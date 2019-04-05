23:20
5 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Головні новини 5 квітня: аналізи кандидатів та обстріл "Мар'їнки"

      671 Читать новость на русском
      Новини України від 5 квітня 2019 - головні новини України та світу
      Головні новини 5 квітня / Колаж 24 каналу

      Кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко розпочали свій ранок з аналізів, бо це є однією з попередніх умов дебатів. На Донбасі закрили пропускний пункт "Мар'їнка" через ворожий обстріл. У Світовому банку обрали нового президента. Такими були головні новини 5 квітня в Україні та світі.

      Аналізи кандидатів

      Обидва кандидати у президенти розпочали ранок з аналізів. За якими спостерігала чи не вся країна.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Володимир Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, "бо там немає лабораторії". Він здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня. Він не здав на перевірку волосся (це може показати вживання наркотиків протягом 90 днів). Згодом, Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові, але не журналісти та користувачі підкреслили неоднозначний факт: у першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня, але шоумен одразу виправив її на 5 квітня. У лабораторії взяли всю відповідальність на себе, мовляв, то була "випадковість". Все ж лабораторія наркотиків не виявила.

      Петро Порошенко приїхав до НСК "Олімпійського" і там здав біологічні матеріали. Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Вже є перші результати: жодних психоактивних речовин та алкоголю у крові не виявлено. До слова, волосся Порошенко також здав. До речі, команда Петра Порошенка вважає, що його конкурент Володимир Зеленський не виконав обіцянку і не здав усі необхідні аналізи, хоча сам ініціював їх.

      Читайте також: Дебати Зеленського з Порошенком: Суспільне назвало орієнтовну вартість

      алкогоь наркотики аналізи

      До слова, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не відповіла впродовж 24 годин, чи буде вести дебати між Володимиром Зеленським та Президентом України Петром Порошенком. У свою чергу, радник штабу Зеленського Дмитро Разумков розповів, що команда не отримувала повідомлень від Тимошенко. спростував інформацію про те, що Тимошенко відмовилася бути арбітром.

      Як Порошенко та Зеленський здавали аналізи, дивіться відео:

      Обстріл "Мар'їнки"

      На нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" на Донеччині снайпер проросійських бойовиків поранив військового, через це пропускний пункт тимчасово закрили.

      Читайте також: Українські бійці нищівним ударом ліквідували окупантів та їхню техніку: з’явилося відео

      Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у себе на Facebook-сторінці написав, що обстріл стався близько 14 години. Снайпер окупантів поранив старшого зміни на нульовому блокпості.

      окупований донбас мар'їнка пункт пропуску обстріл
      КПВВ "Мар'їнка" на Донеччині

      Слободян додав, що стан здоров'я пораненого задовільний.

      Наразі йому надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу,
      – написав Слободян.

      Тож пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Мар'їнка" рішенням штабу ООС тимчасово призупинено. У прес-штабі ООС зазначили, що підрозділ ЗСУ вжив контрснайперські заходи.

      Новий президент Світового банку

      Новим президентом Світового банку обрали заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса. Він приступить до виконання своїх обов'язків з 9 квітня.

      Читайте також: Україні треба 100 років, аби досягти економічного рівня Німеччини, – Світовий банк

      Виконавчі директори провели ретельну перевірку та всебічне інтерв'ю з Мелпассом перед його призначенням. У Світовому банку зазначили, що з нетерпінням очікують співпраці з паном Мелпасом щодо реалізації угоди "Форвард Погляд" та пакета капіталу, як це визначено в документі "Стале фінансування для сталого розвитку".

      Кандидатуру Мелпаса, відомого своїми консервативними поглядами, на пост глави банку 6 лютого висунув Дональд Трамп,

      7 січня керівник Світового банку Джим Ен Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді. Вже 1 лютого він покинув пост президента організації.

      Що відомо про Світовий банк?Заснований у 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. Співвласниками Світового банку є 187 країн-членів, інтереси яких представляють Рада керуючих та Рада директорів. Умовою членства у Світовому банку є членство в Міжнародному валютному фонді.

      blog_ava
      Аналізи у Зеленського брав екс-учасник кулінарного шоу: він хоче стати актором
      сьогодні
      5177
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Володимир Зеленський Світовий банк Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 квітня: аналізи кандидатів та обстріл "Мар'їнки"
      сьогодні , 22:26 Головні новини 5 квітня: аналізи кандидатів та обстріл "Мар'їнки"
      665
      Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      сьогодні , 22:00 Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      Світові Медіа 704
      Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      сьогодні , 20:00 Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      4887
      Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      сьогодні , 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      Олександр Бевза 279
      Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ
      сьогодні , 19:30 Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ
      Сергій Фурса 1059
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук