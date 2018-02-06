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Головні новини 5 лютого: Успіхи України на Донбасі, "бомба для Порошенка" від Жиріновського

08:12, сьогодні 3167 Читать новость на русском
Головні новини 5 лютого в Україні та світі: успішна операція на Світлодарській дузі, гучна заява Жиріновського
Головні новини 5 лютого в Україні та світі: успішна операція на Світлодарській дузі, гучна заява Жиріновського / Колаж 24 Канал

Військовослужбовці 25-го батальйону "Київська Русь" провели вдалу операцію на Світлодарській дузі, здобули трофей та ліквідували двох бойовиків, скандальний Володимир Жиріновський запропонував використати ядерну зброю, аби знищити резиденцію Петра Порошенка. Такими були головні новини 5 лютого в Україні та світі.

Успішна операція ЗСУ на Донбасі

Українські воїни провели успішну операцію на Світлодарській дузі. Зауважимо, що такий крок був вимушеним, оскільки терористи, жодним чином не дотримуючись домовленостей про перемир’я, здійснюють постійні провокації та обстрілюють українські позиції.

В результаті операції було ліквідовані двоє терористів. Був захоплений кулемет НСВТ калібру 12,7 разом з триногою, ручний протитанковий гранатомет і іншу зброю, а також різні документи, серед яких були журнали спостережень і карти вогню,
розповів волонтер Юрій Мисягін.

Додамо, за останні кілька місяців сили АТО загалом звільнили від терористів "ЛДНР" п'ять населених пунктів: Травневе, Гладосове, Верхньоторецьке, Новоолександрівку та Катеринівку.

Сюжет 24 Каналу про успішну операцію на Світлодарській дузі

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Жиріновський погрожує

Опальний російський політик Володимир Жиріновський укотре відзначився гучною заявою. Цього разу лідер ЛДПР пригрозив українському президентові Петрові Порошенку. Зауважимо, що сталося це під час дискусії, присвяченій проблемам стратегічного стримування та використання ядерної зброї.

"Маленьку бомбу. Не велика Хіросіма, а маленька. Ось там, де резиденція президента України Порошенка, невелику таку, котлованчик, наприклад.." – зауважив він.

У зв’язку з цим ведучий передачі, де виступав Жиріновський, здивувався таким словам і висловив переконання у тому, що ядерна зброя незалежно від її розміру має потужну смертоносну силу, а також засумнівався у розумінні мети дії ядерної бомби скандальним політиком.

"Діє на 10 км. Можете зрозуміти?! Ось випити літр горілки, або 30 грам. Різниця є? 30 грам йде нормально. Ну добре, та радіація буде, мінімальна. Але знову, забезпечити мінімально ось все це. Можна цього досягти", – додав Жиріновський.

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Злочини Росії у Сирії

Після того як сирійські повстанці збили російський літак Су-25 та вбили пілота, російська авіація завдала ракетні удари по містах у провінції Ідліб, у тому числі по мирних мешканцях. Внаслідок авіаударів був пошкоджено госпіталь.

Загалом нальоти було здійснено по містах Кафр-Нубл і Маасран, а також Саракеб, Маарет аль-Нууман та Ідліб. У результаті загинули десятки мирних людей. Крім того, пішли із життя щонайменше п'ять осіб в результаті потрапляння ракети у житловий будинок в Кафр-Нубл.

Також державна армія Асада, політику якого підтримує президент Росії Володимир Путін, скинула на сирійське місто Серакиб газову бомбу.

Як повідомляють місцеві медики, вертоліт скинув бочкову бомбу з хлором. Усі постраждалі потребували медичну допомогу у зв’язку з проблемами дихання, з них троє – рятувальники.

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Негода розгулялась Заходом України

У Львові за минулі вихідні, 3-4 лютого, загалом випало 64% від місячної норми опадів. Відтак, внаслідок негоди впали 92 дерева та було пошкоджено 8 автомобілів.

За 2 дні у Львові впало 92 дерева. Унаслідок падіння дерев пошкоджено 8 автомобілів, які були припарковані у недозволених місцях,
– зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Окрім того, раніше, через загрозу нових падінь дерев та гілок для відвідувачів закрито музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай".

Негода, Львів, погода, лихо
Негода наробила лиха у Львові

Крім того, у Івано-Франківській області від переохолодження помер 67-річний чоловік. Постраждалого доставили в лікарню з обмороженням рук і ніг, але лікарі не змогли його врятувати.

Медики у жителя Рогатина діагностували обмороження першого та другого ступеня верхніх і нижніх кінцівок та перевели в реанімацію, але ці травми виявились не сумісні із життям.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна у Сирії Володимир Жиріновський АТО Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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