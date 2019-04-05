Головні новини 5 квітня: аналізи кандидатів та обстріл "Мар'їнки"

Кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко розпочали свій ранок з аналізів, бо це є однією з попередніх умов дебатів. На Донбасі закрили пропускний пункт "Мар'їнка" через ворожий обстріл. У Світовому банку обрали нового президента. Такими були головні новини 5 квітня в Україні та світі.

Аналізи кандидатів

Обидва кандидати у президенти розпочали ранок з аналізів. За якими спостерігала чи не вся країна.

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Володимир Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, "бо там немає лабораторії". Він здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня. Він не здав на перевірку волосся (це може показати вживання наркотиків протягом 90 днів). Згодом, Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові, але не журналісти та користувачі підкреслили неоднозначний факт: у першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня, але шоумен одразу виправив її на 5 квітня. У лабораторії взяли всю відповідальність на себе, мовляв, то була "випадковість". Все ж лабораторія наркотиків не виявила.

Петро Порошенко приїхав до НСК "Олімпійського" і там здав біологічні матеріали. Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Вже є перші результати: жодних психоактивних речовин та алкоголю у крові не виявлено. До слова, волосся Порошенко також здав. До речі, команда Петра Порошенка вважає, що його конкурент Володимир Зеленський не виконав обіцянку і не здав усі необхідні аналізи, хоча сам ініціював їх.

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До слова, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не відповіла впродовж 24 годин, чи буде вести дебати між Володимиром Зеленським та Президентом України Петром Порошенком. У свою чергу, радник штабу Зеленського Дмитро Разумков розповів, що команда не отримувала повідомлень від Тимошенко. спростував інформацію про те, що Тимошенко відмовилася бути арбітром.

Як Порошенко та Зеленський здавали аналізи, дивіться відео:

Обстріл "Мар'їнки"

На нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" на Донеччині снайпер проросійських бойовиків поранив військового, через це пропускний пункт тимчасово закрили.

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Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у себе на Facebook-сторінці написав, що обстріл стався близько 14 години. Снайпер окупантів поранив старшого зміни на нульовому блокпості.



КПВВ "Мар'їнка" на Донеччині

Слободян додав, що стан здоров'я пораненого задовільний.

Наразі йому надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу,

– написав Слободян.

Тож пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Мар'їнка" рішенням штабу ООС тимчасово призупинено. У прес-штабі ООС зазначили, що підрозділ ЗСУ вжив контрснайперські заходи.

Новий президент Світового банку

Новим президентом Світового банку обрали заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса. Він приступить до виконання своїх обов'язків з 9 квітня.

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Виконавчі директори провели ретельну перевірку та всебічне інтерв'ю з Мелпассом перед його призначенням. У Світовому банку зазначили, що з нетерпінням очікують співпраці з паном Мелпасом щодо реалізації угоди "Форвард Погляд" та пакета капіталу, як це визначено в документі "Стале фінансування для сталого розвитку".

Кандидатуру Мелпаса, відомого своїми консервативними поглядами, на пост глави банку 6 лютого висунув Дональд Трамп,

7 січня керівник Світового банку Джим Ен Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді. Вже 1 лютого він покинув пост президента організації.

Що відомо про Світовий банк?Заснований у 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. Співвласниками Світового банку є 187 країн-членів, інтереси яких представляють Рада керуючих та Рада директорів. Умовою членства у Світовому банку є членство в Міжнародному валютному фонді.