Головні новини 5 лютого: обшуки на 1+1, аварія літака в Стамбулі, тарифи на воду

СБУ навідалася з обшуками на телеканал "1+1". У Стамбулі пасажирський літак злетів у яр та розламався на три частини. В Україні зросли тарифи на водопостачання і водовідведення. Укрзалізниця співпрацюватиме з Deutsche Bahn та отримала нового тимчасового керівника. Такими були головні новини середи, 5 лютого.

Найважливіші новини України та світу за середу, 5 лютого:

Обшуки на телеканалі "1+1"

Служба безпеки України проводить обшук в офісі телеканалу "1+1". Перевірка, імовірно, пов'язана зі скандальною прослушкою прем’єра Олексія Гончарука.

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Правоохоронці підозрюють, що запис розмови глави уряду монтували на комп'ютері журналіста "плюсів" Євгена Куксіна, а потім злили у мережу.

Перевірка пройшла у редакціях проєктів "Гроші" та "Секретні матеріали" на вулиці Куренівській, 18. Служба безпеки України повідомила, що обшуки у приміщеннях телеканалу ніяк не пов'язані з роботою ЗМІ.

За даними СБУ, до монтування прослушки причетний журналіст "плюсів" Євген Куксін. Його підозрюють у порушенні статті 359 – незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Якщо провину журналіста доведуть, йому загрожує ув'язнення від 7 до 10 років.

Додамо, обшуки проводили не лише у офісі "1+1", а й вдома у журналіста Куксіна та його колеги Дениса Данька. В останнього правоохоронці вилучили 3 флешки, робочий системний блок, планшет і ноутбук.

Обшуки на телеканалі "1+1": дивіться відео

Що про обшуки кажуть журналісти

На телеканалі вже встигли відреагувати – там запевнили, що не знають причин обшуків, але це перший такий випадок за увесь час незалежності України.

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Такі "візити" є повним порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежні ЗМІ. "1+1 медіа" звертається до голови СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції "Гроші",

– наголошує телеканал у свої заяві.

Резюмуючи, в "1+1" висловили сподівання, що аргументи керівництва Служби безпеки будуть достатньо вагомими і справді пов'язаними з питаннями національної безпеки.

Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.



Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

Аварія літака у Стамбулі

В аеропорту "Сабіхі Гекчен", що у Стамбулі, під час посадки літак авіаперевізника Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги, злетів у яр та врізався в огорожу. Внаслідок аварії фюзеляж борту розвалився на 3 частини.

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На борту літака були 177 пасажирів і 6 членів екіпажу. Через аварію постраждали 120 осіб. На борту було 155 турків, а також громадяни ще низки держав:

США,

Китаю,

Іраку,

Ізраїлю,

Киргизстану,

Швеції,

Сирії,

Туркменістану.

На щастя, внаслідок аварії турецького судна обійшлося без жертв. Втім сумнівно, що літак після такого ще коли-небудь злетить у повітря.

Аварія турецького літака: дивіться відео

Нововведення в роботі Укрзалізниці

Після звільнення Євгена Кравцова Укрзалізниця отримала нового тимчасового керівника. Ним став словенський менеджер Желько Марчек, який раніше був членом правління компанії.

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Марчек тимчасово виконуватиме обов'язки керівника Укрзалізниці, поки Кабінет Міністрів України не обере постійного керівника залізничного перевізника.

Що відомо про Желько Марчека?До призначення на нову посаду він був членом правління Укрзалізниці. Народився Марчек у місті Марібор (Словенія). Має диплом економіста. У структурі Укрзалізниці почав працювати у 2016 році.



Желько Марчек має понад 15-річний досвід управління персоналом. Зокрема, він майже тринадцять років обіймав керівні посади у представництва компанії McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проєкті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".

Та на цьому зміни в роботі Укрзалізниці не завершилися. Вже невдовзі у Кабінеті Міністрів України відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn.

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Прем'єр-міністр України Олексій Гонарук після цього назвав першочергові кроки у роботі Укрзалізниці в межах співпраці з німецьким залізничним перевізником:

– Найперше – вивчення стану Укрзалізниці та створення Дорожньої карти змін.

– З 1 січня 2021 року – Deutsche Bahn буде надавати підтримку в управлінні УЗ у низці сфер:

вантажні і пасажирські перевезення;

інфраструктура;

надання послуг;

технічне обслуговування.

– Запуск нових маршрутів і сприяння більш тісній інтеграції транспортних систем теж стимулюватиметься підписаним меморандумом.

Які зміни в Укрзалізниці збираються запровадити:

Почнуть з залізничних вокзалів. У Кабміні кажуть: їх слід перетворити на зручні для пасажирів місця, де можна відпочити і щось придбати. Це вплине на ціну квитків. Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.

Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.

Зростання тарифів на воду

Тарифи на водопостачання та водовідведення підвищили в Україні з 4 лютого для 43 підприємств на всій території. В середньому тарифи на воду зростуть на 15 – 20% залежно від регіону.

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Тарифи на воду в Києві зросли:

на водопостачання – на 13,6% – до 11,2 гривні за 1 кубометр (без ПДВ),

на водовідведення – на 6,3% – до 7,96 гривні за 1 кубометр (без ПДВ).

Нові тарифи на водопостачання та водовідведення для водоканалів України

Зауважимо, що це тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіатам НКРЕКП, які продають воду іншим підприємствам (тобто оптові тарифи) за 1 кубометр (без ПДВ).