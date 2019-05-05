Головні новини 5 травня: вбивство поліцейського на Київщині і смертельна пожежа у "Шереметьєво"

Невідомий застрелив заступника начальника відділення поліції під Києвом. В московському аеропорту "Шереметьєво" зайнявся пасажирський літак, є загиблі. Учасники "Безсмертного полку" в Португалії побили українських активістів. У Монголії зафіксували 2 випадки бубонної чуми. Такими були головні новини неділі, 5 травня.

Зухвале вбивство поліцейського під Києвом

Читайте також: Є два шляхи, – Кравчук дав Зеленському пораду щодо Донбасу

У ніч на неділю, 5 травня, у Баришівці на Київщині невідомий застрелив начальника відділення місцевої поліції Антона Павленка. Це трапилось, коли правоохоронець не перебував на службі. Інцидент трапився поблизу баришівського ресторану "Маестро".

Зі слів місцевих жителів, вони чули автоматну чергу близько другої години ночі. Крім того, ЗМІ пишуть, що правоохоронець помер дорогою до лікарні внаслідок численних вогнепальних поранень.

Як зауважив речник управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович, правоохоронці пов'язують вбивство заступника начальника Баришівського відділення поліції з його професійною діяльністю. За словами прес-офіцера, вже відкрито кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Окрім того, на Київщині та у столиці введений оперативний план "Сирена".

Загиблий Антон Павленко нещодавно відсвяткував свій 32-й день народження. Крім того, у нього 2 травня народився син, а дружина ще й досі перебуває у лікарні. Відтак, у ніч проти неділі він відзначав відразу дві знаменні події.

Окрім того, за словами рідних, на Павленка в січні цього року вже скоювали замах. Тоді він дивом вижив, хоч куля і влучила у голову. Більше подробиць про резонансне вбивство – за посиланням.

Смертельна пожежа в "Шереметьєво"

Читайте також: Українець загинув на горі Ельбрус, – російські рятувальники

У московському аеропорту "Шереметьєво" загорівся пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська. На його борту перебували 78 осіб. Станом на 21:00 відомо про 13 загиблих, 6 людей постраждали, доля ще 6 – невідома.



Рятувальники погасили пожежу, хвіст літака згорів повністю

Пасажирський літак вилетів з "Шереметьєво" в Мурманськ. Через деякий час він почав здійснювати аварійну посадку, під час якої загорівся.

Основна версія – удар блискавки в літак, після чого відмовила автоматика. При посадці, за попередніми даними, літак двічі вдарився об злітну смугу. Потрапляння блискавки підтвердив і один з членів екіпажу.

Очевидці повідомляють, що вогонь охопив літак повністю, а люди намагались із нього вибратись на ходу. На опублікованих у соцмережах відео видно, як пасажири біжать по посадковій смузі.

У "Шереметьєво" сів охоплений вогнем літак: віде

Пилоты горевшего в Шереметьево самолета не покидали кабины и руководили эвакуацией до того момента, как на борту не осталось ни одного пассажира. Есть информация, что один бортпроводник погиб в огне, спасая пассажиров.



Невероятного мужества люди pic.twitter.com/33wTset2IP — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 мая 2019 г.

В Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт, который должен был вылететь в Мурманск. Причиной стал пожар на борту. О пострадавших пока не сообщается https://t.co/EP6eoPZjsf pic.twitter.com/6nSmTWARbN — TJ (@tjournal) 5 мая 2019 г.

Учасники "Безсмертного полку" в Португалії побили українців

Читайте також: Минуло 5 років з першого серйозного бою на Донбасі – у Слов’янську

Росіяни, які у Лісабоні брали участь у щорічній пропагандистській акції "Безсмертний полк", напали на групу українців. Це трапилось, коли громадяни України у португальській столиці вийшли з альтернативною акцією про жертв сталінських репресій.

Саме організатори акції "Безсмертний полк" розв’язали конфлікт. Вони виривали плакати, побили телефон одній жінці, а згодом напали на автомобіль ще одного українського активіста. Так, цей напад відбувся вже після акції "Безсмертного полку" на очах у маленької дитини.

У коментарі 24 каналу голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха розповів, що росіяни, які напали на українців, відразу ж утекли з місця подій.

Наш активіст тримав у руках плакат із написом "Сталін – вбивця". Учасники "Безсмертного полку" запам’ятали його і після заходу наздогнали його авто на своїх машинах, заблокували, побили фару, а коли він вийшов напали з битою на нього. Свідком став внук чоловіка, однорічна дитина. Проте ми вже ідентифікували нападників і зараз постраждалі складають заяву в поліції. Щодо розбитого телефону, вже заява зареєстрована і людина, яка вчинила напад ідентифікована,

– розповів він.

Українське посольство в Португалії вже відреагувало на цей акт агресії.

Я мав розмову з послом. Вона завтра зробить відповідну заяву до МЗС Португалії,

– уточнив Садоха.

Що таке "Безсмертний полк"?"Безсмертний полк" – це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав.



Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

Чума в Монголії

Читайте також: Росіяни погрожують власнику готелю у Чехії, який не селив без заяви проти анексії Криму

Від бубонної чуми померло подружжя в Монголії і це вже підтвердила влада країни. У прямому або непрямому контакті з померлими перебували ще 158 людей.

Alert on Russian border with Mongolia after two deaths from ‘bubonic plague’. Russian tourists stuck in western Mongolia after closure of frontier to stop spread of infection.https://t.co/tAKAHfIZTg#plague #Mongolia pic.twitter.com/WxORlWZ8NG — The Siberian Times (@siberian_times) 3 мая 2019 г.