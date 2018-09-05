22:53
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Головні новини 5 вересня: наслідки викидів у Армянську, здорожчання алкоголю, відставка Продана

1159 Читать новость на русском
Головні новини в Україні та світі 5 вересня
Головні новини в Україні та світі 5 вересня / Колаж 24 Каналу

Українська розвідка з'ясувала, що в екологічній катастрофі в анексованому Криму винна Росія. В Україні подорожчає алкоголь. Голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан пішов у відставку. Український співак Андрій Данилко, який виступає під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, поїхав у Сочі на російський фестиваль "Нова хвиля". Такими були головні новини 5 вересня в Україні та світі.

Наслідки викидів у Армянську

Наприкінці літа у місті Армянську, що розташоване анексованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю, стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею, а місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію. Російська влада окупованого Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста.

Читайте також: Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян наголосив, що хімічний викид у місті Армянську наразі не загрожує материковій частині України, зокрема Херсонській області. Водночас 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. Завод "Титан", який, найімовірніше, є причиною забруднення закрили на два тижні.

У мережі з'явилися фото з селища Перекоп, що постраждало від викиду небезпечних токсичних речовин.

Українська розвідка повідомила, що Росія сама винна в екологічній катастрофі в Армянську. Підрозділи Збройних сил Росії проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва заводу "Кримський титан" в Армянську та содового заводу.

Читайте також: Уряд має організувати табори для людей, які хочуть перечекати катастрофу в Криму, – експерт

13-19 серпня цього року, у ході тренування з прикриття адміністративного кордону з Херсонською областю, підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів,
– розповів спікер Міноборони Олександр Мотузяник.

Тим часом Україна передала інформацію про викиди шкідливих речовин в ООН, ОБСЄ, ВООЗ і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Через дії окупантів і викиди токсичних речовин постраждали діти із Херсонської області. Так, директор департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко повідомив, що діагнози вже встановили найменше 20 дітям.

"Всього ми вже оглянули (станом на 14:00, – 24 Канал) 320 людей, з них 270 дітей. Це із 7-ї ранку. І, наскільки я знаю, виявлено вже близько 20 дітей з діагнозами ларингіт, сльозоточивість. Дорослих – троє", – розповів він.

Наразі у населених пунктах Каланчацького і Чаплинського районів, наближених до заводу "Титан", працюють 4 бригади медиків з Херсона – по дві в кожному районі.

В Україні суттєво здорожчає алкокоголь

Українці платитимуть за алкоголь більше на 12,4-19,6%.

Читайте також: Які злочини найчастіше стаються в Україні: шокуючі дані

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу, 5 вересня. Так, півлітрова пляшка горілки коштуватиме 89,4 гривні, вина – 42 гривні. За кріплені вина і вермути доведеться заплатити 49 грн, за шампанське – 89 грн. Окрім того, в Україні може зрости вартість сигарет.

Продан пішов у відставку

У середу, 5 вересня, Кабінет міністрів прийняв відставку виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Наразі новим виконувачем обов'язків голови ДФС буде Олександр Власов, колишній голова Одеської митниці.

Читайте також: Скандал із затриманням контейнерів на Одеській митниці: чому Гройсман захищає Продана

Раніше Власов очолював спеціальний підрозділ ДФС "Фантом", в часи правління Януковича працював у Державній податковій службі та Міністерстві економічного розвитку. У планах – провести конкурс на посаду голови ДФС.

Вєрка Сердючка виступила на російській "Новій хвилі"

Читайте також: Зеленський зробив важливий заклик до прихильників через Сенцова: відео

Український співак Андрій Данилко, який виступає під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, вирішив компенсувати втрату популярності в Україні візитом до Сочі на російський фестиваль "Нова Хвиля".

 

Сегодня прошел концерт открытия Новой волны 2018. А следом отгремело Afterparty Открытия!! White party! Dress code: белые костюмы! Было очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной @anilorak Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить (!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более , что на нас смотрит из первого ряда Светлана Владимировна Медведева) , Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!)) #Дружба #АниЛорак #СергейЛазарев #АндрейДанилко #ВеркаСердючка #НоваяВолна #дружбанародов #afterparty спасибо за видео Андрею Разыграеву @razygraev

Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

На сцену музичної події артист не вийшов, зате розважав публіку на зірковій вечірці після шоу. 

Google Pay став ще доступнішим

Google Pay банки

Усі українські банки, що підтримують сервіс Google Pay

Клієнти ще 7 українських банків отримали можливість користуватися сервісом безконтактної оплати Google Pay. Тепер таких банків в Україні вже 17. Перевір на сайті, чи є серед них твій.

Теги: Новини України Державна фіскальна служба Банки Гроші тютюн Алкоголь Ціни Російські гастролери Кабінет Міністрів України Міністерство оборони України Надзвичайні ситуації Новини Криму Анексія Криму Хімвикид в Армянську Екологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 5 вересня: наслідки викидів у Армянську, здорожчання алкоголю, відставка Продана
сьогодні, 22:13 Головні новини 5 вересня: наслідки викидів у Армянську, здорожчання алкоголю, відставка Продана
Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
сьогодні, 22:04 Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
Ольга Черненко
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
сьогодні, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
сьогодні, 21:00 Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
Віталій Шабунін
Росія хоче знищити Мінські угоди: думка експерта
сьогодні, 20:01 Росія хоче знищити Мінські угоди: думка експерта
Катерина Петренко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Кривдник збірної України вразив зізнанням, кому б хотів віддати свою путівку на ЧС-2018
 21 листопада 2017 , 22:07
Наполі – Шахтар – 3:0 – Відео голів та огляд матчу
 22 листопада 2017 , 01:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук