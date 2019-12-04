Головні новини 4 грудня: пожежа в Одесі, суд у справі вбивства 3-річного сина Соболєва
В Одесі горів коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу: 1 загибла, 26 постраждалих. Суд взяв під варту обох підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. СБУ прийшла з обшуком в офіс охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком. Такими були головні новини 4 грудня в Україні та світі.
Найважливіші новини за середу, 4 грудня, в Україні та світі:
Пожежа в Одесі на Троїцькій
В Одесі спалахнув коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, площа пожежі – понад 4 000 квадратних метрів. Загинула 17-річна дівчина, 26 людей постраждали, а місцезнаходження 15 людей досі залишається невідомим.
Коротко про головне: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини
Пожежа спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Вогонь вдалося загасити лише о 19:30. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
Пожежа в Одесі на Троїцькій/ Фото: "Думская"
Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.
Відомо, що загинула 17-річна студентка, 15 людей досі розшукують. На місці події продовжують працювати служби.
Важливо: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси
Поліція уже відкрила кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:
Лаврегу та Семенова взяли під варту
Шевченківський районний суд Києва взяв під варту на два місяці без права внесення застави обох підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика – Андрія Лаврегу та Олексія Семенова.
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Засідання суду проходило в закритому режимі через загрози життю підозрюваних. Прокурор підтвердив, що Лаврега та Семенов були учасниками одно з добровольчих батальйонів. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.
Коротко про підозрюваних:
- Про Андрія Лаврегу відомо, що він родом із Черкас, на фронт пішов у 17 років. Командир хлопця Андрій Гергерт розповів, що хлопець пішов з батальйону 7 місяців тому. За словами командира він був одним з найкращих бійців.
- Про іншого підозрюваного, Євгена Семенова, відомо, що він служив в одному батальйоні з Лаврегою. Військову службу в "Аратті" він проходив з 2017 по 2019 роки у місті Маріуполі.
Нагадаємо! Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. Всі новини про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина – читайте за посиланням.
Казахстан не вважає Крим анексованим Росією
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Він додав, що вірить у порядність керівництва Росії.
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На питання про те, чи був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні, зокрема війною і анексією Криму, Токаєв відповів, що не називає те, що сталося з Кримом анексією. За його словами, це занадто голосне слово для опису того, що відбулося у Криму.
У Міністерстві закордонних справ України уже відреагували на слова Токаєва. МЗС зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Казахстану.
Речниця МЗС України Катерина Зеленко заявила, що Україна занепокоїна словами лідера Казахстану, бо вони суперечать міжнародновизнаній позиції.
Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва
- Став президентом країни 20 березня 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади.
- Раніше 66-річний Токаєв був на посаді голови сенату Казахстану, а до цього – главою МЗС та прем'єр-міністром.
- Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ. У 2008 році Токаєв став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ.
- А вже в березні 2011 року був призначений на посаду заступника Генерального секретаря ООН,
- Генерального директора відділення ООН у Женеві, а також особистого представника Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння. Також Токаєв є багаторічним президентом Федерації настільного тенісу Казахстану.
Обшуки в офісі охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ренат Кузьмін заявив, що в офіс лідера партії Віктора Медведчука у Києві навідалися силовики, імовірно СБУ. Самого депутата у будівлю не впустили.
Згодом у СБУ заявили, що слідчі дії відбуваються в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Віктором Медведчуком.
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Що кажуть у Медведчука:
Кузьмін переконаний, що обшуки є "помстою СБУ" за звернення депутатів "Опоплатформи" до Державного бюро розслідувань про відкриття кримінальної справи проти співробітників СБУ через "незаконне стеження за депутатами від партії".
У коментарі 24 каналу у пресслужбі Віктора Медведчука підтвердили інформацію про обшуки.
Що кажуть у СБУ:
Слідчі дії відбувалися в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Віктором Медведчуком. Правоохоронці викрили протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за гроші збувала інформацію "з обмеженим доступом". Йдеться про роздруківки телефонних з'єднань та дані із закритих баз.
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Досудове слідство триває у межах кількох кримінальних проваджень:
- порушення недоторканності приватного життя;
- несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах;
- зловживання владою або службовим становищем.
Одному із співзасновників детективного агентства уже навіть оголошено про підозру за ці злочини.
Зверніть увагу! Народні депутати від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли на посади своїх помічників працівників "Детективної охоронної компанії "Шторм". Ця компанія раніше охороняла Медведчука і перешкоджала роботі журналістів. Більше – за посиланням.
Що відомо про Віктора Медведчука?Віктор Медведчук – український бізнесмен, народний депутат та лідер "Опозиційної платформи – За життя". В українському політикумі відомий як кум російського президента Путіна. Відомий своїми русофільськими поглядами. Є прихильником ідеї федералізації України, у якій Крим їй "не належить".
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