострові загострюється з кожним днем. Через токсичні викиди російська влада окупованого Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста, а завод "Титан", який, найімовірніше, є причиною забруднення закрили на два тижні.

Сьогодні вночі, 4 вересня, через зміну погоди, гранично допустима концентрація сірчистого ангідриду вперше перевищила норму. За погодженням з керівництвом "Титану", прийнято рішення на два тижні призупинити виробництво заводу,

– заявив незаконний "глава республіки Крим" Сергій Аксьонов.

Окрім цього, в Армянську оголосили двотижневі шкільні канікули.

"Прийнято рішення оголосити канікули на два тижні для шкіл і дитячих садків Армянська. Всіх дітей міста шкільного та дошкільного віку – з мамами, – відправити відпочивати в наші кримські санаторії. Все буде за рахунок держави, створено оперативний штаб", – додав Аксьонов.

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Через хімічні викиди збільшилися звернення мешканців Армянська до лікарень. Люди скаржаться на різні алергічні реакції.

Згодом, у мережі з'явилися фото з селища Перекоп, що постраждало від викиду небезпечних токсичних речовин. На знімках видно, що екологічна ситуація в окупованому Перекопі сягнула жахливого рівня. Так, на вулицях, що розташовані в безпосередній близькості до кислонакопичувача, практично вимерла вся рослинність, а з дерев опало все листя.

Армянск

Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.

Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/bnB3RGV54g — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 вересня 2018 р.

Як розповів речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, хімічний викид у місті Армянську наразі не загрожує материковій частині України, зокрема Херсонській області.

Вітри наразі дують у бік тимчасово окупованого Криму. Тому основна загроза спрямована у бік окупованої території. Тому наголошуємо, що люди, які проживають у небезпечній зоні, біля промислового об'єкту, можуть за необхідності їхати на материкову Україну. Звісно, ми надамо допомогу і зробимо це максимально швидко та ефективно,

– прокоментував Слободян.

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Водночас, неподалік КПВВ "Чаплинка" продовжують фіксувати збільшення небезпечних речовин у повітрі.

За словами постійного представника Президента України в АР Крим Бориса Бабіна, ситуація на армянському заводі "Титан" загострилася через незадовільний стан обладнання, низьку якість сировини, людський фактор і хижацьке ставлення власників підприємств до населення і ресурсів.

"Окупанти використовують ситуацію для маніпуляції. В них є напівфейк, що причиною є відстійник, який висох. Вони дійсно підсихають, але це не основне джерело забруднення. Його використовують, щоб через певний тиск, обіцянки та погрози зробити класичний російський шантаж. Вони хочуть змусити нас дати їм воду, але не тільки для "Титану", а для всіх промислових підприємств", – сказав Бабін.

с.Перекоп

На берегу кислотоотстойника

природа умерла

ЭВАКУАЦИЯ!

Армянск

Здесь так красиво

Я перестаю дышать pic.twitter.com/kUdyS6EVdS — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 вересня 2018 р.

Листи від Сецова

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав два нові листи своїм друзям в Україні. Один з них отримав активіст Олексій Гриценко. У ньому політв'язень написав про свій стан та плани після визволення.

Тримається бадьоро. Здаватися не збирається і нас просить не здаватися у жодному разі. Схуд до 72 кілограмів,

– переказав зміст листа Гриценко.

За словами активіста, Сенцов просить більше писати йому та розповідати про все, що відбувається навколо, оскільки інформацію він отримує лише із листів.

"Всі особисті прохання передає через сестру, Наталю Каплан, тому, друзі, давайте разом допомагати Наталі. Є діти, є мама, багато поїздок адвокатів, в тому числі – і по міжнародних інстанціях. Далі, думаю, пояснювати не треба", – додав він.

Другий лист отримала ведуча телеканалу "Еспресо" Христина Яцків. За словами журналістки, його вона отримала 4 вересня – на роковини смерті українського письменника Василя Стуса.

У листі, який датований 28 серпня, політв’язень вітає з Днем Незалежності, а також висловлює сумніви щодо того, що відпустять навіть його одного. За словами Сенцова, навіть якщо це станеться, це буде найпідлішим вчинком зі сторони російської влади.

Раніше телеведуча писала режисеру, що він вже отримав перемогу над президентом Росії Володимиром Путіним, бо для господаря Кремля він, живий чи мертвий, – у будь-якому разі це поразка.

"На це Олег відповів: "Ти не враховуєш варіанту, коли він перемагає: не віддає, але і не дає померти". Думаю, зрозуміло, про який варіант мовиться", – розповіла Яцків.

Потужний тайфун в Японії

На Японію обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі". Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої. Окрім того, скасовано сотні внутрішніх авіарейсів, тимчасово припинили залізничне сполучення.

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Тайфун рухається у північному напрямку, у бік найбільшого острова країни Хонсю. Сила вітру становить 160 кілометрів за годину та досягає подекуди 215 кілометрів за годину. Він зносить на своєму шляху покрівлі будівель, автомобілі та навіть міцні металеві конструкції.

Наразі відомо, що через негоду загинуло щонайменше 6 людей, ще десятки поранених. Жителів міст, який найбільше загрожує небезпека евакуйовують.

Дивіться відео тайфуну "Джебі" у Японії:

Pray for Japan everyone. Typhoon Jebi the strongest typhoon yet since 1993 is hitting their country. pic.twitter.com/zkhN6MHtai — Neil Jed Castro (@neiljedcastro) 4 вересня 2018 р.

One Million Told To Evacuate As Typhoon Jebi Hits Japan.

Heavy rainfall, giant waves, and 135mph winds have attacked Japan during Typhoon Jebi – the worst storm to have hit the country in 25 years.#Japan#Jebihttps://t.co/I9711RMViI pic.twitter.com/uyfOSxo18q — Mushy (@mushtaqsoc) 4 вересня 2018 р.

Корисні перекуси для школярів

3 вересня в Україні розпочався навчальний рік для дітей та студентів. Інтенсивні заняття фізкультурою та розумова активність на уроках виснажують дитину за день. Аби допомогти учням залишатися активними та зосередженими на науці, журналісти 24 Каналу підготували для вас Топ-5 корисних перекусів, які з легкістю можна приготувати.