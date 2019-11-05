Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова

Кабінет міністрів доопрацював та представив проєкт Держбюджету-2020 до другого читання. ДБР встановило, що 5 високопосадовців Міністерства оборони причетні до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар" для ЗСУ, їм оголосили підозри. ДБР також з'ясувало, хто винен у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Такими були головні новини вівторка, 5 листопада.

Найважливіші новини вівторка, 5 листопада, в Україні та світі:

Оновлений проєкт Держбюджету-2020

Кабінет міністрів опрацював висновки Верховної Ради, а також врахував рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроекти, і ухвалив проєкт Держбюджету на 2020 рік.

Читайте також: Як зростатимуть пенсії у 2020 році: проєкт держбюджету

Проєкт направили у Раду на розгляд у другому читанні.

Коротко про оновлені зміни:

На 2020 рік доходи бюджету збільшено на 13 мільярдів гривень (1092,5 мільярда гривень);

Щодо видатків Держбюджету, то уряд їх збільшив на 15 мільярдів гривень (1195,3 мільярда гривень);

Дефіцит бюджету становитиме 2% від ВВП;

Мінімальна заробітна плата становитиме 4723 гривні в місяць (з 1 січня);

Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар;

Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.

Більше про Держбюджет-2020 – читайте тут.



Основні цифри проєкту Держбюджету на 2020 рік

Корупція у Міністерстві оборони

ДБР встановило, що 5 високопосадовців Міноборони причетні до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар" для армії за завищеними цінами. Їм оголосили підозру.

До теми: Обшуки у міськраді Ужгорода: заступник мера організував мільйонні махінації

Підозри оголошено генерал-майору, начальнику головного управління ЗСУ та чотирьом високопоставленим посадовим особам головного управління ЗСУ. Це заступники управлінь та начальник відділу.

Відповідно до джерел "Цензор.НЕТ" підозри отримали:

начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко;

його заступниця Ольга Юріївна Капінус;

перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Поштаренко;

два начальника підрозділу – Пиковець і Комирянський.

Загалом Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйонів гривень.

Про які бронежилети йдеться?Мовиться про бронежилет "Корсар" М3с першого класу захисту. Під час слідчих дій засоби захисту прострілювалися та не пройшли балістичних випробувань. Високопосадовці знали про те, що бронежилети прострілюються, але прийняли їх у виробника.



ДБР вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військовослужбовців. Також було призначено комплекс експертиз.

Хто вбив 5-річного Кирила Тлявова

У справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова оголосили остаточні підозри. Смертельний постріл у хлопчика зробив інспектор поліції.

Коротко про головне: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

31 травня о 15:36 інспектор поліції вистрілив із зброї. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика Кирила Тлявова. Підозрювані не знали, що влучили у хлопчика. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.

Офіційно прізвищ підозрюваних не назвали, але відомо, що йдеться про 2 п'яних поліцейських – старшого сержанта Володимира Петровця і лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній. Інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї.

Зброю досі так і не знайшли, але слідству це не заважає. Усім підозрюваним ще раніше обрали запобіжний захід:

неповнолітньому – домашній арешт;

поліцейським – тримання під вартою та відсторонення від посади;

цивільному – тримання під вартою.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео

Україна не пробачить Росії 22 мільярди доларів

Переговори щодо транзиту російського газу тривають і надалі. РФ пропонує "обнулити" 22 мільярди доларів претензій в обмін на новий контракт. Україна не збирається на це погоджуватися.

Читайте також: У ЄС розповіли, як загальмувати "Північний потік-2"

Російська сторона хоче "обнулити":

3 мільярди доларів за Стокгольмським рішенням;

відмовитися від позову ще на 12 мільярдів;

відмовитися від штрафу на близько 7 мільярдів доларів.

Разом – це 22 мільярди доларів. Все заради того, щоб укласти з Україною новий контракт на транзит газу, бо дія попереднього завершується невдовзі. Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв запевнив, що Україна не збирається "понять и простить" російський "Газпром".

"Нафтогаз" готовий домовлятися про продовження транзиту і позиція України повністю збігається з позицією Єврокомісії, але російська сторона проти, бо її лякає "вакханалія в Стокгольмському арбітражі".

До речі: Газпром офіційно відмовився постачати Україні газ

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

Зауважимо, що чергові тристоронні переговори відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.

У Києві прорвало трубу

У столиці на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського вирували "гейзери", а одне авто провалилося під асфальт, а інше – затопило гарячою водою. Водій іномарки, що провалилася під землю, ошпарив окропом ноги.

Раніше: Смертельна ДТП на Кільцевій у Києві: з'явилось відео моменту зіткнення

Подібні випадки на цій частині дороги – не рідкість. "Гейзери", що вирвались з-під землі, вже частково розплавили асфальтне покриття. Ймовірно, все сталося через запуск опалювального сезону в столиці, тому гнилу трубу прорвало. Інцидент трапився у годину пік, тому Київ відразу скували затори.



Автомобіль провалився у розплавлений асфальт/ фото Марії Писаренко (24 канал)



Місце інциденту вже загородили для проїзду/ фото Марії Писаренко (24 канал)



На місці працюють екстрені служби/ фото Марії Писаренко (24 канал)