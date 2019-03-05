Головні новини 5 березня: гучне вбивство у Києві, продовження історії з корупцією в "оборонці"

У Києві невідомий у поліцейській формі вбив бізнесмена Сергія Кисельова – власника ювелірної фірми. НАБУ відкрило нову справу щодо розкрадань в українському оборонному секторі. Журналіст Дмитро Гордон поскаржився правоохоронцям на погрози вбивством від "свободівки" Ірини Фаріон. Такими були головні новини 5 березня в Україні та світі.

Вбивство бізнесмена в Києві

У Києві чоловік у поліцейській формі пострілом у голову вбив бізнесмена Сергія Кисельова – власника ювелірної фірми. Кисельов раніше був пов'язаний зі скандальною справою "діамантових прокурорів".

Читайте також: Що міг знати Сергій Кисельов про "діамантових прокурорів": пояснення Сакварелідзе

У чому суть справи "діамантових прокурорів"? У 2015 році після обшуку в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури затримали першого заступника начальника ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. У Шапакіна вилучили 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова. Після цього скандальних прокурорів почали називати "діамантовими".

Як Сергій Кисельов був причетний до справи "діамантових прокурорів"? Бізнесмен був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат". Він не погодився ділитися своїм бізнесом із прокурорами, чим накликав на себе позапланову "перевірку". Внаслідок неї у 2010 році в Кисельова вилучили понад 500 кілограмів золота, понад 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. Про подальшу долю коштовностей бізнесмен нічого не знав.

Проте, коли у 2015 році спливла "діамантова справа" Корнійця, а в мережі з'явилися фото вилучених у прокурора коштовностей, Кисельов упізнав серед них своє майно. Восени того ж року за заявою бізнесмена правоохоронці відкрили справу про ймовірне привласнення прокурорами діамантів.

В ГПУ підтвердили, що Кисельов має стосунок до справи "діамантових прокурорів". Керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів, що після відкриття справи про хабарництво Корнійця та Шапакіна правоохоронці провели низку обшуків та знайшли коштовності, які свого часу у межах кримінальної справи ще за часів екс-президента Віктора Януковича були вилучені у Кисельова. Після цього було порушено ще одну справу – щодо втрати вилучених цінностей.

Говорячи про процесуальний статус Кисельова у провадженні про зникнення цінностей, Горбатюк припустив, що він фігурував як потерпілий.

Розкрадання в "оборонці"

Детективи НАБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження після аналізу інформації, викладеної в третій частині фільму-розслідування програми "Наші гроші" про факти корупції в оборонно-промисловому комплексі.

Попередня правова кваліфікація справи – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": як причетні реагують на деталі розслідування

Що відомо про факти корупції в оборонному секторі, які взялося розслідувати НАБУ? 4 березня команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала нову частину розслідування корупції в оборонному секторі України. У цій серії мовиться, що схеми закупівлі комплектуючих за завищеними цінами для підприємств "Укроборонпрому" включали в себе "відкати" для чинного керівника держконцерну Павла Букіна і звільненого 4 березня першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Автори розслідування звинувачують Гладковского і Букіна в отриманні щонайменше 30 тисяч доларів і 10 тисяч доларів відповідно при закупівлі російських висотомірів для ремонту в Україні літаків Ан-26 з Казахстану.



За даними журналістів, у 2016-2017 роках ці прилади вартістю близько 85 тисяч доларів були доставлені в Україну через ОАЕ під виглядом запчастин до цивільного вертольота. Доставка відбулася за посередництва сина Гладковского Ігоря і його партнера Віталія Жукова. Ці прилади за приблизно 580 тисяч доларів придбало держпідприємство "Укрспецекспорт", яке на той момент очолював Букін.

Дивіться відео розслідування про корупцію в оборонному комплексі України:



Водночас Ігор Гладковський, який є одним з головних фігурантів розслідування про масштабні корупційні схеми в "Укроборонпромі", подав до суду на журналістів програми "Наші гроші" – керівника проекту Дениса Бігуса і розслідувачку Лесю Іванову.

На переконання Гладковського, метою розслідування журналістів була дискредитація чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії.

Дивіться відео з реакцією Ігоря Гладковського на розслідування журналістів:

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

Гордон заявив про погрози вбивством від Фаріон

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що член партії "Свобода" Ірина Фаріон і заступник голови Кіровоградської обласної ради Ігор Степура погрожують йому вбивством. Офіційні заяви журналіст скерував генпрокурору Юрієві Луценку, голові СБУ Василеві Грицаку та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Скандал спалахнув через коментар Гордона одному з українських видань. Журналіст заявляв, що обговорення питання мови слід відкласти до кращих часів – коли Україна зміцніє.

Читайте також: Дебіли та шизофреніки: скандали і курйози з Іриною Фаріон

"Я вважаю, що питання про мову в переломні для країни періоди можуть порушувати або дурні, або недалекоглядні люди, або ті, хто ловить рибу в каламутній воді, або агенти ФСБ, агенти Кремля. (…) Якщо ми хочемо зібрати країну воєдино, потрібно на деякий час відкинути історичні суперечки", – сказав Гордон.

Він також зізнався, що не любить провідника ОУН Степана Бандеру. На думку журналіста, ідеологія Бандери є предтечею багатьох національних проблем у країні.

Дивіться відео, де Гордон заявляє про погрози вбивством:

Це викликало бурхливу реакцію Фаріон. Вона назвала Гордона ворогом.

Цю сволоту мало зневажати. Цьому падлові треба створювати нестерпні умови для існування. Це прокляття для країни. Ця гадина мерзенна залишками свого витеклого мозку панічно боїться основних умов визволення та сили українців. Тому повна бандеризація країни – це наша мета. Хай воно здохне, це падло, у диких муках,

– заявила Фаріон.

З українських поїздів зникнуть червоні килими

"Укрзалізниця" починає відмовлятися від червоних килимів у вагонах поїздів. Так, у 40 нових вагонах, які у 2019 році мають надійти у власність компанії, традиційних килимів та лінолеумів уже не буде. Натомість підлогу у вагонах встелять суцільним шумоізоляційним покриттям.

Читайте також: "Укрзалізниця" запустить нові маршрути до країн ЄС