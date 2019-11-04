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      Головні новини 4 листопада: скандальне листування Тищенка, рік без Каті і Луценко склала мандат

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      Новини України сьогодні 4 листопада 2019 – новини України та світу
      Головні новини 4 листопада / колаж 24 каналу

      Новий скандал у фракції "Слуги народу": пранкер, який нещодавно листувався від імені Рябошапки з Яременком, оприлюднив свою бесіду з іншим нардепом – Миколою Тищенком. В Україні та світі пройшли масштабні акції "Рік без Каті": 4 листопада минають роковини з дня смерті активістки. Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Луценко склала мандат. Такими були головні новини вівторка, 4 листопада.

      Найголовніші новини за сьогодні в Україні та світі

      Нове скандальне листування

      Важливо: Зеленський підписав закон про суддів: що він передбачає

      Пранкер "Джокер" опублікував листування з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком. У листуванні він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується з Тищенком про ситуацію всередині фракції, конфлікт нардепа з Олександром Ткаченком та гроші "в конвертах" для "слуг народу".

      На початку листування "Джокер" представився Тищенку Рябошапкою і влаштував з ним душевну розмову про події в політиці. Тищенко активно відповідав на всі повідомлення, в яких описував складу внутрішню ситуацію у фракції "Слуги народу". Нардеп також ділився хвилюваннями про те, що буде з його майбутнім, якщо нічого не зміниться.

      Бізнесу пи*дець без мене. Ім'я вбивають у мотлох. Думав, – команда, сім'я, колектив, всі один за одного і просто ху*ю... Дружина плаче, щодня говорить, що мене посадять... Як далі – не розумію,
      – скаржиться Тищенко "генпрокурору".

      За словами нардепа, окремий "пи*дець у партії" – колишній гендиректор телеканалу "1+1", чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, наділений "манією величі".

      Однією з найцікавіших тем розмови є "зарплата к конвертах" від керівництва держави народним депутатам. Пранкер намагався вивести Тищенка на відверту розмову про "зарплати в конвертах" і написав, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як Тищенко роздавав зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: "а чи багато їх було?"

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      "Рябошапка" написав Тищенку, що його могли записати на відео в момент, коли нардеп роздавав гроші. Пранкер попросив Тищенка вигадати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Нардеп просить поради, як це зробити: "Скажи, пліз, я поміняю тактику". Тищенко також намагався з'ясувати у "Рябошапки", хто конкретно з однопартійців на нього доніс.

      Про що ще встиг розповісти Тищенко "Рябошапці" – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Свої слова пранкер підтверджує ось такими скріншотами з листування:

      "Рік без Каті": Україна та світ у роковини загибелі активістки

      Основне: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

      У річницю загибелі Катерини Гандзюк 4 листопада у Києві та десятках інших міст України і світу провели акцію пам'яті вбитої херсонської активістки. Зокрема, акція у Києві розпочалася о 19:00 біля Офісу Президента.

      Її організатори та учасники вимагали справедливості для всіх, хто загинув в Україні за те, що мав силу говорити правду і чинити опір перевертням, корупціонерам, місцевим елітам і злодіям, які ховаються за званнями і погонами.


      Люди запалювали лампадки біля фото Катерини Гандзюк під Офісом Президента/ фото Марії Писаренко (24 канал)


      Сенцов на акції пам'яті Каті Гандзюк/ фото Марії Писаренко (24 канал)

      На акції були батьки Каті: Віктор та Надія Гандзюки. Слід зауважити, що тато загиблої активістки раніше звертався до президента Зеленського із закликом прийти на подію. Втім, глави держави на акції так і не дочекалися. Натомість Зеленський коротко відреагував на роковини смерті Гандзюк у своєму фейсбук.

      Під Офісом Президента друзі Катерини та небайдужі громадяни встановили напис "Мовчання вбиває". Також учасники акції запалили символічні лампадки біля фотографії Гандзюк.

      Актуально: Якими були останні слова Каті Гандзюк: мама активістки розповіла про смерть доньки

      Акція пам'яті Катерини Гандзюк під Офісом Президента: відео

      Луценко склала мандат

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      Народна обраниця від фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко вирішила скласти свої повноваження в парламенті. Причиною вона назвала поганий стан здоров'я, який не дозволяє їй працювати в повну силу.

      Депутатка написала у фейсбуці, що вже написала відповідну заяву та подала її в апарат парламенту.

      Ситуацію вже прокоментував і чоловік парламентарки, колишній генпрокурор Юрій Луценко. Він наголосив: його дружина має проблеми з серцем.

      Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців з повною віддачею, як вона це робила і в опозиції і при владі,
      – сказав він.

      До слова, Луценко заперечив, що складання депутатських повноважень дружиною пов'язане з його від'їздом у Лондон і кримінальною справою проти нього. Ба, більше – Юрій Луценко вже повернувся з Лондона в Україну. Знову ж таки через проблеми зі здоров’ям у його дружини.

      До речі, вже стало відомо, хто, найімовірніше, замінить Ірину Луценко у Раді. Це може бути Наталія Бойко, яка йшла на парламентські вибори під номером 24 у списку "Європейської Солідарності". Саме їй не вистачило буквально одного місця, аби потрапити до Ради.

      Читайте також: Депутат російської Держдуми "інспектував" Золоте: як реагують в Міноборони та МЗС

      Раніше Бойко працювала в уряді Володимира Гройсмана заступником міністра у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

      Більше про неї та інших ймовірних кандидатів на вакантне місце – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Юрій Луценко Новини України Микола Тищенко Ірина Луценко Справа Катерини Гандзюк Новини політики
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