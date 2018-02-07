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НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ

Головні новини 6 лютого: безвіз із ще однією країною, суд дозволив арештувати Гужву, запуск Falcon Heavy

08:14, сьогодні 878 Читать новость на русском
Головні новини 6 лютого
Головні новини 6 лютого

Суд схвалив рішення про затримання головного редактора інтернет-видання "Страна.UA" Ігоря Гужви. Скандал в українському спорті - чемпіонка світу з біатлону живе у справжній халупі. Україна отримала безвізовий режим з Антигуа і Барбуда, яка розташована на Карибах. Компанія SpaceX Ілона Маска здійснила запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy.Такими були головні новини в Україні та світі 6 лютого.

Арешт Гужви

6 лютого суд схвалив рішення про затримання і примусове доставлення на судове засідання головного редактора інтернет-видання "Страна.UA" Ігоря Гужви. Раніше він попросив політичного притулку в Австрії.

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"Суд ухвалив мене затримати і примусово доставити на засідання (якщо цього не відбудеться, то наступний крок – оголошення в розшук)", – написав сам журналіст.

Гужва переконаний, Адміністрація Президента доручила організувати "тиск на Австрію", аби його передали Україні. Він вважає, що Петро Порошенко може підняти питання про нього під час його майбутнього візиту до Відня.

При цьому у Генпрокуратурі підтвердили, що Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на затримання Гужви.

Чемпіонка світу з біатлону живе у халупі

Чемпіонка світу серед юніорів в індивідуальній гонці Анна Кривонос живе у нелюдських умовах.

Українська біатлоністка живе у страшних умовах: відео

На проблему, яка набула широкого резонансу в медіа, відреагували у Міністерстві молоді та спорту України. Там пообіцяли вирішити питання із житлом для української біатлоністки.

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В офіційній відповіді Міністерства на запит журналістів мовиться, що задля вирішення цього питання були скеровані листи меру Глухова Мішелю Терещенку та голові Сумської обладміністрації Миколі Клочку.

Крім того, міністр молоді та спорту Ігор Жданов телефоном обговорив ситуацію з зазначеними представниками місцевої влади. При цьому у Міністерстві додали, що у самого відомства немає власного житлового фонду.

Чемпіонка світу з біатлону живе у халупі

На скандал відреагували у Міністерстві молоді та спроту

Безвіз з Антигуа і Барбуда

Україна уклала угоду про взаємне скасування віз з острівною державою Антигуа і Барбуда, яка розташована на Карибах. Ця угода важлива ще й тому, що вона означає посилення політичної підтримки України з боку держави-члена ООН на тлі російської агресії.

"Той виклик, що постав перед Україною, коли ваш сусід, який вторгся на вашу територію й досі намагається залякати вас, нав'язати своє панування, не є унікальним. Ми, маленькі країни в Карибському басейні, відчуваємо подібні проблеми постійно", – пояснив позицію Антигуа і Барбуди посол цієї країни в США сер Рональд Сандерс.

Запуск ракети Falcon Heavy

Компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon Heavy, на борту якого перебуває особистий електромобіль Tesla Roadster засновника компанії Ілона Маска.

SpaceX оприлюднила онлайн-трансляцію польоту Falcon Heavy зсередини самої ракети.

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск оприлюднив у своєму Instagram фото зсередини ракети, на яких видно червоний електромобіль Tesla Roadster та манекен всередині нього. На повторі в авто грала пісня Девіда Бові "Space Oddity".

Printed on the circuit board of a car in deep space

Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk)

Camera views from inside the payload fairing #FalconHeavy

Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk)

Теги: Новини України Новини біатлону Безвізовий режим Ігор Жданов Австрія Ігор Гужва Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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