Головні новини 6 січня: українці святкують Різдвяний Святвечір, скандал з російською блогеркою

Православні та греко-католики зустрічають Різдвяний Святвечір, або Надвечір’я Різдва Христового. У Києві сталися сутички під час зустрічі відомої російської блогерки Олександри Мітрошиної. Помер боєць 8-го батальйону, доброволець Муравський. У столиці Ірану кілька мільйонів людей взяли участь у похороні генерала Касема Сулеймані. Такими були головні новини 6 січня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Святвечір в Україні

До теми: У Львові встановили Різдвяного Дідуха: яскраві фото та відео

Святвечір, або Надвечір’я Різдва Христового, відзначають цього понеділка християни, які живуть за юліанським календарем.

За традицією, цього дня, прийшовши з храму після ранкової служби, віряни утримуються від вживання їжі до появи на небі першої зорі, яка символізує зірку, що зійшла над Вифлеємом у момент народження Ісуса.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим та Новим роком.

Глава ПЦУ наголосив, що ці свята – не лише нагадування про давні історичні події у Вифлеємі, а й нагода подякувати Господу за всі його благодіяння. Зокрема митрополит закликав прославляти народження Сина Божого та ділитися радістю у колі своєї родини та з ближніми. А також попросив помолитися й за тих, хто святкує Різдво в умовах окупації, у полоні чи несправедливому ув'язненні.

Епіфаній привітав українців з Різдвом: дивіться відео

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук також привітали українців з Різдвом. Вони побажали миру та злагоди кожній родині.

Глава держави на своїй фейсбук-сторінці нагадав, що український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу, а "Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях.

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Традиційно на Різдво у Львові встановили Різдвяного Дідуха. Його напередодні виготовили майстри Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького. Містяни та гості Львова долучилися до святкової ходи та разом з мером міста Андрієм Садовим покрокували до місця встановлення Дідуха.



Різдвяний Дідух у Львові / Фото: Христина Процак



До урочистого встановлення Різдвяного Дідуха долучився Андрій Садовий / Фото: Христина Процак

До слова, встановлення Різдвяного Дідуха у Львові є традиційним. Як зауважив отець Української греко-католицької церкви Михайло Білецький, для українців Дідух є символом достатку і надії на те, що Господь й надалі буде прихильним до нас. Винесенням Різдвяного Дідуха у Львові розпочинаються численні святкові заходи: хода звіздарів, коляда, різдвяні сніданки для людей, які цього потребують.

Дивіться відео: як у Львові встановлювали Різдвяний Дідух

Сутички на зустрічі Мітрошиної у Києві

Актуально: Хотіли спитати "чий Крим": на зустрічі з російською блогеркою у Києві сталися сутички – відео

Активісти громадського руху "Відсіч" повідомили про затримання і побиття своїх членів, які поставили запитання "Чий Крим?" відомій російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

Як повідомляє "Відсіч", поліція затримала двох активістів – Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. Згодом, їх все ж відпустили.



Поліція затримала одного з активістів руху "Відсіч" / фото Олександра Іванова

За даними активістів, затриманих відвезли у відділення поліції на вулицю Голосіївську, 15. У русі "Відсіч" стверджують, що активістів побили прихильники російської блогерки.

На відео, яке розповсюдило рух "Відсіч", співробітник поліції повідомив, що патрульні затримали Овчаренка і Кальницького за "дрібне хуліганство".

Дивіться відео розмови активістів "Відсіч" з російською блогеркою:

Що відомо про Сашу Мітрошину?Саша (Олександра) Мітрошина – російська громадська діячка, письменниця, журналістка, радіоведуча та блогерка. Вона відома також як активістка-феміністка, засновниця і прихильниця руху #ЯНеХотелаУмирать.



Мітрошина також співпрацювала з телеканалом "Росія 1" (ВГТРК).



У 2017 році Олександра Мітрошина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що відвідала анексований Крим.



Олександра Мітрошина відвідувала анексований Крим / фото із фейсбуку

Помер ветеран війни на Донбасі Микола Муравський

До теми: Не витримала психіка у мирний час: трагічно помер ветеран війни на Донбасі Микола Муравський

Помер пластун-військовик, боєць 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта" Микола Муравський. Чоловік мав позивний "Цибуля". Трагедія трапилася на Тернопільщині 4 січня. Попередня версія смерті – самогубство. Миколі було 25 років.

Першим про смерть Миколи Муравського повідомив Фонд підтримки пластунів-військовиків, щоправда деталей трагедії фонд не оприлюднив.

Також інформацію про смерть Миколи повідомив нардеп Ярослав Юрчишин. За його словами, у чоловіка не витримала психіка. Водночас він наголосив, що трагедія сталася у мирний час.

Прокоментували смерть свого побратима й у батальйоні "Аратта". За словами військових, попередня версія – самогубство. Також тут додали, що вже слідство встановить, що було насправді та за яких обставин загинув Микола.

Похорон Миколи Муравського відбувся 6 січня у Озерній на Тернопільщині. Це його рідне село. Прощання проходило у його будинку та тривало цілу ніч.

Що відомо про Миколу Муравського

Народився він у Озерній на Тернопільщині. Закінчив ЛНУ імені Івана Франка та деякий час проживав у Львові. Був учасником "Пласту", сюди він вступив у 2006 році. А пластову присягу склав у 2008-му на окружному Святі Весни. У 2012 році він виступив співорганізатором окружного заходу до Дня пам’яті героїв Крут. Останнім часом сприяв створенню осередку "Пласту" у рідній Озерній.

Микола був спершу лідером студентських протестів проти Януковича восени 2013-го у Києві, а потім ще й став активним учасником Революції Гідності. З початком військових дій на Донбасі займався волонтерською діяльністю в зоні АТО. В 2017 році вступив до 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта". Відомо, що воював у районі Маріуполя. Повернувся з війни восени 2019 року.

Масштабний похорон Сулеймані в Ірані

Важливо: Іран виходить з ядерної угоди через вбивство Сулеймані: деталі

У столиці Ірану Тегерані кілька мільйонів людей взяли участь у похоронах генерала Касема Сулеймані, убитого в Іраку унаслідок ракетного удару США.

Державне телебачення Ірану заявило, що на прощанні було "кілька мільйонів". Водночас, точної кількості людей наразі не називають.

Донька генерала Сулеймані, звертаючись до іранців, пообіцяла, що загибель її батька стане "чорним днем для США та Ізраїлю".

Сім'ї американських військових на Близькому Сході будуть проводити дні в очікуванні смерті своїх дітей,

– сказала вона.

Молитву над тілом Сулеймані промовив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. По завершенні молитви присутні стали викрикувати: "Смерть Америці!".

دائما ما يصور بعض الاعلام العربي #الاهواز على انها معارضة للدولة الايرانية، بحكم وجود نسبة كبيرة من العرب فيها.

هذه هي الاهواز بصورتها التي ظهرت امس في تشييع الفريق #قاسم_سليماني pic.twitter.com/IQBaRUdCWz — Kheyralah Ebadi (@kheyralah) January 6, 2020

Уряд Ісламської Республіки Іран оголосив понеділок вихідним днем, щоб дозволити попрощатися із Сулеймані усім бажаючим. Багато вулиць у центрі Тегерана закриті для руху автомобілів, не працюють школи та університети.

З Тегерана тіло Сулеймані відправлять у священне для шиїтів місто Кум, де біля одного з мавзолеїв також пройде траурна церемонія. Похорон Сулеймані відбудеться 7 січня в його рідному місті Керман на південному сході Ірану. У Кермані 7 січня оголошено вихідним днем.

Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані?

Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та лідери Ірану пообіцяли помститися Сполученим Штатам. Зауважимо, що на військових базах США в Іраку розташовані до 5 тисяч військових.

США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.