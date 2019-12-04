Головні новини 4 грудня: пожежа в Одесі, суд у справі вбивства 3-річного сина Соболєва

В Одесі горів коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу: 1 загибла, 26 постраждалих. Суд взяв під варту обох підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. СБУ прийшла з обшуком в офіс охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком. Такими були головні новини 4 грудня в Україні та світі.

Найважливіші новини за середу, 4 грудня, в Україні та світі:

Пожежа в Одесі на Троїцькій

В Одесі спалахнув коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, площа пожежі – понад 4 000 квадратних метрів. Загинула 17-річна дівчина, 26 людей постраждали, а місцезнаходження 15 людей досі залишається невідомим.

Коротко про головне: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини

Пожежа спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Вогонь вдалося загасити лише о 19:30. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

Пожежа в Одесі на Троїцькій/ Фото: "Думская"

Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.

Відомо, що загинула 17-річна студентка, 15 людей досі розшукують. На місці події продовжують працювати служби.

Важливо: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:

Лаврегу та Семенова взяли під варту

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту на два місяці без права внесення застави обох підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика – Андрія Лаврегу та Олексія Семенова.

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Засідання суду проходило в закритому режимі через загрози життю підозрюваних. Прокурор підтвердив, що Лаврега та Семенов були учасниками одно з добровольчих батальйонів. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.

Коротко про підозрюваних:

Про Андрія Лаврегу відомо, що він родом із Черкас, на фронт пішов у 17 років. Командир хлопця Андрій Гергерт розповів, що хлопець пішов з батальйону 7 місяців тому. За словами командира він був одним з найкращих бійців.

відомо, що він родом із Черкас, на фронт пішов у 17 років. Командир хлопця Андрій Гергерт розповів, що хлопець пішов з батальйону 7 місяців тому. За словами командира він був одним з найкращих бійців. Про іншого підозрюваного, Євгена Семенова, відомо, що він служив в одному батальйоні з Лаврегою. Військову службу в "Аратті" він проходив з 2017 по 2019 роки у місті Маріуполі.

Обом хлопцям ще немає 20 років. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо! Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. Всі новини про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина – читайте за посиланням.

Казахстан не вважає Крим анексованим Росією

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Він додав, що вірить у порядність керівництва Росії.

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На питання про те, чи був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні, зокрема війною і анексією Криму, Токаєв відповів, що не називає те, що сталося з Кримом анексією. За його словами, це занадто голосне слово для опису того, що відбулося у Криму.

У Міністерстві закордонних справ України уже відреагували на слова Токаєва. МЗС зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Казахстану.