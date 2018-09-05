Головні новини 5 вересня: наслідки викидів у Армянську, здорожчання алкоголю, відставка Продана

Українська розвідка з'ясувала, що в екологічній катастрофі в анексованому Криму винна Росія. В Україні подорожчає алкоголь. Голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан пішов у відставку. Український співак Андрій Данилко, який виступає під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, поїхав у Сочі на російський фестиваль "Нова хвиля". Такими були головні новини 5 вересня в Україні та світі.

Наслідки викидів у Армянську

Наприкінці літа у місті Армянську, що розташоване анексованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю, стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею, а місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію. Російська влада окупованого Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста.

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Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян наголосив, що хімічний викид у місті Армянську наразі не загрожує материковій частині України, зокрема Херсонській області. Водночас 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. Завод "Титан", який, найімовірніше, є причиною забруднення закрили на два тижні.

У мережі з'явилися фото з селища Перекоп, що постраждало від викиду небезпечних токсичних речовин.

Армянск

Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.

Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/bnB3RGV54g — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 вересня 2018 р.

Українська розвідка повідомила, що Росія сама винна в екологічній катастрофі в Армянську. Підрозділи Збройних сил Росії проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва заводу "Кримський титан" в Армянську та содового заводу.

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13-19 серпня цього року, у ході тренування з прикриття адміністративного кордону з Херсонською областю, підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів,

– розповів спікер Міноборони Олександр Мотузяник.

Тим часом Україна передала інформацію про викиди шкідливих речовин в ООН, ОБСЄ, ВООЗ і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Через дії окупантів і викиди токсичних речовин постраждали діти із Херсонської області. Так, директор департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко повідомив, що діагнози вже встановили найменше 20 дітям.

"Всього ми вже оглянули (станом на 14:00, – 24 Канал) 320 людей, з них 270 дітей. Це із 7-ї ранку. І, наскільки я знаю, виявлено вже близько 20 дітей з діагнозами ларингіт, сльозоточивість. Дорослих – троє", – розповів він.

Наразі у населених пунктах Каланчацького і Чаплинського районів, наближених до заводу "Титан", працюють 4 бригади медиків з Херсона – по дві в кожному районі.

В Україні суттєво здорожчає алкокоголь

Українці платитимуть за алкоголь більше на 12,4-19,6%.

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Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу, 5 вересня. Так, півлітрова пляшка горілки коштуватиме 89,4 гривні, вина – 42 гривні. За кріплені вина і вермути доведеться заплатити 49 грн, за шампанське – 89 грн. Окрім того, в Україні може зрости вартість сигарет.

Продан пішов у відставку

У середу, 5 вересня, Кабінет міністрів прийняв відставку виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Наразі новим виконувачем обов'язків голови ДФС буде Олександр Власов, колишній голова Одеської митниці.

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Раніше Власов очолював спеціальний підрозділ ДФС "Фантом", в часи правління Януковича працював у Державній податковій службі та Міністерстві економічного розвитку. У планах – провести конкурс на посаду голови ДФС.

Вєрка Сердючка виступила на російській "Новій хвилі"

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Український співак Андрій Данилко, який виступає під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, вирішив компенсувати втрату популярності в Україні візитом до Сочі на російський фестиваль "Нова Хвиля".

На сцену музичної події артист не вийшов, зате розважав публіку на зірковій вечірці після шоу.

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