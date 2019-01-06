Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова

Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Військові РФ знову вчились запускати ракети по морських цілях в окупованому Криму. Аеропорт у Львові тимчасово припиняв роботу після інциденту з літаком компанії Turkish Airlines. Такими були головні новини 6 січня в Україні та світі.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію

Православна церква України отримала Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

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Божественна літургія та церемонія передачі Томосу відбулись у Патріаршому храмі Святого Георгія. З самого ранку туди прибула офіційна делегація та звичайні українці, які напередодні Різдва вирішили приїхати до Стамбулу, щоб побачити історичну подію на власні очі. Україна отримала Томос про автокефалію: дивіться відео Так, Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і Томос, який проголошує автокефалію. Тепер процедура отримання Україною церковної незалежності офіційно завершена. Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою. Зазначимо, що завдяки Томосу Православна церква України втратила будь-яку залежність від Росії. Після урочистостей із вітальним словом виступили Вселенський патріарх Варфоломій, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та президент Порошенко.

Митрополит Епіфаній, Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулось триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Якщо ви ще не знаєте, що надання Томосу про автокефалію означає для українців, то редакція 24 каналу підготувала для вас статтю-орієнтир по релігійному життю країни.

Російські ракети в окупованому Криму

Окупанти у Криму провели навчання ракетних комплексів "Бал", що розташовані на анексованому півострові. Серед інших завдань російські військовики відпрацювали нанесення ударів по морських цілях.

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24 канал писав, що ці ракетні комплекси Росія перекинула до узбережжня окупованого Криму після запровадження воєнного стану в Україні.

Чому Україна запроваджувала воєнний стан?



25 листопада 2018 року в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових.



Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму, а потім вивезли на судилище у Москву.



Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років. Дію воєнного стану після 26 грудня не продовжували.

У прес-службі Південного військового округу повідомили, що навчання – планові. Військові РФ вчились завдавати "умовні ракетні удари під час розгортання з маршу".

Екіпажі стартових батарей відпрацювали способи розміщення техніки на різних позиціях, виконуючи завдання щодо виходу, розгортання, зміні бойового порядку та місця розташування після застосування зброї,

– мовиться у повідомленні.

За даними прес-служби, під час навчань виконали електронні пуски ракет.

До слова, інформація про проведення ракетних випробувань на окупованому півострові з'явилась зовсім нещодавно – 2 грудня. Тоді окупанти розпочали навчання ракетних комплексів Чорноморського флоту Російської Федерації "Бал" і "Бастіон".

Що відомо про комплекс "Бал"?Це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Ч-35. З 2008 року перебуває на озброєнні ЗС Росії. Застосовувати комплекс можна в простих і складних метеоумовах вдень і вночі. Його особливістю є повна автономність наведення після пуску за умов вогневої і радіоелектронної протидії супротивника.

Колапс в аеропорту Львова

Львівський аеропорт тимчасово припинив роботу після того, як літак компанії Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги.

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Адміністрація Міжнародного аеропорту "Львів" пояснила, що 6 січня о 10:23 літак Boeing 737-800 авіакомпанії Turkish Airlines, який здійснював рейс за маршрутом Львів – Стамбул, при розвороті на злітній смузі частково викотився за її межі.

Жоден з 59 пасажирів і 6 членів екіпажу, які були на борту повітряного судна, в результаті інциденту не постраждав. Було проведено заходи по висадці пасажирів та доставки їх до термінала "А". Наразі проводяться заходи щодо евакуації повітряного судна зі смуги. Аеропорт докладає максимальні зусилля для відновлення роботи найближчим часом,

– зазначили у прес-службі.

Через інцидент наступні літаки, які мали прибути після зльоту турецького Boeing, не змогли прибути в аеропорт вчасно.



Аеропорт Львова зупинив роботу через проблему із пасажирським літаком

Близько 15 години літак відбуксирували на перон і почали реєстрацію пасажирів на найближчі рейси.